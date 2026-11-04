Врач назвал главные ошибки при лечении рака
Онколог и химиотерапевт «СМ-Клиники» Расул Ахмаев перечислил самые частые ошибки при лечении рака. Его слова приводит издание Lenta.ru.
Фатальной ошибкой врач назвал нежелание лечиться из страха, что «битва заведомо проиграна». Он напомнил пациентам, что современные методики, препараты и возможности лечения сильно отличаются от тех, что применялись еще 10-20 лет назад: то, что раньше не удавалось вылечить, сегодня успешно поддается терапии.
Еще одна ошибка — отказ от второго или третьего мнения, если пациенту уже сказали, что случай безнадежный. Ахмаев советует обратиться в другое профильное медучреждение: возможно, другой врач сможет помочь. Также пациенты нередко бросают начатый курс лучевой или химиотерапии из-за сильных побочных эффектов — слабости, боли, тошноты, выпадения волос и сыпи. Доктор подчеркнул, что при таком отказе исход предсказуем, и отметил важность сопроводительной терапии.
Частой ошибкой специалист также считает лечение народными средствами и БАДами вместо использования средств доказательной медицины. Он пояснил, что эффективность порошков, корешков и других видов препаратов неочевидна. Врачебные ошибки тоже исключать нельзя, поэтому каждый случай выносят на консилиум с участием онколога, химиотерапевта, хирурга и радиотерапевта и других — это минимизирует риски, но не отменяет права пациента на второе или третье мнение, заключил Ахмаев.
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