Кардиолог Серебрянский заявил о страшной опасности смартфонов

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Кардиолог Юрий Серебрянский заявил, что, если постоянно держать смартфон близко к телу, то это может негативно сказаться на здоровье.
В частности, под негативным воздействием может оказаться сердечно-сосудистая система.
Кроме этого, смартфон может спровоцировать появление опухолей.
До этого врач-офтальмолог Лидия Садулаева рассказала, ка кобустроить рабочее место ребёнка так, чтобы у него не ухудшалось зрение во время занятий.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
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«Если разместить его в кармане рубашки близко к сердцу, это может вызвать аритмию, спазм сосудов сердца. К тому же если у человека есть предрасположенность к ишемической болезни сердца, то смартфон может спровоцировать новые приступы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Серебрянский.
Кроме этого, смартфон может спровоцировать появление опухолей.
До этого врач-офтальмолог Лидия Садулаева рассказала, ка кобустроить рабочее место ребёнка так, чтобы у него не ухудшалось зрение во время занятий.
«Рекомендуемое расстояние с книгой составляет 30-40 см. Нужны перерывы после каждых 20-30 минут чтения. Во время перерыва рекомендуется отвлечься на вид из окна — сконцентрироваться на ближнем предмете, а после на самом дальнем. Концентрация на каждом предмете составляет 30 секунд, повторять упражнение рекомендуется шесть раз подряд», — рекомендовала в беседе с «Известиями» Садулаева.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сливы обладают такими компонентами, которые способствуют замедлению старения.
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Мелисса Тимофеева