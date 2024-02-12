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В Подмосковье запускают новую меру поддержки медиков

12 февраля 2024, 18:58
Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Новую меру поддержки медицинских работников вводят в Московской области: это бюджетная ипотека. Важность различных программ поддержки для полноценного кадрового обеспечения медицинских учреждений Подмосковья отметил в ходе видеоконференции с региональным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«Важно уделять внимание привлечению врачей. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — сказал Воробьёв.
Программа «Бюджетная ипотека» для медиков предусматривает предоставление выплаты на первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья, а также предоставление льготной ипотечной ставки на два процента ниже действующей ставки Центробанка. В текущем году медикам в Московской области будет предоставлено 20 сертификатов на бюджетную ипотеку, заявки на участие в этой программе уже приняты.


В регионе действует и ряд других программ поддержки, среди них выдача земельных участков для строительства домов, единовременные выплаты при устройстве на работу в отдалённых населённых пунктах, премии за привлечение на работу коллег из медучреждений других регионов, компенсация аренды жилья, социальная ипотека, выплаты молодым специалистам и различные льготы, которые вводят на муниципальном уровне, включая бесплатное посещение бассейна и помощь в трудоустройстве супруга или супруги.

Ранее сообщалось, что за минувший год в медицинские учреждения Московской области пришли работать более 5,5 тыс. врачей. В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.

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#медицина
#здравоохранение
#поддержка
#подмосковье
#андрей воробьёв
#московская область
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Назван опасный симптом гаджетомании
Психолог Абравитова: Самый опасный симптом – тревожность
12 февраля 2024, 18:52

Фото: istockphoto.com/Kwanchanok Taen-on

Клинический психолог Марианна Абравитова заявила, что одним из самых опасных симптомов гаджетомании является тревожность.
Кроме того, она сравнила гаджетоманию с наркоманией и алкоголизмом.

«Это и есть самая настоящая болезнь, как наркомания, курение, алкоголизм. Здесь практически те же самые симптомы, самый основной из них — это тревожность. Человек сразу впадает в тревожное состояние, так как он лишился практически части тела. Смартфон — это продолжение нас, то есть мы раздвинули границы наших возможностей с помощью смартфонов, потому что они закрывают очень много потребностей», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Абравитова.

Другими симптомами являются сердцебиение, потливость, немеют ноги, иногда у человека может проявляться дезориентация в пространстве при запущенной форме зависимости.

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#болезнь
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Подмосковный невролог Шведова рассказала, что вызывает приступы эпилепсии у ребёнка
12 февраля 2024, 18:38

Фото: Istockphoto / Thitima Uthaiburom

Длительный просмотр телевизора, компьютерные игры, ранние пробуждения, а также физические и психологические нагрузки могут вызвать приступ у детей с эпилепсией. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова.
«Смотреть телевизор следует не более часа - полутора, а расстояние до него должно составлять не менее 2 м. Продолжительность игры на компьютере должна быть такой же с перерывом каждые полчаса на 10-15 минут. Расстояние до монитора во время игры на компьютере должно быть не менее 70 см. Также пациентам с эпилепсией следует избегать нарушений сна, ранних или внезапных пробуждений, физических и психических перегрузок», – перечислила Шведова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Врач также дала советы тем, кто впервые столкнулись с эпилептическим приступом у ребёнка.
«Засеките время начала приступа, уберите стоящие рядом предметы, уложите ребёнка на спину, подложив под голову что-то мягкое. Освободите его от тесной одежды и обеспечьте доступ свежего воздуха. Поверните голову набок, чтобы язык, слюна или рвотные массы не попали в дыхательные пути. Вызовите скорую помощь. При этом нельзя пытаться разжать зубы или вставить в рот больного какие-либо предметы, пытаться сдержать его движения», – добавила врач.
Если ребёнок с эпилепсией посещает детсад, школу или секцию, нужно проинформировать педагогов о его заболевании. Они должны уметь оказывать первую помощь при приступах, иметь контакты родителей для оперативной связи.

Как отметила Шведова, своевременное лечение эпилепсии в детстве у 75% пациентов обеспечивает стойкую ремиссию, позволяет отказаться от приёма лекарств через 5-7 лет после начала терапии.

Как напомнили в министерстве, во второй понедельник февраля ежегодно отмечается Международный день борьбы с эпилепсией.

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#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#дети
#невролог
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Врач Воронкова развеяла популярный миф об эпилепсии
Врач Воронкова: приступ невозможно вызвать испугом
12 февраля 2024, 17:25

Фото: istockphoto.com/SewcreamStudio

Профессор, доктор медицинских наук, научный куратор Центра неврологии, эпилептологии и пароксизмальных состояний НКЦ №2 ФГБНУ РНЦХ имени академика Б.В. Петровского, эпилептолог Кира Воронкова объяснила, что приступ эпилепсии у человека нельзя вызвать испугом или чем-либо иным.
Она отметила, что такие приступы, как правило, внезапны.

