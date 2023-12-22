Популярный японский антибиотик выводят с российского рынка

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Японская фармацевтическая компания решила снять производство антибиотика Вильпрафен в России. Об этом стало известно РБК.
Почему было принято такой решение, фармкорпорация не пояснила. Издание утверждает, что запасов препарата в больницах хватит примерно на 6 месяцев. Конкретно речь идет про лекарства вильпрафен и вильпрафен солютаб., которые выпускаются на заводах «Ортат» и «Зио-Здоровье».
Вильпрафен назначают больным с инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, кожных инфекциях, а также ряду других заболеваний.
Международное название этого антибиотика — джозамицин. По информации РБК, во второй половине декабря в РФ практически закончились запасы этих лекарств. Министерство здравоохранения РФ предложило заменить его азитромицином, ноу пациентов к нему может быть резистентность.
Ранее медик Андрей Рагозин призвал отказаться от западноевропейской модели здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вильпрафен назначают больным с инфекциями верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, стоматологических инфекциях, кожных инфекциях, а также ряду других заболеваний.
Ранее медик Андрей Рагозин призвал отказаться от западноевропейской модели здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак