Терапевт рассказала о скрининге на семь видов рака для россиян старше 40 лет
В России расширена программа бесплатной диспансеризации по полису ОМС, в которую с текущего 2026 года включен дорогостоящий генетический тест на определение уровня липопротеина. Это исследование позволяет выявить высокий риск инфаркта и инсульта из-за наследственности, и его рекомендуется пройти хотя бы один раз в жизни. Об этом сообщила академик Оксана Драпкина, передает «Российская газета».
Диспансеризация играет важную роль в выявлении ранних признаков заболеваний сердца и сосудов. В процессе осмотра специалисты измеряют артериальное давление, оценивают уровень липидов в крови, проводят электрокардиографию и рассчитывают риск сердечно-сосудистых событий по шкале SCORE, что позволяет прогнозировать вероятность серьезных осложнений за несколько лет до их наступления.
Для диагностики сахарного диабета, который может протекать без симптомов, пациентам делают анализ крови на уровень глюкозы, отметила Драпкина. При выявлении отклонений назначается дополнительное исследование — тест на гликированный гемоглобин. Также особое внимание уделяется раннему обнаружению онкологических заболеваний. Для людей старше 40 лет программа диспансеризации расширена и включает маммографию, анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) для мужчин, исследование кала на скрытую кровь и, при необходимости, колоноскопию.
Государство обеспечивает возможность прохождения диспансеризации без ущерба для работы: работодатели обязаны предоставлять сотрудникам один оплачиваемый день для прохождения медицинских осмотров, подчеркнула терапевт. Для удобства граждан многие медицинские учреждения организуют прием пациентов в вечернее время и по субботам.
Читайте также: