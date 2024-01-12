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Врач предупредила о первых симптомах тромбоза

Кардиолог Фомичева: внезапная боль в конечности может быть симптомом тромбоза
12 января 2024, 14:40
Фото: istock / Rabizo

Фото: istock / Rabizo

Закупорка сосудов может привести к опасным состояниям, которые могут нести среьезнужюю опасность жизни и здоровью человека.
Об этом предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева в разговоре с «Газетой.ru».

Фомичева отметила, что тромбоз появляется, когда тромботические массы забивают просвет сосуда, что нарушает кровоток и провоцирует сбои в работе организма. Кардиолог уточнила, что нарушения зависят от типа тромбоза.


Артериальный тромбоз, по словам эксперта, характеризуется внезапной сильной болью, бледностью, отсутствием пульса, похолоданием и онемением конечности. Венозный тромбоз проявляется болью, покраснением или посинением кожи, отечностью, а также болезненным уплотнением в зоне пораженной вены.

Ранее врач Нилова назвала возраст, когда нужно планово посещать кардиолога. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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