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Врач-дерматовенеролог Авербух рассказала, почему морщины появляются раньше

28 октября 2024, 10:17

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Морщины являются неотъемлемой частью процесса старения, но у некоторых людей они появляются раньше, в то время как другие сохраняют молодость даже в зрелом возрасте. На появление морщин влияет множество факторов, и многие из них связаны с образом жизни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Основные причины возникновения морщин:

  1. Генетика. Она определяет структуру кожи, её способность к регенерации и предрасположенность к образованию морщин.
  2. Ультрафиолетовое излучение. Регулярное воздействие солнечных лучей без защиты может вызвать фотостарение кожи. УФ-лучи разрушают коллаген и эластин, делая кожу менее упругой и способствуя образованию морщин.
  3. Вредные привычки. Курение и употребление алкоголя ускоряют процесс старения кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение и питание клеток кожи, а алкоголь вызывает обезвоживание организма, что негативно сказывается на коже.
  4. Стресс. Повышение уровня кортизола (гормона стресса) разрушает коллаген, делая кожу менее упругой и эластичной.
  5. Недостаток сна. Сон менее 7–8 часов в сутки лишает кожу возможности восстановиться.
  6. Неправильное питание. Дефицит витаминов и минералов, а также чрезмерное потребление сахара и вредных жиров негативно влияют на состояние кожи.
  7. Неправильный уход. Сухая кожа более склонна к образованию морщин, поэтому важно использовать увлажняющие кремы и сыворотки, а также избегать использования косметики с грубыми абразивными веществами, спиртом и другими агрессивными компонентами, которые могут повредить защитный барьер кожи.


«Для предотвращения морщин необходимо следить за здоровьем, принимая во внимание факторы, способствующие их появлению. При этом консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», — рассказала заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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#минздрав мо
#здоровье
#уход
#московская область
Рязанские хирурги обнаружили червя-паразита в печени пациентки
Хирурги из Рязани удалили червя-паразита из печени пациентки
25 октября 2024, 21:44

Фото: iStock/ selvanegra

В больнице Рязани спасли молодую пациентку, в печени которой обнаружили громадного ленточного червя.
Из-за паразита эхинококка в жизненно важном органе девушки образовалась киста размеров в 20 сантиметров. Операция длилась около четырёх часов, сообщают работники Больницы скорой медицинской помощи города Рязань на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Echinococcus granulosus, также называемый эхинококком или собачьим ленточным червем, во взрослом состоянии обитает в тонком кишечнике псовых. Но в ходе развития ему нужны промежуточные хозяева – ими может стать крупный рогатый скот или человек, у которых паразит вызывает цистный эхинококкоз, также известный как гидатидозная болезнь. Пострадавшая как раз и занималась собаками, от которых скорее всего и заразилась — яйца эхинококка могут находиться на шерсти и языке животных»,— говорится в сообщении.

В 50-70% случаев червь-паразит находится именно в печени и создает кисту. Когда она увеличивается, киста начинает оказывать механическое и отравляющее действие на человеческий организм. Из-за этого впоследствии возникают аллергические реакции вплоть до развития анафилактического шока.

«Особенностью данной операции стали большие размеры образованной паразитом капсулы – около 20 сантиметров. Сложность была еще и в том, что убрать ее можно было только в пределах здоровых тканей, причем не вскрывая. Благодаря профессиональному мастерству наших хирургов такую супер-селективную резекцию печени с полным удалением этого паразита в пределах здоровых тканей удалось выполнить успешно», — объяснил главный врач БСМП Сергей Тарасенко.

После извлечения ленточного червя девушка пошла на поправку. Сейчас пациентка хорошо себя чувствует.

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Врач Тен предупредила об опасности покусывания щёк и губ
25 октября 2024, 20:52

Фото: iStock/Deagreez

Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен заявила, что привычка покусывать внутреннюю сторону щёк и губы может быть чревата язвами и грибком рода кандида.
Она уточнила, что подобная привычка может возникнуть у разных людей из-за стресса, тревоги или скуки.

