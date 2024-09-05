Люберецкие офтальмологи спасли пациентку от слепоты

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Люберецкой больницы помогли женщине, которой грозила полная слепота. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 71-летняя пациентка с жалобами на потерю зрения. Врачи диагностировали у неё перезрелую ядерную катаракту. При этой патологии хрусталик приобретает жёлто-коричневый цвет, и человек видит, словно через тёмно-жёлтое стекло.
Болезнь развивается постепенно и одновременно в обоих глазах, поэтому пациент может не сразу заметить изменения. На определённой стадии заболевания зрение улучшается вблизи, а затем предметы мутнеют. Далее наступает резкое ухудшение, и человек слепнет.
В министерстве напомнили, что при снижении зрения специалисты советуют обращаться к врачу немедленно. Упущенное время повышает риск осложнений.
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Болезнь развивается постепенно и одновременно в обоих глазах, поэтому пациент может не сразу заметить изменения. На определённой стадии заболевания зрение улучшается вблизи, а затем предметы мутнеют. Далее наступает резкое ухудшение, и человек слепнет.
«Случай был сложный. Стандартная операция через проколы могла привести к смещению хрусталика и внутреннему кровотечению. Мы сделали разрез, извлекли разрушающийся хрусталик и наложили швы. Месяц женщина восстанавливалась амбулаторно, а затем вернулась к нам на повторную операцию», – рассказала хирург-офтальмолог, заведующая офтальмологическим отделением Люберецкой больницы Елена Митяева.По её словам, через прокол врачи имплантировали искусственный хрусталик. В итоге зрение пациентки восстановилось на 70%. Через 5-6 месяцев, когда снимут роговичные швы, оно должно улучшиться до 90%.
В министерстве напомнили, что при снижении зрения специалисты советуют обращаться к врачу немедленно. Упущенное время повышает риск осложнений.
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Лора Луганская