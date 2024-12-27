Коломенские врачи вылечили пациента, едва не отпилившего руку болгаркой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Коломенской больницы спасли мужчине руку, которую он едва не отпилил болгаркой. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступил 51-летний мужчина с глубокой рваной раной правого запястья. У пациента диагностировали обширные повреждения мышц, сухожилий, нервов и костей. Он рассказал, что травмировал руку болгаркой во время технических работ.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, на втором этапе вмешательства через 2,5 месяца, специалисты восстановили двигательную активность правой кисти. Уже на третий день после операции пациент мог сгибать кисть и пальцы.
Сейчас мужчина выписан и продолжает реабилитацию под наблюдением травматолога и невролога. По прогнозам врачей, он сможет полностью восстановить функции руки.
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«Нам понадобилось двухэтапное хирургическое вмешательство. Сначала травматологи, нейрохирурги и анестезиологи провели сложную двухчасовую восстановительную операцию. Травматологи выполнили остеосинтез, наложили швы на сухожилия сгибателей кисти и четырёх пальцев. Затем нейрохирурги выполнили пластику перерезанных нервов», – рассказал главврач Коломенской больницы Николай Макаров.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
По его словам, на втором этапе вмешательства через 2,5 месяца, специалисты восстановили двигательную активность правой кисти. Уже на третий день после операции пациент мог сгибать кисть и пальцы.
Сейчас мужчина выписан и продолжает реабилитацию под наблюдением травматолога и невролога. По прогнозам врачей, он сможет полностью восстановить функции руки.
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Лора Луганская