Клиника №1 успешно прошла повторную сертификацию в Национальном институте качества

Школьники активно покупают недорогие комплекты на маркетплейсах и самостоятельно делают себе проколы. Это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем.



Заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Рамил Шахвеледов предупреждает, что самостоятельное проведение процедуры может иметь множество неприятных последствий. В состав наборов для пирсинга входят некачественные украшения и иглы для проколки. Отзывы о таких продуктах сообщают, что иглы часто приходят в обычных зип-пакетах, что указывает на отсутствие стерильности, а сами инструменты могут быть плохо заточены или деформированы.





«Низкокачественные материалы, из которых выполнены дешевые наборы для пирсинга, могут привести к аллергическим реакциям, например, сильным отекам, покраснениям, зуду. При худшем развитии сценария – анафилактическому шоку», – подчёркивает Рамил Шахвеледов.