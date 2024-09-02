Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия

Врач рассказала, сколько часов сна нужно детям и взрослым для хорошего самочувствия

Терапевт Устинова: норма сна в сутки может доходить до 10 часов
02 сентября 2024, 16:01
Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Президент России Владимир Путин принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» в школе №20 имени Героев Отечества в Кызыле. В ходе мероприятия десятилетний ученик Богдан Ремарчук задал президенту вопрос о том, сколько часов он спит.
Глава государства признался, что ему неудобно соврать и сказал, что сегодня спал всего четыре часа, а обычно спит около шести. Путин отметил, что его пример не является хорошим.

В беседе с «Радио 1» врач-терапевт и диетолог Елена Устинова объяснила, сколько часов сна необходимо взрослым и детям для поддержания хорошего самочувствия. По её словам, оптимальным вариантом является сон продолжительностью восемь часов и для детей, и для взрослых.



«Это если мы говорим про подростков, то в какие-то периоды жизни норма сна может, конечно же, увеличиваться и до 8, и до 10 часов, и это всё считается вариантом нормы», — пояснила она.
Согласно мнению эксперта, идеального количества сна не существует, несмотря на то, что восемь часов часто считается стандартом.

«Есть люди, которым действительно достаточно четырех часов Наполеона, но этого в обычной жизни практически не встречается. И чаще всего люди, которые хронически мало спят, очень сильно страдают от недосыпа и его последствий», — добавила врач.
В периоды активного восстановления, например, после болезней или интенсивных физических и умственных нагрузок, потребность в сне может увеличиваться, заключила эксперт.

Читайте также:

«Ложное чувство сытости»: Врач предупредил об опасности супов

Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника

Врач предупредила об опасных последствиях переедания кабачками
#эксперт
#норма
#президент
#радио
#сон
#врач
#диетолог
#терапевт
#люди
Мытищинские урологи избавили пациентку от редкой патологии
02 сентября 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мытищинские врачи рассказали о редком случае в урологической практике. 30-летняя женщина жаловалась на симптомы цистита, однако у неё выявили новообразование, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Эту патологию называют кистой урахуса. У пациентки она выросла до 4 см в диаметре. Подобная аномалия редко встречается у взрослых старше 30 лет. К тому же её в два раза чаще диагностируют у мужчин, чем у женщин.

Урахус – временный мочевой проток во время внутриутробного развития ребенка. Ко второй половине беременности он зарастает. Но иногда он полностью не закрывается, из-за чего может сформироваться киста. Со временем разрастается, создает дискомфорт, есть риски возникновения опухоли и инфицирования.
«Мы провели двухчасовую лапароскопическую операцию. Пришлось иметь дело с большим дефектом органа, поскольку образование плотно прилегало к его стенке. В итоге успешно удалили новообразование, восстановив анатомию и функцию мочевого пузыря», – рассказал заведующий урологическим отделением Мытищинской больницы Зелимхан Лечиев.
По данным министерства, сейчас пациентка идёт на поправку. Операция не только избавила её от риска осложнений, но вернула прежнее качество жизни.

Читайте также:

В Московской области стартовала мобильная вакцинация от гриппа

Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы

Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника
#минздрав мо
#мытищи
#врачи
#пациент
#операция
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области стартовала мобильная вакцинация от гриппа
02 сентября 2024, 15:17

Фото: iStock / Andrii Zorii

Cделать прививку от гриппа жители Московской области теперь могут в мобильных комплексах. Необходимая вакцина уже поставлена в медучреждения региона, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Мобильные комплексы выезжают в самые посещаемые места городских округов. Они работают у железнодорожных станций, торговых центров, автовокзалов и в других местах. Это удобно для тех, кто по разным причинам не может посетить поликлинику. Также вакцинироваться от гриппа можно по выходным в ходе акции «Проверь своё здоровье в парке», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, нужно при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медик осмотрит пациента на предмет отсутствия противопоказаний и сделает прививку. График выездов мобильных комплексов можно найти на сайте.

Читайте также:

Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы

Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника

«Ложное чувство сытости»: Врач предупредил об опасности супов
#минздрав мо
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
#вакцинация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мурашко поздравил студентов Московского областного колледжа с началом учёбы
02 сентября 2024, 14:09

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

В России сегодня работают 419 медицинских колледжей и филиалов. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. 2 сентября он познакомился с работой Московского областного колледжа №1 и поздравил студентов с началом нового учебного года.
«В общей сложности в России в 419 медицинских колледжах и филиалах в этом году учатся более 400 специалистов. Их обучают фельдшерскому и другим направлениям оказания медицинской помощи. Поэтому колоссальная команда, которая приходит в систему здравоохранения, конечно же, никогда не останется без внимания Минздрава», – отметил министр.
Мурашко добавил, что за последние годы набор в колледже увеличен на 15%. По его словам, поступающие студенты уже являются мотивированными и прошедшими программы подготовки.

