Подмосковные врачи помогли стать мамой женщине с бесплодием

Редкие (орфанные) заболевания представляют собой группу генетически обусловленных патологий, встречающихся с частотой менее 10 случаев на 100 000 человек. Несмотря на их редкость, они могут существенно ухудшать качество жизни пациентов и даже быть смертельными, пишет RT.