Врач назвал главные ошибки при лечении рака

04 ноября 2026, 09:25

Онколог Ахмаев назвал нежелание лечиться от рака фатальной ошибкой

Фото: iStock/megaflopp

Онколог и химиотерапевт «СМ-Клиники» Расул Ахмаев перечислил самые частые ошибки при лечении рака. Его слова приводит издание Lenta.ru.