Врач-дерматовенеролог Авербух рассказала, почему морщины появляются раньше

Морщины являются неотъемлемой частью процесса старения, но у некоторых людей они появляются раньше, в то время как другие сохраняют молодость даже в зрелом возрасте. На появление морщин влияет множество факторов, и многие из них связаны с образом жизни, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Основные причины возникновения морщин:
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- Генетика. Она определяет структуру кожи, её способность к регенерации и предрасположенность к образованию морщин.
- Ультрафиолетовое излучение. Регулярное воздействие солнечных лучей без защиты может вызвать фотостарение кожи. УФ-лучи разрушают коллаген и эластин, делая кожу менее упругой и способствуя образованию морщин.
- Вредные привычки. Курение и употребление алкоголя ускоряют процесс старения кожи. Никотин сужает кровеносные сосуды, ухудшая кровоснабжение и питание клеток кожи, а алкоголь вызывает обезвоживание организма, что негативно сказывается на коже.
- Стресс. Повышение уровня кортизола (гормона стресса) разрушает коллаген, делая кожу менее упругой и эластичной.
- Недостаток сна. Сон менее 7–8 часов в сутки лишает кожу возможности восстановиться.
- Неправильное питание. Дефицит витаминов и минералов, а также чрезмерное потребление сахара и вредных жиров негативно влияют на состояние кожи.
- Неправильный уход. Сухая кожа более склонна к образованию морщин, поэтому важно использовать увлажняющие кремы и сыворотки, а также избегать использования косметики с грубыми абразивными веществами, спиртом и другими агрессивными компонентами, которые могут повредить защитный барьер кожи.
«Для предотвращения морщин необходимо следить за здоровьем, принимая во внимание факторы, способствующие их появлению. При этом консультация с врачом-дерматовенерологом и врачом-косметологом может оказаться полезной для разработки индивидуального плана ухода и подбора эффективных средств», — рассказала заместитель главного врача Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера по медицинской части, врач-дерматовенеролог Елена Авербух.
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Дайана Хусинова