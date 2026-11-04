Врач назвала занятия, провоцирующие геморрой

04 ноября 2026, 13:21

Врач Девойно: тяжелые физические нагрузки повышают риск развития геморроя

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Колопроктолог «СМ-Клиники» Юлия Девойно назвала два неочевидных фактора риска развития геморроя, которые часто недооцениваются. Ее слова приводит издание Lenta.ru.