Кашлял с кровью: в Подмосковье врачи вынули из бронхов пациента осколок стекла

Фото: пресс-служба Минздрава МО
37-летний мужчина поступил в отделение пульмонологии Королёвской больницы с жалобами на заложенность в груди и продолжительный кашель с кровью, причиной этого оказался опасный инородный предмет, застрявший в дыхательных путях, сообщает пресс-служба министерства здравохранения Московской области.
«В ходе углублённого обследования врачи обнаружили осколок стекла, который почти полностью перекрыл пациенту просвет бронха. Острые грани стекла царапали слизистую, что и вызывало кашель и кровоточивость», — говорится в сообщении.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Осколок удалось удалить с помощью «корзинки Дормиа».
«Этот эндоскопический инструмент предназначен для удаления инородных тел и камней из полостей тела. Малые размеры «корзинки Дормиа» позволили быстро и безопасно для пациента вытащить стекло», — сказал завотделением эндоскопии Королёвской больницы Валерий Сапунов.После извлечения стекла состояние пациента сразу улучшилось, ему стало легче дышать. Сейчас мужчину уже выписали домой.
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