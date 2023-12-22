Клинический фармаколог объяснил, кого коснётся дефицит антибиотика с джозамицином

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Остатков антибиотика, в составе которого есть действующее вещество джозамицин, в медицинских организациях хватит примерно на полгода. Об этом заявили в министерстве здравоохранения России.
«Начиная с момента выхода в медицинскую практику антибиотик с джозамицином отличался выдающимися параметрами. В определённых случаях он был практически незаменим, это касалось микоплазмы, уреаплазмы, хламидий. Более того, у него была возможность терапевтического манёвра, его можно было назначать в разных режимах в зависимости от инфекции. И несмотря на то, что после него вышло много антибиотиков с сопоставимыми параметрами, джозамицин был хорош своим таргетным эффектом, то есть у него была прекрасная целенаправленность», — отметил специалист.
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Фармаколог назвал ситуацию с выходом из российского рынка организации, которая поставляла в страну препарат, «отвратительным политическим ходом». Он отметил, что России нужно развивать лекарственный суверенитет.
«Есть понятие лекарственного суверенитета. Если мы будем зависеть от внешних поставщиков, будем находиться в ситуации, когда нужно что-то придумывать, заменять или комбинировать – эта ситуация для страны невозможна, неприемлема и должна быть как можно быстрее устранена», — добавил собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова