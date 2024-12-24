Вертолёты санавиации с начала года совершили в Подмосковье 745 вылетов

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Число вылетов вертолётов санитарной авиации в Московской области в этом году увеличилось и достигло 745, транспортировка по воздуху помогает оказать своевременную помощь плацентам в самых экстренных случаях, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Всего с начала этого года в Подмосковье было совершено 745 медицинских вылетов, что на 79 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году на дежурство заступил третий вертолет санитарной авиации. Он используется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где круглосуточно принимают детей для оказания экстренной медицинской помощи», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.В министерстве добавили, что в авиамедицинских бригадах работают анестезиологи-реаниматологи, а также фельдшеры территориального центра медицины катастроф.
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