Терапевт Винарская назвала оптимальное время пребывания в горячей ванне

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Оптимальное время пребывания в горячей ванне составляет от 15 до 20 минут, сообщила терапевт сервиса «Доктис» Наталья Винарская. В беседе с «Газетой.ру» она объяснила, что более длительное пребывание в горячей воде может вызвать общий перегрев организма и обезвоживание.
По словам Винарской, принимать горячие ванны следует не чаще, чем 2-3 раза в неделю, чтобы не нарушить естественный защитный барьер кожи.
А вот людям с низким артериальным давлением и склонным к аллергиям стоит воздержаться от приема горячих ванн. Кроме того, горячая вода может спровоцировать усиление инфекционных заболеваний на коже и способствовать развитию инфекций, особенно у женщин.
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«Горячая вода и пар удаляют с поверхности кожи естественные масла, которые защищают ее от внешних факторов и сохраняют влагу. В результате кожа может стать сухой и более уязвимой к раздражениям», — рассказала терапевт.
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