Он пожелал студентам успехов в получении знаний и крепкого здоровья, потому что без здоровья в медицине будет невозможно работать из-за высоких нагрузок.

Читайте также:

Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»

Омбудсмен Подмосковья Фаевская поздравила учителей и школьников с Днём знаний

Воробьёв: в Подмосковье за парты сели 1 млн 85 тысяч школьников
#московская область
#подмосковье
#студент
#михаил мурашко
#министр
#студенты
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Исключить колбасу: Назван самый полезный перекус для школьника
Врачи НИКИ детства рассказали, как собрать полезный ланчбокс школьнику
02 сентября 2024, 13:00

Фото: istock / vaaseenaa

Начался новый учебный год, родители вернулись к подготовке ланчбоксов для своих детей. Врачи НИКИ детства рассказали о самых полезных вариантах перекуса в школу.
Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева рассказала, что еда в школу должна быть удобна для быстрого употребления, при этом здоровой, разнообразной и питательной. Пища должна сохранять свежесть на протяжении нескольких часов.

«Если ее планируется съесть в ближайшее время, после 2-3 урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», – пояснила Одинаева.
Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова добавила, что список полезных перекусов можно дополнить роллами из лаваша с мясом и овощами. Также подойдут мини-пиццы с подобным составом, а вот колбасу стоит исключить. На десерт ребенку можно приготовить батончики из овсяных хлопьев с добавлением орехов, изюма, цукатов.

«Не нужно давать ребенку с собой газированные напитки, магазинные соки, шоколадные конфеты или пирожные из-за высокого содержания сахара и их низкой питательности. Лучше питьевую воду, отвар шиповника, зеленый чай или домашний компот», – добавила Басова.
Пищевые привычки ребенка очень сильно влияет на его здоровье в будущем. Родителям важно привить своим детям правильное отношение к еде и навык выбора здоровых полезных продуктов. Лучшим способом станет демонстрация личного примера.

Читайте также:

Иммунитет или язва: Врач перечислил полезные и вредные свойства лимона

Россиянам раскрыли оптимальную дозу яблок в день

Озвучена опасность дыни для человека
#врачи
#сыр
#здоровье
#хлеб
#родители
#диетолог
#еда
#чай
#напитки
#пища
#учебный год
#педиатр
#ники детства
#школа
#школьники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Ложное чувство сытости»: Врач предупредил об опасности супов
Врач Калинчев: суп противопоказан людям с лишним весом
02 сентября 2024, 12:27

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С детства нас приучали к супу: одни его ненавидят, другие следуют традициям. Но что думают врачи о необходимости супа в ежедневном рационе?
Врач-эндокринолог, нутрициолог, специалист по реабилитации спортсменов, диетолог Калинчев Алексей Александрович в беседе с «Радио 1» объяснил, что суп обычно рекомендуется детям.

«Клинически, когда ребенок или взрослый человек ест суп на обед, у него лучше ситуация с пищеварением. У большинства людей, с начальных или средних классов школы, есть хронические заболевания желудочно-кишечного тракта», — сказал он.
По его словам, гастрит и панкреатит часто протекают в хронической форме с периодическими обострениями. Если человек с такими заболеваниями будет употреблять суп, обострения будут происходить реже, а самочувствие улучшится. В первую очередь, суп рекомендуется для профилактики и лечения этих заболеваний.

«Если у человека лишний вес или ожирение, то суп, наоборот, ему мешает. Я как врач не рекомендую людям с лишним весом есть суп», — добавил Калинчев.
Он отметил, что люди не получают полноценного питания от супа. Блюдо создает ложное чувство сытости, подобно тому, как если бы человек выпил воды вместо полноценного обеда. Насыщение приходит быстро, в результате чего человек ест меньше правильной пищи, а вскоре снова испытывают голод и начинают «кусочничать», постоянно что-то перекусывая, поскольку суп лишь временно подавляет чувство голода до следующего приема пищи.

«Детям или людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта суп, естественно, показан. Мамы и бабушки часто заставляют детей есть суп. Это приводит к обратной реакции — детей тошнит от вида супа, они не хотят есть его принципиально», — пояснил диетолог.
Врач, опираясь на свой личный опыт, подчеркнул, что важно не переусердствовать и не привить у ребенка отвращение к супу.

Читайте также:

Врач предупредила об опасных последствиях переедания кабачками

Россиянам напомнили об исключительной пользе квашеных овощей

Врач Ерофеева назвала неожиданное пагубное влияние курения беременных на малышей
#ребёнок
#врач
#диетолог
#заболевания
#ожирение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач предупредила об опасных последствиях переедания кабачками
Врач Подкорытова: переедание кабачками может вызвать вздутие и диарею
02 сентября 2024, 11:31

Фото: iStock/Julia Klueva

Переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею. Об этом рассказала главный врач «ИНВИТРО-Урал» Надежда Подкорытова.
По словам специалиста, кабачки очень полезны и содержат в себе множество витаминов и минералов, витамины А, Е, К, С, витамины группы В и фолиевую кислоту. Эти овощи полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, так как богаты калием и магнием.

