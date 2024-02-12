В Подмосковье запускают новую меру поддержки медиков

Фото: пресс-служба правительства МО
Новую меру поддержки медицинских работников вводят в Московской области: это бюджетная ипотека. Важность различных программ поддержки для полноценного кадрового обеспечения медицинских учреждений Подмосковья отметил в ходе видеоконференции с региональным правительством и руководителям округов губернатор области Андрей Воробьёв.
«Важно уделять внимание привлечению врачей. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — сказал Воробьёв.Программа «Бюджетная ипотека» для медиков предусматривает предоставление выплаты на первоначальный взнос в размере 15% от стоимости жилья, а также предоставление льготной ипотечной ставки на два процента ниже действующей ставки Центробанка. В текущем году медикам в Московской области будет предоставлено 20 сертификатов на бюджетную ипотеку, заявки на участие в этой программе уже приняты.
Ранее сообщалось, что за минувший год в медицинские учреждения Московской области пришли работать более 5,5 тыс. врачей. В целом количество работающих в регионе врачей, учитывая устройства на работу и увольнения, за год выросло на 218.
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