Врач Орловский рекомендовал «сердечникам» щадящий режим при перемене погоды

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Заведующий кардиологическим отделением Видновской КБ Дмитрий Орловский заявил, что резкие перепады погоды зимой больше всего влияют на здоровье людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
«Следует строго контролировать артериальное давление и пульс и строго принимать все рекомендуемые препараты, назначенные лечащим врачом. Важно не упускать из внимания симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний. Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, резкое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Орловский.
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Мелисса Тимофеева