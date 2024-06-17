Подмосковный пульмонолог Безлепко предупредил об инфекционных заболеваниях от вейпов

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У любителей курения вейпов повышен риск заражения инфекционными заболеваниями. Причина – пересушивание верхних дыхательных путей маслами, содержащимися в вейпах. Об этом заявил руководитель Звенигородского структурного подразделения Одинцовской областной больницы, врач-пульмонолог Евгений Безлепко.
«Глицерин, который содержится в вейпах, оттягивает влагу. Слизистые верхних дыхательных путей пересушиваются, и в результате может возникнуть интенсивный кашель. Кроме того, нарушаются естественное увлажнение верхних дыхательных путей и система очистки поверхности слизистых от патогенных бактерий. Всё это приводит к риску возникновения инфекционных процессов», – пояснил Безлепко РИА Новости.При этом он подчеркнул, что вейпы и системы нагревания табака не являются более безопасными, чем обычные сигареты.
Безлепко добавил, что курение вейпов также сопряжено с развитием острого лёгочного повреждения, которое стремительно развивается и приводит к тяжёлой дыхательной недостаточности.
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Лора Луганская