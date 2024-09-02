Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия

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Президент России Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе мероприятия десятилетний ученик Богдан Ремарчук задал президенту вопрос о том, сколько часов он спит.
Глава государства признался, что ему неудобно соврать и сказал, что сегодня спал всего четыре часа, а обычно спит около шести. Путин отметил, что его пример не является хорошим.
В беседе с «Радио 1» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила, сколько часов сна необходимо взрослым и детям для поддержания хорошего самочувствия. По её словам, оптимальным вариантом является сон продолжительностью восемь часов и для детей, и для взрослых.
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В беседе с «Радио 1» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила, сколько часов сна необходимо взрослым и детям для поддержания хорошего самочувствия. По её словам, оптимальным вариантом является сон продолжительностью восемь часов и для детей, и для взрослых.
«Это если мы говорим про подростков, то в какие-то периоды жизни норма сна может, конечно же, увеличиваться и до 8, и до 10 часов, и это всё считается вариантом нормы», — пояснила она.Согласно мнению эксперта, идеального количества сна не существует, несмотря на то, что восемь часов часто считается стандартом.
«Есть люди, которым действительно достаточно четырех часов Наполеона, но этого в обычной жизни практически не встречается. И чаще всего люди, которые хронически мало спят, очень сильно страдают от недосыпа и его последствий», — добавила врач.В периоды активного восстановления, например, после болезней или интенсивных физических и умственных нагрузок, потребность в сне может увеличиваться, заключила эксперт.
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Дарья Осипова