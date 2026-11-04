Врач назвала занятия, провоцирующие геморрой
Колопроктолог «СМ-Клиники» Юлия Девойно назвала два неочевидных фактора риска развития геморроя, которые часто недооцениваются. Ее слова приводит издание Lenta.ru.
Врач отметила, что к провокаторам заболевания относятся регулярные тяжелые физические нагрузки и избыточная масса тела.
Так, подъем больших весов, силовые тренировки без соблюдения техники и работа с постоянным переносом тяжестей провоцируют резкое повышение внутрибрюшного давления. Если заниматься этими делами постоянно, риск геморроя резко растет. При ожирении же повышается нагрузка на сосуды малого таза, нарушается венозный отток, что вызывает образование геморроидальных узлов.
Доктор обратила внимание, что геморрой развивается постепенно. Первыми симптомами становятся дискомфорт, зуд, чувство неполного опорожнения кишечника и появление крови после дефекации. Если не игнорировать эти признаки, заболевание можно вылечить на ранней стадии и избежать хирургического вмешательства, заключила Девойно.
Читайте также: