В больницы Подмосковья с начала года поступило более 70 аппаратов ИВЛ

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Свыше 70 современных аппаратов искусственной вентиляции лёгких поступило в 23 больницы Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Аппараты ИВЛ используют для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по нарушена дыхательная функция. В этом году в наши медицинские организации поступило уже более 70 единиц данной медтехники на сумму почти 250 млн рублей», — сказал исполняющий обязанности главы областного Минздрава Максим Максимов.Он добавил, что до конца года в медучреждения региона должны поступить ещё 36 аппаратов ИВЛ.
Современное медицинское оборудование для подмосковных больниц и поликлиник закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
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