Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с частично удаленным легким и бесплодием. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
35-летняя женщина поступила в больницу для ведения беременности.
За паценткой с 14-й недели за женщиной следили специалисты МОНИИАГ. Несмотря на сложности, сопровождающие беременность врачами было принято решение пролонгировать беременность до 39-й недели.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина с ребенком находятся на амбулаторном наблюдении у профильных врачей.
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За паценткой с 14-й недели за женщиной следили специалисты МОНИИАГ. Несмотря на сложности, сопровождающие беременность врачами было принято решение пролонгировать беременность до 39-й недели.
«Мы приняли решение о возможности проведения родов через естественные родовые пути в положенный срок. Они велись под тщательным кардиомониторным контролем за состоянием плода, сократительной деятельности матки, гемодинамическими показателями роженицы с эпидуральной анестезией. На свет появилась здоровая девочка весом более 3-х килограммов и ростом 49 сантиметров» — поделился руководитель акушерского физиологического отделения МОНИИАГ Игорь Шугигин.
Стоит отметить, что в настоящий момент женщина с ребенком находятся на амбулаторном наблюдении у профильных врачей.
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Мира Полтева