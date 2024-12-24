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Вертолёты санавиации с начала года совершили в Подмосковье 745 вылетов

Фото: istockphoto.com/Sachkv

Фото: istockphoto.com/Sachkv

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Число вылетов вертолётов санитарной авиации в Московской области в этом году увеличилось и достигло 745, транспортировка по воздуху помогает оказать своевременную помощь плацентам в самых экстренных случаях, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«Всего с начала этого года в Подмосковье было совершено 745 медицинских вылетов, что на 79 больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году на дежурство заступил третий вертолет санитарной авиации. Он используется для транспортировки маленьких пациентов в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля, где круглосуточно принимают детей для оказания экстренной медицинской помощи», — сказал глава областного Минздрава Максим Забелин.
В министерстве добавили, что в авиамедицинских бригадах работают анестезиологи-реаниматологи, а также фельдшеры территориального центра медицины катастроф.

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#медицина
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#московская область
#подмосковье
Mash: 50 онкобольных примут участие в клинических испытаниях вакцины от рака
24 декабря 2024, 09:59

Фото: istockphoto/semakokal

В России пройдёт первая фаза клинических испытаний вакцины от рака. В ней примут участие 50 пациентов с онкологическими заболеваниями.
Приём заявок на участие в испытаниях закрыт, сообщает телеграм-канал Mash. Принять участие в тестировании вакцины изъявили желание более шести тысяч человек.

Как сообщили в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена, комиссия уже начала отбор участников. Предпочтение будет отдано окобольным, которые уже прошли определённое лечение — химиолучевую и прочие терапии, а также хирургическое вмешательство.

Фото: istockphoto/Alernon77

Первая стадия программы испытаний продлится до конца 2025 года. Всё это время участники будут находиться под постоянным контролем медиков. Это необходимо для проверки препарата на безопасность и подбора правильной дозировки. На вторую фазу планируется пригласить больше людей. Предполагается, что на заключительной стадии препарат будут сочетать с другими методами лечения.

Медики предупреждают: в ближайшее время появления волшебной таблетки ожидать не стоит. На полный курс тестов вакцины потребуется около девяти лет.

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Психолог рассказала, как качественно отдохнуть на новогодних каникулах
Психолог Дугенцова: для качественного отдыха в Новый год нужно забыть о гаджетах
23 декабря 2024, 20:08

Фото: iStock/Solovyova

Для качественного отдыха на новогодних каникулах нужно забыть о гаджетах, отказаться от встреч с людьми, которые вытягивают энергию, и заранее строить планы на праздники, чтобы не провести их дома. Об этом заявила психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, чтобы восполнить внутренние сил во время праздников, нужно отдавать предпочтение активному отдыху.
«А что портит отдых, и чего следует избегать? Как я уже сказала, это гаджеты любого типа, любые дисплеи. Также это люди, которые, скажем так, высасывают из вас энергию, тратят ваши ресурсы и с которыми вы, возможно, часто ссоритесь и пребываете в негативной атмосфере. Вот это вам совершенно не нужно для того, чтобы качественно отдохнуть», — рассказала психолог в беседе с Общественной Службой Новостей.
В то же время эксперт сервиса Grow Food Ксения Забатурина поделилась советами о питании, как уберечь здоровье в новогодние праздники. В разговоре с «Газетой.Ru» она отметила, что не следует голодать в ожидании курантов, так как это приведет к перееданию. Также желательно отказаться от майонеза, заменив его более легкими альтернативами, и пить стакан воды после каждого бокала с алкоголем.
«Продумайте физическую активность еще до праздников — это поможет быстрее справиться с последствиями застолья. Посетите катки под открытым небом, горнолыжные станции или отправьтесь на прогулку по украшенным новогодним паркам», — добавила Забатурина.
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Врач объяснила, как выбрать безопасный алкоголь
Врач Майорова: красное вино является наиболее безопасным алкогольным напитком
23 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/Yana Tikhonova

