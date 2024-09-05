Клиника №1 успешно прошла повторную сертификацию в Национальном институте качества

Фото: Министерство здравоохранения Московской области
Клиника №1 Московского областного клинического противотуберкулёзного диспансера успешно прошла повторный сертификационный аудит Национального института качества Росздравнадзора на соответствие стандартам добровольной сертификации медицинских учреждений.
В результате проверки клиника подтвердила сертификат соответствия.
Этот успех стал возможен благодаря усердной работе всего персонала и профессиональному руководству.
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«Хочется особенно отметить, что стационар Московского областного противотуберкулезного диспансера стал первым среди протвотуберкулезных медицинских организаций Российской Федерации, кто смог пройти ре-сертификацию и подтвердить высокий уровень оказания медицинской помощи», — рассказал главный врач областного противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.
Этот успех стал возможен благодаря усердной работе всего персонала и профессиональному руководству.
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Дайана Хусинова