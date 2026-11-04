«Килограмм фейхоа на килограмм сахара»: врач раскрыл «отличный набор витаминов» для поддержки иммунитета

04 ноября 2026, 15:45

Врач Жемчугов: укрепить иммунитет помогут фрукты и ягоды

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как укрепить иммунитет в осенний период. По его словам, лучший способ сейчас — употреблять сезонные ягоды и фрукты. Своими рекомендациями доктор медицинских наук поделился в беседе с «Лентой.ру».





Специалист отметил, что начинать укреплять иммунитет лучше летом. Если предыдущая зима показала, что человек часто болеет, первым шагом должно стать обследование у врача, чтобы выявить возможные нарушения. Жемчугов пояснил, что в ходе диагностики могут обнаружить, например, скрытый сахарный диабет. Если обследования не выявят проблем со здоровьем, следующим шагом врач назвал контрастный душ.





«Опять же, летом надо начинать, и к осени будете в форме», — порекомендовал он.



«Перетереть с сахаром, как наши бабушки, мамы делали, через мясорубку — килограмм фейхоа на килограмм сахара — и в холодильник. Но, как говорят, без фанатизма. Ложечки две в день. Это будет отличный набор всех витаминов», — заключил врач.