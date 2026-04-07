Терапевт рассказала о скрининге на семь видов рака для россиян старше 40 лет

Терапевт Драпкина: для граждан старше 40 лет есть скрининг на семь видов рака

В России расширена программа бесплатной диспансеризации по полису ОМС, в которую с текущего 2026 года включен дорогостоящий генетический тест на определение уровня липопротеина. Это исследование позволяет выявить высокий риск инфаркта и инсульта из-за наследственности, и его рекомендуется пройти хотя бы один раз в жизни. Об этом сообщила академик Оксана Драпкина, передает «Российская газета».