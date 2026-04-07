«Категорическое зло»: Россиян призвали не покупать пломбы на маркетплейсах
Стоматолог Антипенко: пломбы с маркетплейсов могут привести к летальному исходу
Россияне начали активно покупать стоматологические материалы на маркетплейсах из-за высокой стоимости лечения у врачей.
Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал граждан не заниматься самолечением — в противном случае ситуация может дойти до летального исхода.
«Материалы с маркетплейсов для самостоятельного лечения — это категорическое зло. Если у человека в зубе есть полость, даже иной раз для молодых врачей крайне тяжело поставить правильный диагноз», — отметил он.Врач пояснил: если пациент закроет инфицированный зуб такой пломбой, это запустит формирование гнойных масс, может привести к абсцессу, флегмоне, сепсису и летальному исходу.
«Ни в коем случае нельзя использовать материалы с маркетплейсов», — подчеркнул специалист.Антипенко подытожил, что самостоятельная пломба временно уберёт дискомфорт от острого края сколотого зуба, но потом нужно обращаться к врачу.