В МОНИКИ пациентке удалили опухоль надпочечника, вызвавшую диабет

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи МОНИКИ избавили 60-летнюю пациентку от опухоли надпочечника, ставшей причиной диабета. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Женщина жаловалась врачам на приступы внутренней дрожи, тремора и потливости. Обследование не выявили у неё неврологической патологии. Однако приступы не прекращались, и больная обратилась к эндокринологу. Дальнейшее обследование показало повышение уровня сахара в крови. Был заподозрен сахарный диабет, и пациентку направили в МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», – говорится в сообщении.Врач-эндокринолог, проведя исследования, поставил пациентке диагноз феохромоцитома правого надпочечника.
«Это гормонально-активная опухоль, которая периодически выбрасывает в кровь огромное количество адреналина и норадреналина. Такие выбросы приводят к резкому повышению артериального давления, головной боли, чувством страха, ощущением дрожи в теле и приливом жара к голове. Кроме того, адреналин и норадреналин подавляют активность инсулина. В результате чего у человека повышается уровень глюкозы, и развивается так называемый, феохромоцитомный диабет», – рассказал руководитель отделения эндокринной хирургии МОНИКИ Тимур Бритвин.Врачи лапароскопическим методом удалили у пациентки опухоль размером около 8 см. В течении суток после операции у неё нормализовался уровень глюкозы в крови и артериальное давление. А на вторые сутки женщину выписали.
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Лора Луганская