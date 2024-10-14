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Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принял около 200 тысяч звонков

14 октября 2024, 10:57
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Почти 200 тысяч звонков поступило в колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала текущего года, операторы предоставляют звонящим информацию о системе родовспоможения в Московской области, центрах грудного вскармливания, необходимых документах для роженицы и пр., сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«С начала года операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» приняли и обработали почти 200 тысяч звонков. Это на 1,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он добавил, что свыше 16,1 тыс. звонков поступило из других регионов.



Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» принимает звонки ежедневно с восьми утра до восьми вечера по телефону +7-800-550-30-03. Звонок бесплатный.

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В Детском центре им. Рошаля в Красногорске провели более 300 операций
14 октября 2024, 11:08

Свыше 300 операций провели врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске с момента его открытия в конце августа этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«С начала работы Центра мы провели уже более 300 операций и, что особенно важно, 90 процентов операций малоинвазивные», — сказала главврач Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
Малоинвазивные операции выполняются через небольшие проколы, поэтому они менее травматичны и позволяют пациенту быстрее восстановиться. Проведение таких операций возможно благодаря современному техническому оснащению медицинского центра, а также высокой квалификации врачей.

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Гинцбург рассказал, кто первым получит вакцину от рака
Гинцбург: Вакцину от рака первыми испытают пациенты с меланомой
12 октября 2024, 07:16

Фото: istockphoto/Andrii Zorii

Первыми людьми, которые смогут получить вакцину от рака, будут пациенты с меланомой и многоклеточным раком лёгких. О этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что работа с меланомой ведётся потому, что при этой болезни наглядно видно результаты воздействия препарата, что важно при его первых клинических использованиях. Ведутся опыты также с многоклеточным раком кожи, продолжил учёный. От этого заболевания в мире ежегодно умирают около 1,2 - 1,3 миллиона человек. Это один из самых распространённых видов злокачественной онкологии.

Глава исследовательского центра также добавил, что процедура вакцинации будет отличаться от обычной. Не будет классических первой, второй и третьей фаз испытаний препарата. По словам Гинцбурга, массового испытания на большом количестве пациентов не предполагается из-за персонализированности продукта.

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Минздрав начал работу над увеличением возрастного порога продажи алкоголя
Минздрав планирует увеличение возрастного порога продаж алкоголя до 21 года
12 октября 2024, 04:14

Фото: iStock/bhofack2

Министерство здравоохранения России рассматривает возможность повышения возрастного порога для продажи алкоголя. Об этом говорится в ответе министерства депутату Султану Хамзаеву, сообщает РИА Новости.
Ранее депутат обратился в ведомство с предложением повысить возрастную норму для продажи алкогольной продукции до 21 года. В настоящее время проводятся регламентные процедуры по согласованию, утверждается представителями министерства.

Ранее Султан Хамзаев также предложил штрафовать родителей детей, употребляющих алкоголь.

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Диетолог Дианова: Каша – это наше долголетие
11 октября 2024, 20:41

Фото: iStock/Arx0nt

Диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова напомнила о пользе каши, влияющей на здоровье ЖКТ, вес, липидный уровень и т. д.
Она отметила, что каша также может способствовать долголетию.

«Каша – это источник растительного белка, растительных жиров, сложных углеводов. Это источник витаминов группы B. Из каши мы получаем ещё и большое количество микроэлементов: магния, кальция, фосфора, железа. В каше невероятное количество клетчатки, а это профилактика рака кишечника и запоров. Каша — это влияние на холестерин, на липидный профиль. Это про здоровый кишечник, относительно здоровый вес и снижение рисков диабета. И это наше долголетие, потому что цельное зерно — это основа рациона всех долгожителей», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Дианова.

Специалист добавила, что наиболее полезными кашами являются овсяная и гречневая.

А врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал о пользе риса, отметив, что он богат и антиоксидантами, которые борются со свободными радикалами, защищая организм от повреждений и снижая риск развития хронических заболеваний. Однако этот продукт может быть и вреден некоторым людям, поскольку несмотря на полезные свойства рис является высококрахмалистый продуктом.

«Аллергикам стоит быть осторожными, так как может возникнуть аллергическая реакция. А те, кто склонен к сердечно-сосудистым заболеваниям, должны есть рис в ограниченном количестве, так как он может повышать уровень холестерина в крови», — добавил в беседе с «Известиями» специалист.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.

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Инфекционист Малышев напомнил о наличии других опасных вирусов кроме Марбурга
11 октября 2024, 20:05

Фото: iStock/JHDT Stock Images LLC

Доктор медицинских наук, бывший главный инфекционист Москвы, профессор Николай Малышев заявил, что необходимо соблюдать все правила личной гигиены, мыть руки, фрукты и овощи, а также придерживаться стандартных правил безопасности для того, чтобы не заразиться никакими вирусами и инфекциями.
Специалист напомнил, что вирус Марбурга встречается у нас не так часто, как иные, которые не менее опасны.

«Мыть фрукты и овощи надо независимо от Марбурга. Марбург – это единичные случаи за все время. Полно другого: сальмонеллез, различные кишечные инфекции, холера, которую тоже могут издалека завести, бактерии, яйца глистов. Их в сотни, в тысячи раз, а то и в миллионы раз больше. Обо всем этом надо помнить, а не сидеть и думать про Марбург. Поэтому читайте СМИ меньше. Слушайте врачей, но читайте меньше», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Малышев.

