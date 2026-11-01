Онколог раскрыл эффективный способ снизить риск развития рака

01 ноября 2026, 09:18

Врач Ахмаев: Для снижения риска рака нужен баланс спорта и питания

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Для снижения риска развития рака необходимо соблюдать баланс, уделяя время физической активности и употребляя здоровую пищу. Об этом сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев, передает «Лента.ру».