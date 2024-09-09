Кашлял с кровью: в Подмосковье врачи вынули из бронхов пациента осколок стекла

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 67-летняя женщина из Нигерии, которая в 2021 году заметила увеличение левой молочной железы. После обследования ей диагностировали рак молочной железы III стадии, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы удалили опухоль, которая врастала в грудную стенку, мышцы и кожу с распадом и кровотечением, тем самым спасли жизнь пациентке. В дальнейшем женщине будет назначено противоопухолевое лечение», — рассказала врач-онколог отделения опухолей молочной железы и кожи № 6 Мария Соловьева.

Врачи диспансера предупреждают о необходимости немедленного обращения к специалисту при появлении отёков, покраснений, асимметрии молочных желёз, болей в области соска или выделений из груди. Ранняя диагностика рака молочной железы увеличивает шансы на полное выздоровление, снижает риск осложнений и улучшает прогноз для пациентов в долгосрочной перспективе.



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