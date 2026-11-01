Онколог раскрыл эффективный способ снизить риск развития рака
Для снижения риска развития рака необходимо соблюдать баланс, уделяя время физической активности и употребляя здоровую пищу. Об этом сообщил врач-онколог, химиотерапевт «СМ-Клиника» Расул Ахмаев, передает «Лента.ру».
Специалист рекомендовал уделять время физической активности и прогулкам на свежем воздухе перед началом рабочего дня. Если есть возможность, стоит отказаться от вредных привычек. Вместо употребления алкоголя по выходным можно выбрать более здоровый способ расслабления, например, заняться спортом.
Согласно мнению Ахмаева, важно хотя бы раз в неделю посещать тренажерный зал. Также стоит разнообразить свой отдых, например, отправиться в отпуск не на одну неделю, а планировать более длительные периоды отдыха, например, две-три недели, или даже пару раз в год, чередуя их с трудовой нагрузкой. Онколог подчеркнул, что все упомянутые рекомендации не освобождают от необходимости проходить регулярные профилактические осмотры.
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