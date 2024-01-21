Терапевт Винарская назвала оптимальное время пребывания в горячей ванне

Оптимальное время пребывания в горячей ванне составляет от 15 до 20 минут, сообщила терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская. В беседе с «Газетой.ру» она объяснила, что более длительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма и обезвоживание.