«Каждая пятая — в группе риска»: главный репродуктолог Минздрава об угрозах женскому здоровью
У каждой пятой россиянки по итогам диспансеризации специалисты выявили факторы риска развития заболеваний репродуктивной системы. Об этом Life.ru рассказала главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина.
По словам специалиста, наиболее распространёнными факторами риска стали избыточная масса тела и ожирение, курение, а также заболевания, которые сопровождаются повышенным артериальным давлением.
Среди гинекологических заболеваний, выявляемых в ходе обследований, чаще всего встречаются нарушения менструального цикла, воспалительные заболевания органов малого таза, лейомиома матки и эндометриоз.
При этом Долгушина подчеркнула, что у большинства женщин, прошедших репродуктивную диспансеризацию, не обнаружили ни заболеваний репродуктивной системы, ни факторов риска их развития.
Читайте также: