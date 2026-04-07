«Категорическое зло»: Россиян призвали не покупать пломбы на маркетплейсах

Стоматолог Антипенко: пломбы с маркетплейсов могут привести к летальному исходу

Россияне начали активно покупать стоматологические материалы на маркетплейсах из-за высокой стоимости лечения у врачей.





Врач-стоматолог Алексей Антипенко в беседе с «Газетой.Ru» призвал граждан не заниматься самолечением — в противном случае ситуация может дойти до летального исхода.

«Материалы с маркетплейсов для самостоятельного лечения — это категорическое зло. Если у человека в зубе есть полость, даже иной раз для молодых врачей крайне тяжело поставить правильный диагноз», — отметил он.

«Ни в коем случае нельзя использовать материалы с маркетплейсов», — подчеркнул специалист.