«Среди людей распространен миф, что вот человек идет, его собачка напугала, и начался приступ. Такого не бывает. Как правило, приступ может начаться внезапно. <…> Внешне это проявляется различными типами приступов в зависимости от того, в какой области мозга нарушена работа клеток. При генерализованных формах эпилепсии мы не говорим о зонах повреждений головного мозга, так как весь мозг участвует в процессе чрезмерного электрического производства», – поделилась в беседе с Газета.ру Воронкова.

Ранее онколог Хамис Магомедова заявлял, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии.

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#человек
#здоровье
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В Солнечногорске после капремонта открыли обновлённую центральную поликлинику
12 февраля 2024, 17:19

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В солнечногорском микрорайоне Рекинцо завершился капитальный ремонт центральной поликлиники, сообщил в пресс-службе подмосковного Минздрава. Медучреждение обслуживает более 50 тыс. жителей и рассчитана на 1,2 тыс посещений в смену.
«Жители Подмосковья должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях, поэтому в регионе реализуется масштабная программа ремонта медицинских организаций. Для удобства пациентов всё тяжёлое медоборудование в поликлинике перевели на первый этаж. Кроме того, в Солнечногорскую поликлинику в этом году планируют приобрести новый МРТ-аппарат взамен действующему», – рассказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
После ремонта здание полностью обновлено, инфраструктура выполнена по современному региональному стандарту «Наша поликлиника». В помещении появились комфортные зоны ожидания, установлена удобная навигация.

В обновлённом здании принимают терапевты, а также узкопрофильные специалисты – кардиолог, эндокринолог, невролог, гастроэнтеролог, уролог, травматолог, ЛОР, дерматовенерологи и хирурги.

Также в медорганизации работают кабинеты вакцинации и «Справка в один шаг», проводятся профосмотры, функционирует дневной стационар. Помимо того, в поликлинике действует Центр амбулаторной онкологической помощи.

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#светлана стригункова
#минздрав мо
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#капремонт
#солнечногорск
#московская область
#подмосковье
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Онколог развеяла несколько популярных мифов о раке
Врач Магомедова: если у человека нет боли, это не говорит об отсутствии рака
12 февраля 2024, 14:57

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Онколог Хамис Магомедова заявил, что боль не говорит о наличии или присутствии онкологии. В разговоре с «Лентой.ру» она развеяла некоторые мифы о раке.

Врач пояснила, что злокачественные опухоли не передается от человека к человеку и слухи о его заразность — ложь. Онколог также отметила, что некоторые инфекции могут провоцировать развитие онкологи. К примеру, штаммы вируса папилломы человека могут приводить к развитию рака шейки матки, влагалища, вульвы, анального канала, полового члена, а также глотки и гортани.

Также рак не может передаваться по наследству. Как утверждает Магомедова, на проявление онкологии влияет совокупность факторов, среди которых могут быть вредные привычки, возраст и пол человека.

Онколог подчеркнула, что игнорировать врачей из-за отсутствия боли – крайне опасная ошибка в случае с онкологией. Врач отметила, что рак может развиваться без заметных симптомов, а болевые ощущения появляются, когда рак расширяется и затрагивает нервные окончания.

Медик напомнила, что побороть рак можно за счет ранней диагностики и быстрой терапии. Она призвала регулярно проходить профилактические осмотры и обследования, даже если ничего не беспокоит.

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#врач
#возраст
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В Подмосковье составили рейтинг округов по укомплектованности врачами
12 февраля 2024, 14:34

Фото: iStock/nortonrsx

Рейтинг округов Московской области по укомплектованности врачами первичного звена представила в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«В целом укомплектованность врачами первичного звена за минувший год у нас подросла на один процент и составила 88%», — отметила Стригункова.
Первое место в рейтинге заняли округа Ступино и Серебряные Пруды, где укомплектованность составила 100%. На втором месте Коломна и Шатура с укомплектованностью 99%, а замыкают топ-3 округа Волоколамский, Жуковский и Ленинский — там укомплектованность поликлиник врачами составила 94%.

Светлана Стригункова также рассказала, что в «красной зоне» по этому показателю остаются по итогам 2023 года шесть округов — на один меньше, чем годом ранее.

«В «красной зоне» осталось шесть округов. «Красной зоной» мы для себя считаем муниципалитеты, где укомплектованность ниже 80%», — пояснила Стригункова.
Самые низкие показатели отмечены в округах Лотошино и Кашира, где в первичном медицинском звене работают 74% врачей от необходимого. Проблемными также являются округа Фрязино (75%), Лыткарино (77%) и Протвино с Краснознаменском — по 78%.

