Компенсацию аренды жилья в Подмосковье получили более 130 пар супругов-медиков

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Свыше 130 супружеских пар медицинских работников воспользовались подмосковной программой по получению компенсации за аренду жилья с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Получение компенсации за аренду жилья является самой востребованной мерой поддержки для медицинских работников Подмосковья. В этом году программу расширили: если ранее на компенсацию в размере 20 тысяч рублей мог претендовать только один член семьи, то сейчас супругам предоставляется компенсация в размере 30 тыс. рублей. Данной мерой поддержки с начала года воспользовались свыше 130 семей медиков», — цитируются в сообщении слова исполняющего обязанности главы областного Минздрава Максима Максимова.В министерстве отметили, что для получения компенсации на аренду жилья могут претендовать медики, отвечающие ряду условий, включая работу на полную ставку по одной из 35 специальностей и отсутствие своего жилья в Подмосковье. Подробная информация об этой и других мерах поддержки работников медицины в Московской области размещена по ссылке.
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