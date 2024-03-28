Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ В Люберцах спасли мужчину с ножевым ранением сердца

В Люберцах спасли мужчину с ножевым ранением сердца

28 марта 2024, 11:28
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Люберецкие врачи смогли спасли пациента, которые получил три ножевых ранения, одно из которых в сердце. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 47-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставила бригада скорой помощи. В ходе осмотра врачи выявили повреждение межреберной артерии и правого желудочка сердца.

«Для спасения жизни пациента мы вскрыли грудную клетку и перикард — сердечную оболочку, затем ушили ранение и установили дренажи. После остановили кровотечение и зашили оставшиеся две раны в грудной клетке. В результате пациент потерял около 2,5 литра крови, поэтому ему дополнительно провели переливание крови. Бригада анестезиологов и трансфузиологов вводили пациенту внутривенно кровь, плазму, а также инфузию, чтобы восполнить потерю жидкости. После операции пациент 5 суток провел в реанимации и после был переведен в хирургическое отделение», — поделился хирург Игорь Микаелян.


Стоит отметить, что на сегодняшний день пациент находится в стабильном состояние и продолжает лечение под наблюдением специалистов.

Читайте также:

Балашихинские врачи спасли замерзавшего в сугробе мужчину от ампутации рук и ног

Долгопрудненские врачи избавили от боли в позвоночнике прыгнувшего с высоты пациента

В Балашихе врачи смогли вернуть зрение ослепшему пенсионеру
#врачи
#пациент
#кровь
#хирург
#операции
#ранение
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи рассказали, как избежать переутомления и эмоционального выгорания
Врачи Подмосковья: переутомление возникает из-за нарушений режима труда и отдыха
28 марта 2024, 11:41

Фото: istock / Jacob Wackerhausen

Переутомление является одним из символов современной эпохи, в которой конкурентным преимуществом считается способность работать сверхурочно. Переутомление возникает за счёт нарушений в режиме труда и отдыха, депривации сна, неправильного питания и низкой физической активности. Об этом рассказали специалисты Химскинской областной больницы.
Главными признаками переутомления считаются усталость, нарушение памяти и концентрации, снижение продуктивности, нарушение сна и аппетита, стабильно плохое настроение.

Эмоциональное переутомление также называют «выгоранием», оно проявляет себя в потере радости, низкой эмоциональности и отсутствии творческого «полёта».

Помимо этого, человек может ощущать постоянную головную боль, спазмы в конечностях, нервные тики. При переутомлении обостряются хронические заболевания, развивается гипертония, нарушения сердечного ритма и так далее.

Чтобы избежать переутомления, необходимо своевременно и достаточно отдыхать, в том числе спать достаточное количество часов. Необходимо грамотно распределять физические и умственные нагрузки, добавить в рацион питания продукты, содержащие витамины и микроэлементы или, по рекомендации врача начать принимать витаминно-минеральные комплексы.

Также полезно гулять на свежем воздухе, слушать спокойную музыку, ходить на массаж и посещать СПА. Стоит ограничить информационную нагрузку.

Физическая активность должна быть в меру, чтобы не усугублять утомление. Лучше выбирать спокойные занятия, такие как йога и пилатес, плавание в вольном стиле, лыжные и велосипедные прогулки в лёгком темпе, подытожили специалисты.

Читайте также:

Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза

Ученые назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона

Россиянам раскрыли, как вылечить рак на 100%

#продукты
#нарушение
#специалисты
#нарушения
#рекомендации
#заболевания
#витамины
#подмосковье
#химки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог рассказала про неожиданное полезное свойство куриных яиц
Диетолог Макстей: яйца защищают глаза от синего света, излучаемого гаджетами
28 марта 2024, 10:06

Фото: istock / AlexPro9500

Куриные яйца в рационе помогают сохранить зрение и защитить глаза от вредного воздействия синего света гаджетов. О необычном свойстве этого продукта рассказал диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!.
Макстей отметила, что яйца содержат в себе уникальные вещества — лютеин и зеаксантин. Именно они защищают глаза от света смартфонов и прочей подобной техники.

