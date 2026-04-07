Ортопед объяснил, как вовремя распознать патологическую боль в суставах
Боль в суставах ночью или в покое нередко сигнализирует о патологии. Об этом сообщил «Газете.Ru» ортопед Таулан Гедиев.
Гедиев подчеркнул, что утренняя скованность, отеки и постепенное ограничение движений могут быть тревожными симптомами. Он отметил, что боль в суставах не является нормой в любом возрасте. По его словам, с течением времени увеличивается вероятность проявления накопленных за жизнь перегрузок и микротравм. Если человек испытывает боль, становится менее активным, отказывается от привычных занятий или начинает хромать, это указывает на наличие конкретной проблемы, требующей диагностики и лечения.
Ортопед также обратил внимание на то, что суставы часто страдают из-за длительного дисбаланса нагрузок. Согласно его мнению, негативными факторами являются слабые мышцы, избыточный вес, монотонные движения, малоподвижный образ жизни и резкие физические нагрузки.
