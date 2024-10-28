Подмосковные хирурги удалили пациенту тромб из ведущей к сердцу вены

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Мытищинской больницы удалили мужчине 10-сантиметровый тромб, находившийся около сердца. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный поступил 33-летний житель Щёлково с острым отёком и сильной болью в ноге. Обследование выявило у него тромбоз глубоких вен нижней конечности и таза и флотирующий тромб протяжённостью более 10 см. Он находился в вене, ведущей к сердцу.
Флотирующий тромб – удлинённый сгусток крови, один конец которого прикреплён к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови. Такой тромб может вырасти до нескольких сантиметров.
Жизнь пациента спасала мультидисциплинарная бригада специалистов и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Московской области Алексей Азаров из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
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Флотирующий тромб – удлинённый сгусток крови, один конец которого прикреплён к стенке сосуда, а второй свободно омывается током крови. Такой тромб может вырасти до нескольких сантиметров.
«Это создаёт угрозу мгновенной смерти в любую минуту с низким шансом на спасение даже в условиях стационара. Главной задачей для нас было не допустить отрыва тромба», – рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Родион Шилов.Фото: пресс-служба Минздрава МО
Жизнь пациента спасала мультидисциплинарная бригада специалистов и главный внештатный специалист по рентгенваскулярным методам лечения Московской области Алексей Азаров из МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.
«Для удаления тромба ввели через ярёмную вену под рентген-контролем на шее специальный инструмент – «корзинку» для улавливания тромбов. В несколько приёмов удалили тромб – освободили вену и предотвратили риск тромбоэмболии лёгочной артерии. За последний год это только третий случай тромбоза такого объёма», – рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Антон Аналеев.Пациент завершил реабилитацию в стационаре и уже выписан домой. Полгода он будет лечиться амбулаторно.
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Лора Луганская