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#медицина
#здравоохранение
#светлана стригункова
#врачи
#московская область
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Названы самые востребованные меры поддержки медиков в Подмосковье
12 февраля 2024, 14:07

Фото: iStock/Halfpoint

В Московской области реализуется несколько программ, направленных на поддержку медицинских работников. О том, какие меры поддержки наиболее востребованы, рассказала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
Она отметила, что по числу получателей лидирует компенсация аренды жилья в размере 20 тысяч рублей, а также доплаты некоторым категориям работников медицинской сферы.

«В 2023 году эту льготу получили 10 тысяч медиков, из них 2663 человека — из вновь трудоустроенных. (…) И дополнительно мы вводили доплаты водителям неотложной и скорой медицинской помощи, а также администраторам, получателями стали 9 тысяч 625 человек», — сообщила Стригункова.

Доплаты молодым специалистам в минувшем году получали 4282 человека, а доплаты медперсоналу неотложной помощи — 4255 человек.

Востребованной мерой поддержки остаётся также социальная ипотека, предоставление врачам земельных участков и акция «Приведи друга».

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#здравоохранение
#медики
#медицина
#врачи
#московская область
#подмосковье
#светлана стригункова
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В медучреждения Подмосковья за год пришли работать более 5,5 тыс. врачей
12 февраля 2024, 13:47

Фото: iStock/megaflopp

Более 5,5 тыс. врачей и более 7,5 тыс. персонала среднего звена привлекли на работу в медицинские учреждения Московской области в 2023 году, такие цифры назвала в ходе видеоконференции с губернатором региона Андреем Воробьёвым первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова.
«За минувший год на работу в медицинские организации региона было приято 5 тысяч 591 врач и 7 тысяч 570 специалистов из среднего медицинского персонала. При этом больше всего медиков— по 2 тысячи человек из каждой из двух категорий — перешли на работу в Подмосковье из других регионов», — отметила Стригункова.
В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.

Лучшими большими округами по привлечению врачей по итогам года стали Одинцовский, где баланс найма и увольнений составил 55 человек, Мытищи — 42 человек. Среди округов с населением от 100 до 200 тысяч человек лидируют Егорьевский ( 17 врачей) и Жуковский ( 16 врачей), а среди округов с населением до 100 тысяч человек — Фрязино ( 14) и Волоколамский ( 9).

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#здравоохранение
#медицина
#светлана стригункова
#московская область
#подмосковье
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Вирусолог Альтштейн раскрыл, опасен ли вирус «Аляскапокс» для россиян
Вирус «Аляскапокс» безвреден и не приведёт к эпидемии, заявил вирусолог Альтштейн
12 февраля 2024, 13:27

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

Вирус «Аляскапокс» не представляет опасности для россиян. Об этом «Радио 1» сообщил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, академик РАЕН Анатолий Альтштейн.
Ранее Депздрав Аляски сообщил, что на полуострове Кенай был зафиксирован первый случай смерти от нового вируса «Аляскапокс». У мужчины был ослаблен иммунитет из-за рака, в связи с чем вирус легко проник в организм. Американец проживал в одиночестве, в лесной местности и часто контактировал с бездомной кошкой, которая ловила мелких грызунов. При этом тест на заражение вирусом, взятый у животного, показал отрицательный результат.

Альтштейн рассказал, что существует семейство поксвирусов. Некоторые из них могут привести к глобальным пандемиям. Например, в 1977 году с помощью вакцины была полностью уничтожена натуральная оспа, которая является самой опасной зафиксированной на данный момент разновидностью этого вируса. Однако лишь малая часть подвидов этого вируса способна разрастись к эпидемию.

«Аляскапокс» — это новый вирус. Однако это не означает, что он появился только сейчас — он существовал веками, его просто не выявляли ранее. Он встречается у мышей, белок и других мелких грызунов. Передаётся через животных, в том числе, и домашних», — объяснил вирусолог.
Альтштейн подчеркнул, что вирус был впервые обнаружен 9 лет назад, в 2015 году. За это время им переболели не более шести человек. Случай с мужчиной, умершим от этого вируса, является первым зафиксированным в мире. Но, по словам специалиста, летальный исход был спровоцирован обилием хронических заболеваний и преклонным возрастом американца.

Таким образом, сам по себе вирус достаточно безвредный. К тому же, как отметил собеседник «Радио 1», он с малой долей вероятности приведёт к эпидемии. Заболевание на данный момент было выявлено лишь на территории США.

Также вирусолог добавил, что вероятность завоза этого вируса на территорию России «чрезвычайно мала», поэтому паника по поводу этого вопроса совершенно неуместна.

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