Тем временем сообщается, что в Санкт-Петербурге от гриппа уже привито более 33% жителей города. Планируется, что до конца года вакцинированы будут почти 3,5 миллиона человек.

«В Петербурге создана развитая инфраструктура для вакцинации от гриппа. Привиться можно в поликлиниках, на предприятиях, в передвижных пунктах. Своевременная вакцинация помогает предотвратить сезонную эпидемию гриппа и значительно снизить нагрузку на систему здравоохранения», – приводит «Петербургский дневник» слова губернатора города Александра Беглова.

Ранее стало известно, что сезонная прививочная кампания проводится в Московской области, на сегодняшний день иммунизацию от гриппа получили свыше 600 тысяч детей.

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Названы неожиданные факторы, которые могут привести к онкологии
Диетолог Русакова заявила о вероятности онкологии из-за горячей пищи и чая
11 октября 2024, 19:27

Фото: iStock/kuppa_rock

Врач-диетолог Дарья Русакова заявила, что употребление на протяжении длительного времени горячей пищи и чая может привести к развитию онкологии.
«Если длительное время употреблять горячую еду, чай и другие напитки, возникнет воспаление. Впоследствии это может привести к развитию онкологических заболеваний. Чай и еда должны быть не обжигающими. Оптимальная температура равна 40-45°C», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Русакова.

Кроме этого, врач предупредила об опасности, которые могут нести в себе сырые яйца.

«Сырые яйца могут быть источником сальмонеллеза — инфекционного заболевания, вызванного бактериями, которые могут находиться на скорлупе или внутри яйца. Появление сальмонеллеза может привести к тяжелым расстройствам пищеварения и другим осложнениям», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Русакова.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что заедание стресса может привести к лишнему весу и ожирению, что в свою очередь может пагубно сказаться на здоровье сердца и сосудов.

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#онкология
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Диетолог Дианова раскрыла опасность заедания стресса
Диетолог Дианова: Заедание стресса может привести к проблемам с сердцем
11 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/dragana991

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова заявила, что заедание стресса может привести к лишнему весу и ожирению, что в свою очередь может пагубно сказаться на здоровье сердца и сосудов.
«Срывы такие опасны тем, что это приводит к набору лишнего веса, а вместе с ним — к ожирению. Сюда же куча других заболеваний: сердечно-сосудистой системы, атеросклероз, увеличение рисков развития онкологических заболеваний», — пояснила в беседе с NEWS.ru Дианова.

Ранее Нурия Дианова в беседе с «Радио 1» сообщала, что самая бесполезная для рядового человека каша — манная. По ее словам, очень подходят для российской популяции гречневая, овсяная и пшённая каши.

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#диетолог
#здоровье
#питание
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Масалитин объяснил бессмысленность сборов российской национальной команды
11 октября 2024, 14:26

Фото: iStock/matimix

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что сборной России не было смысла проводить сборы из-за отсутствия товарищеских матчей.
«Если нет соперника, то нет смысла собираться. Надо было готовиться в клубах. Валерию Карпину сейчас нужно больше времени уделять «Ростову». Когда стало понятно, что игра срывается, надо было распустить сборную. Сейчас пишут, что будут открытую тренировку проводить, но зачем. Была бы игра, можно было бы и провести тренировку. Не получилось нам сыграть в октябре. Это жизнь. Мы находимся под санкциями», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Масалитин.

До этого депутат Госдумы Светлана Журова позитивно отозвалась об открытой тренировке сборной России по футболу с детьми из Белгородской и Курской областей.

«Это очень хорошая инициатива. Сборная России по футболу большие молодцы, что поддерживают детей. Сейчас такой небольшой мастер-класс им поможет морально. Я надеюсь, что наши футболисты с удовольствием провели тренировку с детьми. Думаю, что они с пониманием относятся к сложившейся ситуации. Это лишний повод задуматься. Лучше посвятить время детям, а не думать об отстранениях от соревнований или чем-то другом. Молодцы», – отметила в беседе с «РБ Спорт» Журова.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение о том, что сборной России не стоит проводить матч с командой Медиалиги, поскольку в этом нет смысла.

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#рф
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Становится чужим: нарколог Холдин рассказал о деформации личности из-за алкоголя
Нарколог Холдин: Алкоголь меняет личность человека и ведет к деградации
11 октября 2024, 14:09

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Употребление алкоголя влияет на характер человека и со временем может полностью изменить его привычки и поведение, так что для родственников и друзей близкий ранее человек может стать чужим. О том, как деформирует личность алкогольная зависимость, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Алкоголь буквально меняет личность человека. При алкогольной зависимости желание выпить становится настолько сильным, что часто с ним невозможно справиться, а это признак деградации личности. Ещё один признак алкогольной деформации — безвольность и полное безразличие ко всему, кроме спиртного: к повседневным делам, своему здоровью, к близким и к своей собственной судьбе», — сказал Холдин.
Он добавил, что одни и те же патологические изменения личности появляются у всех людей, больных алкоголизмом. И если не избавиться от этой болезни, алкогольная зависимость постепенно приведёт к потере всех социальных связей, включая работу и семью.

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#алкоголизм
#психология
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