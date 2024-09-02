В Московской области стартовала мобильная вакцинация от гриппа

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Cделать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов и в других местах. Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Также вакцинироваться от гриппа можно по выходным в ходе акции «Проверь своё здоровье в парке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте.
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Лора Луганская