«Повторное раздражение слизистой оболочки рта приводит к микротравмам, что может создать условия для более серьезных повреждений и осложнений. Постоянное раздражение и травмирование тканей может привести к образованию язв или эрозий на слизистой оболочке. Эти повреждения болят, затрудняют приём пищи и могут стать воротами для инфекции. Одним из осложнений является кандидоз», — пояснила в беседе с NEWS.ru Тен.

Ранее гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявила, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.

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#здоровье
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Учёные назвали продукт, который способствует развитию рака
Учёные рассказали, что красное мясо способствует развитию рака
25 октября 2024, 20:36

Фото: iStock/ Vladimir Mironov

Учёные из Сингапура выявили механизм, который связывает чрезмерное употребление красного мяса и колоректальный рак.
Колоректальный рак — опасное заболевание, часто приводящее к смерти. Он приводит к поражению толстой и прямой кишки. Исследователи уже давно выявили, что риски возникновения болезни связаны с образом жизни человека, в особенности влияет питание и степень физической активности. Новые исследования по данной теме показали, что наличие в красном мясе железа. Оно активирует фермент, который способствует прогрессированию онкологического заболевания.

Сингапурские ученые отметили, что ​если заблокировать фермент теломеразы, то можно избежать развития болезни. Такое открытие будут ​учитывать при разработке нового подхода ​в лечении колоректального рака.

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#опасность
#болезни
#заболевания
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Врач Евлашева заявила об опасности передозировки чаем
25 октября 2024, 20:22

Фото: iStock/WiroKlyngz

Гастроэнтеролог клиники Ольга Евлашева заявила, что злоупотребление чаем опасно, так как это может вызвать передозировку кофеином.
Она отметила, что рекомендуется пить не более пяти чашек чая в день.

«Умеренное потребление чая является безопасным для большинства людей, более трех-четырех чашек в день могут иметь некоторые негативные эффекты. Чайные листья естественным образом содержат кофеин. Чрезмерное потребление этого вещества из чая или любого другого источника может способствовать чувству тревоги и беспокойства», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Ранее врач-гастроэнтеролог 1 категории, диетолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» призвала употреблять орехи на ежедневной основе.

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В Московской области назвали лучших водителей скорой помощи
25 октября 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

18 победителей отборочных испытаний приняли участие в финале конкурса водителей скорой помощи, который прошёл в Подольске. Итоги ежегодного состязания подвела Московская областная станция скорой помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«От навыков водителя скорой помощи зависит, как быстро и безопасно бригада прибудет на вызов к пациенту и доставит его в стационар. Поэтому для нас важно поддерживать профессионалов. По результатам конкурса водитель, занявший первое место, получит денежную премию в 100 тыс. рублей, второе и третье – 80 тыс. рублей и 50 тыс. рублей соответственно», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
На конкурсе водители Московской областной станции скорой помощи соревновались в выполнении различных фигур и элементов, а также в знании оборудования, находящегося в автомобиле скорой, и правил дорожного движения.

Победителем стал Алексей Вороньков, работающий на Дмитровской подстанции. Второе место занял Павел Козлов подстанции, третье – водитель Химкинской подстанции Иван Паневкин.

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Подмосковные врачи спасли новорождённого с заворотом кишечника
25 октября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь новорождённого с заворотом кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В МОЦОМД поступил младенец с трудностями при кормлении – резким вздутием живота и постоянными срыгиваниями. Ребёнок родился недоношенным. Медики выявили у него такую аномалию, как незавершённый поворот кишечника. Заболевание может сопровождаться трудностями вскармливания в раннем возрасте, а к одному году привести к кишечной непроходимости.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

«Выявить заболевание помогла рентгенологическая диагностика. Этот порок развития очень опасен, потому что протекает скрытно. Ребёнок может нормально есть и даже прибавлять в весе. Однако без хирургического вмешательства патология в любой момент может привести к завороту кишки и её некрозу. А это прямая угроза не только дальнейшему развитию ребёнка, но и его жизни», – пояснила врач-детский хирург Татьяна Шишкина.
По её словам, операцию провели через маленький разрез на животе. Это позволило полностью восстановить правильное положение и проходимость кишечника.