При выборе безопасного алкоголя для новогодних праздников следует отдавать предпочтение вину либо качественным дистиллятам без добавок, а также напиткам от проверенных брендов. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Майорова. По ее словам, наиболее безопасным алкогольным напитком является красное вино.
«Лучше выбирать напитки с минимальным количеством добавок, стабилизаторов и искусственных ароматизаторов. <…> Отдавайте предпочтение известным и проверенным брендам. Они обычно больше заботятся о своей репутации и контролируют качество продукции. Также обратите внимание на срок годности. Убедитесь, что срок годности продукта не истек или близок к окончанию. И убедитесь, что упаковка не повреждена», — поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время важно следить за качеством и других традиционно новогодних продуктов. К примеру, в Кузбассе, как сообщает «Сiбдепо», с полок магазинов начали массово изымать смертельно опасные шпроты, из-за которых несколько человек получили тяжело отравление. Кемеровский Роспотребнадзор призвал жителей проверить свои холодильники.
«Обращаемся ко всем жителям Кузбасса, если вы обнаружили на прилавке или уже приобрели шпроты такой марки, то обязательно проверьте дату производства. Если продукт изготовлен 13.09.2024, то ни в коем случае не употребляйте данный продукт», — отметили в региональном надзорном органе.
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Скрининг в подмосковных центрах амбулаторной онкопомощи прошли 8 тыс. человек
23 декабря 2024, 16:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 720 жителей Московской области в минувшую субботу прошли скрининги в центрах амбулаторной онкологической помощи региона. Такие данные привели в пресс-службе Минздрава Московской области.

Стать участниками Дня открытых дверей в центрах могли жители Подмосковья старше 18 лет. Женщинам предлагали пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, мужчинам – ПСА-тест на рак простаты. Помимо этого, для всех желающих были доступны диагностика новообразований кожи, КТ- или рентген-исследование.
«Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкопомощи проводят каждую последнюю субботу месяца. Мы видим положительный отклик жителей на эту акцию и продолжим проводить её в следующем году. Только за прошедшую субботу онкоскрининг прошли порядка 720 человек. У 54 заподозрили патологии и направили на углублённое обследование», – рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он добавил, что всего в этом году в Днях открытых дверей участвовали почти 8 тыс. человек

Подробную информацию о работе онкологической службы в Подмосковье можно найти по ссылке.

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В Королёве из желудка малыша достали декоративный камень

В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре

В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс
#максим забелин
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#онкология
#проверка
#медицина
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В Королёве из желудка малыша достали декоративный камень
23 декабря 2024, 16:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Королёвской больницы извлекли из желудка ребёнка декоративный камень. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.
В приёмный покой поступил двухлетний мальчик, проглотивший искусственный камень во время игры, приняв его за конфету. Родители обратились к врачу, как только заметили обратили рвоту и боль в животе у сына.
«Благодаря своевременному обращению тяжёлых последствий удалось избежать. Мы достали камень в ходе гастроскопии, используя эндоскопическое оборудование. Мы часто сталкиваемся с подобными случаями. Обычно детей привлекают небольшие блестящие предметы – такие, как этот декоративный камень. Ещё мы неоднократно извлекали из желудка ключи, магниты, колпачки от ручек, батарейки и монеты», – рассказал врач-эндоскопист Сергей Глотов.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мальчик уже выписан домой и вернулся к обычной жизни.

Медики напоминают, что дети, познавая окружающий мир, стремятся всё попробовать и могут случайно проглотить инородный предмет. Врачи призывают родителей внимательно выбирать игрушки, чтобы радость ребёнка не обернулась трагедией.

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#подмосковье
#московская область
#дкц
#дети
#ребёнок
#здравоохранение
#здоровье
#минздрав мо
#мальчик
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В подмосковном Детском центре спасли девочку с редким синдромом Гийена-Барре
23 декабря 2024, 16:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли маленькую пациентку с редким синдромом Гийена-Барре. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В клинику поступила девятилетняя девочка с неврологическими нарушениями - нарушением глотания, зрения, мимики, болью в ногах, слабостью во всех мышцах. Обследование выявило у неё редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. Оно развилось на фоне инфекции.

