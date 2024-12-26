Врачи НИКИ детства предупредили о вреде мигающих гирлянд

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Мигающие новогодние гирлянды могут привести к ухудшению зрения и нарушению сна у ребёнка.
Об этом предупредила главный внештатный педиатр Московской области, директор Научно-исследовательского клинического института детства областного Минздрава Нисо Одинаева.
А заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова пояснила, что свет гирлянды мешает выработке мелатонина. Это приводит к нарушению сна, а значит, к дневной сонливости и снижению концентрации у ребёнка.
Читайте также:
Артисты театра устроили представление для маленьких пациентов областного онкодиспансера
Балашихинские хирурги удалили пациентке опухоль на голове величиной с мяч
В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы
«Из-за изменения яркости и цвета гирлянды напрягаются глазные мышцы, возникают дискомфорт, жжение и даже боль в глазах. Дело в том, что зрачки вынуждены постоянно адаптироваться к меняющемуся свету, перегружая сенсорную зрительную систему. Долгое воздействие мигающего света может вызвать головную боль, усталость глаз и временное снижению остроты зрения», – сказала Одинаева Агентству городских новостей «Москва».
А заведующая отделением медицинской реабилитации НИКИ детства, врач-невролог Марина Шведова пояснила, что свет гирлянды мешает выработке мелатонина. Это приводит к нарушению сна, а значит, к дневной сонливости и снижению концентрации у ребёнка.
«Воздействие света, даже слабого, стимулирует мозговую активность, что противоречит естественным процессам восстановления организма во время сна. Поэтому не рекомендуется спать при включённой мигающей гирлянде, особенно детям, у которых зрительная система ещё развивается, а суточные ритмы чувствительны к внешним воздействиям», – отметила Шведова.По её словам, лучше всего перед сном выключать все источники света, чтобы обеспечить полноценный отдых и здоровье глаз.
Читайте также:
Артисты театра устроили представление для маленьких пациентов областного онкодиспансера
Балашихинские хирурги удалили пациентке опухоль на голове величиной с мяч
В Подмосковье утвердили график работы медорганизаций в новогодние каникулы
Лора Луганская