В Солнечногорске нейрохирурги спасли мужчину, которого забодал бык

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Солнечногорской больницы спасли мужчину, на которого напал бык. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 46-летний пациент с множественными травмами. Как оказалось, он был скотником, и животное напало на него во время работы. Диагностика выявила у пострадавшего размозжение почки и осложнённую травму шейного отдела позвоночника, в результате которой появились двигательные нарушения в конечностях.
При этом, по его словам, применяли высокотехнологичное оборудование. Через пять часов операция успешно завершилась. У пациента прошли неврологические нарушения, восстановились движения в конечностях.
Теперь пациенту предстоит курс реабилитации. Сейчас он выписан на амбулаторное лечение и вернулся в обычной жизни.
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«После стабилизации состояния в реанимации мы провели многокомпонентную операцию. Две бригады хирургов устранили повреждения в разных зонах: уролог – в почке, нейрохирурги – в шейном отделе. Они освободили спинной мозг от сдавления, восстановили ось позвоночника и зафиксировали в правильном положении», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Роман Михайлов.
При этом, по его словам, применяли высокотехнологичное оборудование. Через пять часов операция успешно завершилась. У пациента прошли неврологические нарушения, восстановились движения в конечностях.
Теперь пациенту предстоит курс реабилитации. Сейчас он выписан на амбулаторное лечение и вернулся в обычной жизни.
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Лора Луганская