Также кабачок содержит антиоксиданты и пищевые волокна, полезные для пищеварения и снижения уровня холестерина и сахара в крови.

Чтобы кабачок сохранил все свои полезные элементы, его лучше запекать, тушить или готовить на пару. В день можно съедать до 300 г кабачка. Их также можно есть сырыми. Хранить овощи можно до трех недель в холодильнике. Делать это лучше всего в пакете с отверстиями.

«Переедание кабачков может вызвать вздутие живота и диарею, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой, поскольку овощ богат клетчаткой и фруктанами — углеводами, которые не расщепляются и не всасываются в тонкой кишке и служат пищей для микрофлоры толстой. В редких случаях чрезмерное потребление продукта может привести к нарушению электролитного баланса», — рассказала Подкорытова в беседе с «Известиями».

Она уточнила, что подобный недуг может возникнуть у людей с заболеванием почек.

Читайте также:

«Вместо хлеба»: Диетолог раскрыла неожиданные свойства кабачков

Диетолог назвала простой и идеальный по составу завтрак на каждый день

Нарезаем кабачки с курицей, заливаем и отправляем в духовку: Полезный ужин за 40 мин
#овощи
#диетолог
#витамины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина отравился после секса с женой
В Ливане впервые в истории зарегистрировано отравление через половые органы
02 сентября 2024, 09:20

Фото: istockphoto/Staras

В Ливане врачи впервые в истории мировой медицины зарегистрировали случай пищевого отравления несвежим рисом через половые органы. Мужчина угодил в больницу после секса с женой.
Случай был описан в медицинском журнале Annals of Medicine & Surgery. 38-летний житель Бейрута обратился к урологам после того, как у него на пенисе появились отёк и покраснение. Выяснилось, что незадолго до этого он занимался сексом с женой. Затем у него появилась сильная рвота и диарея.

Врачи обнаружили на пенисе мужчины бактерии, появляющиеся в варёном рисе. Выяснилось, что мужчина ел рис до того, как заболел. Капельки рвоты с высокой концентрацией бактерий попали на пенис, а недавний половой акт усилил восприимчивость из-за расширения кровеносных сосудов.

Лечение проводилось с помощью фузидовой кислоты, которую обычно используют для лечения глазных инфекций. Через месяц все болезнетворные симптомы прошли.

Читайте также:

Палеонтолог Сиветер обнаружил самый древний пенис на Земле

Женщина укусила насильника за кончик пениса и остановила изнасилование

Житель Химок ввел в член неизвестное вещество и едва не лишился его из-за гиперэрекции
#врачи
#лечение
#мужчина
#симптомы
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Балашихе поставили на кадастр поликлинику на 670 посещений в смену
02 сентября 2024, 09:11

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Новую поликлинику для взрослых и детей, построенную в жилом комплексе «Столичный» округа Балашиха поставили на кадастровый учёт, медучреждение было возведено за счёт инвестора — в рамках договора о комплексном развитии территории, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В поликлинике-новостройке, рассчитанной на приём 670 пациентов за одну смену, есть взрослое и детское отделения, а также подстанция скорой помощи», — отмечается в сообщении.
На прилегающей территории обустроена автопарковка. Кроме того, там установлена детская площадка и есть небольшая прогулочная зона.

В министерстве отметили, что в ЖК «Столичный» построены и другие объекты социальной инфраструктуры, в частности, три школы и шесть детских садов.

Читайте также:

Капремонт поликлиники Королёвской больницы закончат в следующем году

В Королёве в этом году откроют после капремонта три школы

В Лобне достроили современный детсад на 330 мест
#балашиха
#поликлиника
#строительство
#минжилполитики мо
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Зинчева назвала основной ранний признак деменции
31 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/Naeblys

Врач-невролог Ольга Зинчева заявила, что основным ранним признаком деменции является снижение кратковременной памяти.
«Первым симптомом является снижение кратковременной памяти. Пациенты начинают забывать имена хорошо знакомых людей или знаменитостей, не помнят последние события, привычные маршруты и действия, задают одни и те же вопросы несколько раз родственникам», — пояснила в беседе с Газета.ру Зинчева.

Следующим признаком заболевания является неопрятность, путанность мыслей, забычивость. Человеку начинает быть всё сложнее излагать свои мысли, а иногда могут возникнуть галлюцинации.

Специалист подчеркнула, что поставить диагноз может лишь врач с помощью осмотра и тестов.

Ранее исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции.

Читайте также:

Россиянам рассказали, как сохранить крепкие мышцы в старости

Учёные из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции

Врач рассказал, почему женщины имеют более высокие риски развития деменции
#врач
#пациенты
#диагноз
#развитие
#заболевания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф