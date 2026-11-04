«Килограмм фейхоа на килограмм сахара»: врач раскрыл «отличный набор витаминов» для поддержки иммунитета
Врач Жемчугов: укрепить иммунитет помогут фрукты и ягоды
Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как укрепить иммунитет в осенний период. По его словам, лучший способ сейчас — употреблять сезонные ягоды и фрукты. Своими рекомендациями доктор медицинских наук поделился в беседе с «Лентой.ру».
Специалист отметил, что начинать укреплять иммунитет лучше летом. Если предыдущая зима показала, что человек часто болеет, первым шагом должно стать обследование у врача, чтобы выявить возможные нарушения. Жемчугов пояснил, что в ходе диагностики могут обнаружить, например, скрытый сахарный диабет. Если обследования не выявят проблем со здоровьем, следующим шагом врач назвал контрастный душ.
«Опять же, летом надо начинать, и к осени будете в форме», — порекомендовал он.При этом Жемчугов уточнил, что если человек раньше не принимал контрастный душ, то сейчас начинать уже поздно. Самым простым способом в текущий момент он назвал любые поливитамины — по одной штуке в день, а лучше естественные — живые ягоды или фрукты. Особое внимание иммунолог призвал обратить на фейхоа. По его словам, из этой ягоды получается очень полезный сироп.
«Перетереть с сахаром, как наши бабушки, мамы делали, через мясорубку — килограмм фейхоа на килограмм сахара — и в холодильник. Но, как говорят, без фанатизма. Ложечки две в день. Это будет отличный набор всех витаминов», — заключил врач.