При такой патологии иммунная система организма поражает собственные нервные клетки, и они перестают правильно работать. Причинами могут быть вирусы герпеса и Эпштейна-Барра, цитомегаловирус, микоплазма, гемофильная палочка и другие.
«Ребёнка срочно подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, установили зонд для введения питательных смесей. Спасением девочки занималась мультидисциплинарная команда врачей – реаниматологи, неврологи, оториноларингологи, реабилитологи, эргоспециалист, логопед и психолог», – рассказала врач-невролог Патимат Амирханова.
Лечение включало внутривенное введение иммуноглобулинов. Также с помощью специального внешнего аппарата плазму крови очищали от токсинов.
«Благодаря правильно подобранной терапии и раннему началу реабилитации состояние девочки постепенно восстанавливалось. Через 3,5 месяца она научилась самостоятельно дышать, глотать, говорить, держать в руках предметы, ходить за руку», – отметила Амирханова.
Сейчас школьницу выписали домой на амбулаторное лечение. По прогнозу врачей, восстановление может занять около года. При соблюдении всех рекомендаций пациентка сможет вернуться к обычной жизни.

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#подмосковье
#московская область
#медицина
#здравоохранение
#ребёнок
#дкц
#красногорск
#девочка
#врачи
#минздрав мо
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В каширскую деревню Тарасково 25 декабря приедет мобильный медкомплекс
23 декабря 2024, 16:00

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижной медицинский комплекс приедет в деревню Тарасково городского округа Кашира в среду, 25 декабря, в медкомплексе жители смогут пройти осмотр и сделать прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мобильный комплекс позволяет нам охватить жителей удаленных территорий, где доступ к медицинским услугам зачастую ограничен», — пояснил заместитель главврача Каширской больницы Игорь Наумов.
Профилактический осмотр, который предложат жителям деревни Тарасково в мобильном комплексе, включает в себя антропометрию, приём у терапевта, измерение артериального давления, клинический анализ крови, измерение уровня сахара и холестерина, а также, с определённого возраста, ЭКГ. Желающие пройти профосмотр должны будут взять с сбой паспорт и полис ОМС. Приём будет проходить с 10:00 до 12:00.

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Диетолог рассказала, чем нельзя запивать оливье
Диетолог Писарева: оливье нельзя запивать соком и газировкой из-за риска вздутия
23 декабря 2024, 15:39

Фото: iStock/DronG

Оливье нельзя запивать соками и газированными напитками, так как такое сочетание грозит вздутием. Об этом заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, лучше пить воду или другие напитки за полчаса до еды, а во время самого употребления пищи ничем ее не запивать.
«Лучше всего не запивать оливье никакими соками, потому что это простые углеводы, которые очень быстро усваиваются. В салате оливье есть мясо, картофель и другие овощи, которые будут усваиваться намного дольше. Соответственно, может произойти вздутие. К сокам также можно добавить любые компоты, газированные напитки, еще шампанское, сладкие алкогольные коктейли», — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Писарева добавила, что самые безобидные напитки, которые все же можно употреблять во время еды, — это вода с лимоном или сухое вино.

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В Подмосковье с начала года прошли диспансеризацию более 6 млн человек
23 декабря 2024, 14:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 6 миллионов жителей Московской области прошли диспансеризацию в поликлиниках региона с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Своевременная проверка здоровья позволяет выявить у пациентов различные заболевания и патологии и вовремя начать лечение. Такую проверку с начала года прошли более 6 млн жителей Московской области. Для удобства пациентов узнать о результатах прохождения диспансеризации можно в ходе телемедицинской консультации — без похода в поликлинику», — сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию в своей поликлинике, жителю Подмосковья нужно прийти туда с паспортом и полисом ОМС. Кроме того, записаться на диспансеризацию можно через портал «Здоровье», чат-бот в Telegram, по телефону 122 или через инфомат в поликлинике.

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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
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