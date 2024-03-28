В Люберцах спасли мужчину с ножевым ранением сердца

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Люберецкие врачи смогли спасли пациента, которые получил три ножевых ранения, одно из которых в сердце. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. В ходе осмотра врачи выявили повреждение межреберной артерии и правого желудочка сердца.
Стоит отметить, что на сегодняшний день пациент находится в стабильном состояние и продолжает лечение под наблюдением специалистов.
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«Для спасения жизни пациента мы вскрыли грудную клетку и перикард — сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся две раны в грудной клетке. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови. Бригада анестезиологов и трансфузиологов вводили пациенту внутривенно кровь, плазму, а также инфузию, чтобы восполнить потерю жидкости. После операции пациент 5 суток провел в реанимации и после был переведен в хирургическое отделение», — поделился хирург Игорь Микаелян.
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Мира Полтева