Кроме того, яйца содержат незаменимое для организма вещество — холин. Диетолог заявила, что этот витамин группы В необходим для поддержания работы мозга, памяти, когнитивных способностей и настроения.

Она также добавила, что яйца крайне питательны, поскольку содержат большое количество белка и более 12 различных витаминов и микроэлементов.

Ранее ученые рассказали, когда нужно есть яйца, чтобы сбросить лишний вес. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза

Ученые назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона

Россиянам раскрыли, как вылечить рак на 100%

#яйца
#зрение
#диетолог
#глаза
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сексолог объяснила интерес старшего поколения к сексу
Сексолог Кокс: отсутствия интереса к сексу у молодых — это его доступность
28 марта 2024, 09:11

Фото: istock / Deagreez

Старшее поколение в юности больше проявляло интерес к сексу, чем современная молодежь. Об этом заявила сексолог Трейси Кокс, пишет Daily Mail.
В своей колонке в газете эксперт отметила, что люди старшего поклонения раньше начинали вести «взрослый» образ жизни, в том числе заниматься сексом. Она пояснила, что сейчас молодые люди не спешат съезжать от родителей, устраиваться на работу и заводить серьезные отношения.

«Отчасти это связано с тем, что люди стали жить дольше. Если вы уверены, что будете здоровы в 90, то у вас не будет панического желания успеть к 30 годам принять все важные жизненные решения», — считает сексолог.
Еще одной возможной причиной отсутствия интереса к сексу у молодых — это его доступность, отметила Кокс. Она предположила, что приложения и сайты для знакомств предлагают огромный выбор потенциальных партнеров, из-за чего романтические отношения могут казаться обыденностью.

При этом старшее поколение, чтобы познакомится с кем-то, ходят в какое-то заведение, например, в бары. За счёт этого, по мнению сексолога, они чаще оказываются в ситуациях, в которых интим становится более вероятным.

Также молодёжь опасается секса из-за инфекций, передающихся половым путем. Еще многих может пугать возможное насилие, когда без предупреждения партнер начинает, например, душить.

Она добавила, что секс положительно влияет на людей любого возраста, так как во время интима вырабатываются гормоны, помогающие улучшить работу иммунитета и повысить настроение.

Воздержание, в свою очередь, может увеличить риск развития депрессии.

Читайте также:

Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза

Ученые назвали продукты, провоцирующие болезни Альцгеймера и Паркинсона

Россиянам раскрыли, как вылечить рак на 100%

#секс
#эксперт
#насилие
#молодёжь
#приложения
#отношения
#люди
#выбор
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ученые из Оксфорда назвали факторы, наиболее способствующие развитию деменции
Daily Mail: Алкоголь, диабет и загрязнение воздуха чаще всего вызывают деменцию
28 марта 2024, 03:45

Фото: iStock/Nadzeya_Haroshka

Исследователи из Оксфордского университета обнаружили, что определенные участки мозга наиболее уязвимы к алкоголю, диабету и загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, что чаще всего провоцирует развитие деменции. Об этом 28 марта пишет Daily Mail.
Пейте меньше алкоголя, держитесь подальше от оживленных дорог и перестаньте есть так много сахара. Ученые говорят, что это три наиболее эффективные вещи, которые вы можете сделать, чтобы снизить свои шансы на развитие деменции.

Лобно-височная деменция — это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое влияет на передние и боковые части мозга, вызывая проблемы с поведением и речью. Ранее исследователи выявили «слабое место» в мозге, которое с возрастом начинает дегенерировать раньше, чем окружающие его области.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, подтвердило, какие модифицируемые факторы риска — иначе говоря, вещи, с которыми люди могут что–то сделать, — по-видимому, оказывают наибольшее влияние на эту уязвимую область мозга.

