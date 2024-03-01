Врач перечислил продукты, превращающие любое блюдо в опасное

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Хирург-уролог Марк Гадзиян рассказал про продукты, которые провоцируют развитие распространенных болезней. Об этом врач пишет в своем Телеграм-канале, передает «РГ». Как утверждает Гадзиян, рацион с большим содержанием сладкого, жирного, жареного провоцирует развитие распространенных болезней, среди которых диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Специалист заявил, что сахар откладывается в висцеральный жир и запускает выработку инсулина. Также он негативно влияет на уровень тестостерона. Помимо этого, на мужское здоровье негативно сказывается жареная пища, особенно фаст-фуд.
Еще одним вредным продуктом врач назвал масло. К примеру, обжаренная в кипящем масле картошка фри негативно сказывается на гормональном фоне за счет повышенного содержания трансжиров.
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«Никто и не мог подумать, что на выработку тестостерона может повлиять обычный фастфуд, пока не провели исследование», — утверждает врач, отмечая, что всего один съеденный бургер снижает уровень тестостерона на 25%.
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Алина Юрчак