В Подмосковье запускают новую меру поддержки медиков

Более 5,5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. персонала среднего звена привлекли на работу в медицинские учреждения Московской области в 2023 году, такие цифры назвала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.