Команда из Оксфордского университета изучила 161 фактор риска развития деменции и ранжировала их в соответствии с их воздействием на эту сеть мозга. Они сделали это, изучив результаты сканирования мозга 40 000 человек в Великобритании в возрасте старше 45 лет.

Ученые разделили эти модифицируемые факторы риска, которые потенциально можно изменять в течение жизни, чтобы снизить риск развития деменции , на 15 широких категорий. Это кровяное давление, уровень холестерина, диабет, вес, употребление алкоголя, курение, депрессивное настроение, воспаление, загрязнение окружающей среды, слух, сон, социальное взаимодействие, диета, физическая активность и образование.

«Мы знаем, что совокупность областей мозга дегенерирует раньше при старении, и в этом новом исследовании мы показали, что эти конкретные части мозга наиболее уязвимы к диабету, загрязнению воздуха, связанному с дорожным движением, – которое все чаще становится основным фактором развития деменции – и алкоголю, из всех распространенных факторов риска развития деменции», — говорит руководившая исследованием доктор Гвенаэль Дуо.

Общество Альцгеймера сообщает, что сегодня в Великобритании более 900 000 человек живут с деменцией. По прогнозам, к 2040 году это число возрастет до 1,6 миллиона. Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенный тип деменции, поражающий от 50 до 75 % диагностированных.

Читайте также:

У худрука Малого театра Соломина развилась деменция

Деменция Байдена может поставить планету на грань уничтожения

Брюс Уиллис из-за своей деменции утратил способность читать и разговаривать
#врачи
#болезни
#великобритания
#исследование
#ученые
#сахарный диабет
#загрязнение воздуха
#алкоголь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Агапитова: За год в Петербурге уменьшилось число жалоб на медобслуживание
27 марта 2024, 23:20

Фото: iStock/megaflopp

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова заявила, что за год число жалоб горожан на медицинское обслуживание снизилось.
«Важной позитивной тенденцией минувшего года стало снижение жалоб на петербургские медицинские учреждения, на качество оказываемой ими помощи. Это связано с усилением внимания руководства города к проблемам в сфере обеспечения прав граждан на охрану здоровья, отмеченным в том числе и в докладах уполномоченного за 2021 и 2022 годы», — прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Агапитова.

Ранее сообщалось, что почти 900 тыс. жителей Московской области прошли с начала года диспансеризацию и профилактические осмотры, многим это помогло начать своевременное лечение. Чаще всего в ходе профилактических осмотров выявлялись заболевания сердечно-сосудистой системы, а также органов дыхания и пищеварения. Кроме того, было выявлено 260 случаев онкологических заболеваний.

Читайте также:

Подмосковные врачи оказывают медицинскую помощь прибывшим из Белгорода детям

Диспансеризацию прошли с начала года около 900 тысяч жителей Подмосковья

В Подмосковье запустят новые арт-терапевтические тренинги для медиков
#врачи
#помощь
#качество
#лечение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр Левченко: Справляться со срывами подростков помогут силовые упражнения
27 марта 2024, 22:26

Фото: iStock/Boris Jovanovic

Врач-психиатр, психотерапевт ФНКЦ ФМБА Юлия Левченко заявила, что справится с эмоциональными всплесками и срывами подростков помогут силовые упражнения.
Она отметила, что из-за гормонального фона у подростков особенно весной могут проявляться эмоциональные всплески.

«Какой бы ни складывалась ситуация, взрослым нельзя переходить на оскорбления и манипуляции, так как психоэмоциональная система подростков —тонкий пласт для последующего созревания психики. В моменты гормонального всплеска им помогают силовые упражнения. Желательно упражняться до сильной усталости – это помогает успокоиться», – пояснила в беседе с Газета.ру Левченко.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский заявлял, что в весенний сезон люди испытывают больше стресса и эмоциональных выгораний из-за гормональной перестройки.

