Мытищинские урологи избавили пациентку от редкой патологии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мытищинские врачи рассказали о редком случае в урологической практике. 30-летняя женщина жаловалась на симптомы цистита, однако у неё выявили новообразование, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Эту патологию называют кистой урахуса. У пациентки она выросла до 4 см в диаметре. Подобная аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет. К тому же её в два раза чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.
Урахус – временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности он зарастает. Но иногда он полностью не закрывается, из-за чего может сформироваться киста. Со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.
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Урахус – временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности он зарастает. Но иногда он полностью не закрывается, из-за чего может сформироваться киста. Со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.
«Мы провели двухчасовую лапароскопическую операцию. Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно прилегало к его стенке. В итоге успешно удалили новообразование, восстановив анатомию и функцию мочевого пузыря», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.По данным министерства, сейчас пациентка идёт на поправку. Операция не только избавила её от риска осложнений, но вернула прежнее качество жизни.
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Лора Луганская