Кардиолог развеяла популярный миф об индивидуальной норме давления

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Высокое артериальное давление как индивидуальная норма является мифом. Об этом заявила врач-кардиолог, терапевт, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний «ЦентрПлюс» ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Саламатина.
«Высокое артериальное давление как индивидуальная норма — это миф. Наоборот, за последние 100 лет происходит постепенное снижение границы нормального артериального давления», — рассказала Саламатина в интервью «Газете.Ru».
Сославшись на исследования начала XXI века, врач отметила, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается уже при давлении выше 120/80 мм рт.ст
По её словам, на сегодняшний день оптимальными являются показатели 129/80 мм рт.ст. для людей младше 65 лет. Для людей старше этого возраста в порядке нормы может быть давление 139/80 мм рт.ст.
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Элина Позднякова