После операции мальчик прошёл реабилитацию и был выписан домой под амбулаторное наблюдение. Теперь он может жить обычной жизнью.

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#здравоохранение
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#ребёнок
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Лечение в стационаре Центра им. Рошаля прошли уже более 1 тыс. детей
25 октября 2024, 14:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Более 1 тыс. маленьких пациентов успешно прошли лечение в стационаре Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля с момента его открытия. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Сейчас в центре работают 26 отделений по 28 профилям общей мощностью более 460 коек.
«Здесь работают высококвалифицированные специалисты, настоящие профессионалы. В нашем центре проводят сложные операции – такие как эндоваскулярная коррекция врождённых пороков сердца, микрохирургические вмешательства в челюстно-лицевой зоне и многие другие. Абсолютное большинство вмешательств проводится малоинвазивно. Это позволяет пациентам скорее восстанавливаться и возвращаться к привычной жизни», – рассказала главврач ДКЦ им. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
По её словам, в ДКЦ им. Рошаля установлено свыше 9 тыс. единиц оборудования, включая уникальную роботическую систему, ангиографы, системы цифровой лапароскопии и аппараты для гемодиафильтрации.

Детский клинический центр – флагманский проект в сфере подмосковного здравоохранения. Клиника стала координатором всех детских учреждений региона.

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Слабоумие и авитаминоз: Нарколог раскрыл последствия употребления алкоголя осенью
Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь вымывает из организма витамины
25 октября 2024, 10:44

Фото: istock / igorr1

Перед предстоящей зимой мы часто сталкиваемся с нехваткой витаминов. Некоторые все лето активно потребляют фрукты, ягоды и овощи, а кто-то предпочитает пропить курс мультивитаминных комплексов по осени.
Однако как сделать это грамотно, чтобы все усилия не пропали? И как алкоголь может разрушать витамины, микро- и микроэлементы в организме, рассказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин.

«Человек, который выпивает, попадет в замкнутый круг. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к дефициту нужных для организма веществ. А их недостаток может усиливать тягу к алкоголю», — рассказал Холдин.
Алкоголь разрушает запасы витаминов и полезных веществ, а также запускает процесс развитие авитаминоза. В основном, вымываются витамины группы В, поскольку они отвечают за самые важные функции в теле человека — от работы эндокринной и нервной систем до состояния сосудов, кожи, волос и ногтей. Помимо этого, от спиртного быстро иссякают запасы магния.

«Необходимо знать, что недостаток витаминов группы В приводит к слабоумию», — отметил врач.
Чтобы максимально обогатить организм важно придерживаться простых правил. Стоит уделить внимание рациону питания, добавив в него больше сезонных овощей и фруктов.

При желании пропить витаминный курс, необходимо проконсультироваться со специалистом. Стоит отказаться от курения и спиртных напитков, которые могут свести на нет все старания. В областном клиническом наркодиспансере также напомнили, что сейчас проходит Неделя популяризации потребления овощей и фруктов.

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Доставлять пациентов в больницы Подмосковья начал третий вертолёт санавиации
24 октября 2024, 22:33

В Московской области заступил на дежурство третий по счёту вертолёт санитарной авиации. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Минздрава. Санавиация применяется, когда нужно оперативно доставить пациента в больницу.
«Скорость доставки в этом случае не зависит от дорожного трафика и расстояния до медицинской организации. В августе начал работу Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, который круглосуточно принимает маленьких пациентов для оказания экстренной медпомощи. Для их транспортировки на дежурство заступил третий вертолет санавиации», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, в составе авиамедицинских бригад – опытные врачи-анестезиологи-реаниматологи и фельдшеры медицины катастроф. А посадочные площадки оборудованы системой «Ночной старт», что позволяет вертолётам летать даже в тёмное время суток.

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