Читайте также:

Психолог Самбурский: Весной больше стресса и выгорания из-за гормонов

Психолог Дугенцова назвала эффективный метод справится со страхом выступлений

Психолог Хорс рассказал, как справляться с тревожностью после теракта
#подростки
#весна
#психиатр
#физкультура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Балашихинские врачи спасли замерзавшего в сугробе мужчину от ампутации рук и ног
27 марта 2024, 19:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи филиала №2 Балашихинской больницы спасли пациента от ампутации обмороженных в сугробе кистей и стоп. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар доставили 47-летнего мужчину с обморожением рук и ног. Как выяснилось, в состоянии алкогольного опьянения он упал в сугроб и проспал несколько часов. В машине скорой помощи по пути в больницу он пришёл в себя и понял, что не чувствует конечностей. Врачи диагностировали у него самые тяжёлые степени обморожения – третью и четвертую. Верхние и нижние конечности отекли и потемнели. Начался процесс некроза, встал вопрос об ампутации.
«Пациенту была назначена сосудистая терапия и перевязки. 2,5 месяца мы отслеживали динамику изменений кожных покровов. После длительного лечения заметили, что со стоп и кистей начал отторгаться сухой черный струп, под которым оказалась здоровая живая кожа. Однако нам не удалось восстановить жизнеспособность нескольких пальцев на руках и ногах, и их пришлось их ампутировать», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Балашихинской больницы Павел Коваль.
После реабилитации мужчина был выписан на амбулаторное лечение. Как только он полностью восстановится, сможет вернуться к прежней работе в строительной организации.

Читайте также:

300 врачей обсудили в Подмосковье новые подходы к психологической помощи пострадавшим в «Крокусе»

В Подмосковье врачи спасли пациента от деформации лица из-за заложенного носа

Подмосковный педиатр Вайсеро рассказала, как побороть у ребёнка зависимость от гаджетов
#минздрав мо
#ампутация
#пациент
#хирург
#лечение
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Технолог Гучок заявил о пользе плавленых сырков для зубов и волос
27 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/:PicturePartners

Доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Жанна Гучок заявила о том, что плавленый сыр полезен для зубов, ногтей и волос.
Кроме того, по её словам, продукт обладает стопроцентной усвояемостью.

«Это питательный продукт, полезный для формирования костной ткани, зубов, ногтей и волос. Это естественный источник белка, нужного для нормального роста и развития мышц. Плавленый сыр лучше всего употреблять за завтраком, он помогает оставаться в тонусе на протяжении всего дня. Этот продукт богат легкоусваиваемым белком. Усвояемость плавленых сыров составляет 100%», — поделилась в беседе с Газета.ру специалист.

В то же время, она рекомендовала не употреблять, в частности, детям, дешёвые сырные продукты с добавлением различных химических компонентов.

Ранее исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.

Читайте также:

Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость

Нутрициолог Барзаева заявила о мифе о плохо сочетающейся пище

Нутрициолог Придачина заявила об опасности веганства для беременных
#сыр
#продукты
#здоровье
#питание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Биолог Лялина: Халва способна продлить молодость
27 марта 2024, 17:34

Фото: istock/gorchittza2012

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина заявила, что в халве содержится витамин Е, который способствует регенерации клеток и борется со старением.
«Халва из тахини, орехов или семян подсолнечника богата белками, витаминами и минералами, такими как кальций, железо и магний. Она полезна как источник энергии и питательных веществ. Халва содержит полезные жирные кислоты и антиоксиданты, которые могут улучшить здоровье сердца и снизить воспаление», — добавила в беседе с «Известиями» Лялина.

Она добавила, что продукт полезен и пожилым людям, так как содержит клетчатку, полезную для кишечника.

Ранее нутрициолог Олеся Барзаева заявила, что не существует продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом, а также которые нельзя употреблять вместе.

Читайте также:

Нутрициолог Барзаева заявила о мифе о плохо сочетающейся пище

Названы любимые продукты россиян, способствующие развитию рака кишечника на 40-70%

Врач Воробьёв объяснил, почему люди стали умирать от ранее безобидного орнитоза
#здоровье
#продукты
#врач
#витамины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф