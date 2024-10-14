Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял около 200 тысяч звонков

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Почти 200 тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, операторы предоставляют звонящим информацию о системе родовспоможения в Московской области, центрах грудного вскармливания, необходимых документах для роженицы и пр., сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли и обработали почти 200 тысяч звонков. Это на 1,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что свыше 16,1 тыс. звонков поступило из других регионов.
Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принимает звонки ежедневно с восьми утра до восьми вечера по телефону +7-800-550-30-03. Звонок бесплатный.
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