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В Подольске хирурги удалили из кишечника мужчины 8-сантиметровую опухоль

Фото: istockphoto / Gumpanat

Фото: istockphoto / Gumpanat

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В Подольскую больницу обратился 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и чёрный стул. Он сообщил, что симптомы периодически проявлялись в течение последних лет и усилились несколько дней назад. После обследования у пациента было обнаружено новообразование в тонком кишечнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Ему требовалось хирургическое лечение. Однако предварительно необходимо было провести интенсивную терапию, так как уровень гемоглобина у мужчины был в 4 раза ниже нормы. После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили 8-сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии Виталий Филиппов.
Кроме того, он сообщил, что операция прошла успешно и без осложнений.



В настоящее время мужчина выписан домой для амбулаторного наблюдения и вернулся к обычной жизни.

Эксперты подчёркивают важность регулярного прохождения диспансеризации для своевременного выявления и лечения заболеваний.

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#опухоль
#подмосковье
#подольск
#больница
В больницы Подмосковья с начала года поступило более 70 аппаратов ИВЛ
11 ноября 2024, 11:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 70 современных аппаратов искусственной вентиляции лёгких поступило в 23 больницы Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Аппараты ИВЛ используют для оказания медицинской помощи пациентам, у которых по нарушена дыхательная функция. В этом году в наши медицинские организации поступило уже более 70 единиц данной медтехники на сумму почти 250 млн рублей», — сказал исполняющий обязанности главы областного Минздрава Максим Максимов.
Он добавил, что до конца года в медучреждения региона должны поступить ещё 36 аппаратов ИВЛ.

Современное медицинское оборудование для подмосковных больниц и поликлиник закупается по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва и в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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​Подмосковный врач Носикова рассказала, чем опасен недостаток сна
11 ноября 2024, 10:30

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Полноценный сон является определяющим фактором в поддержании душевного здоровья и эмоционального благополучия человека. Недостаток сна может негативно сказаться на самочувствии, настроении и состоянии организма, предупредила исполняющая обязанности заместителя главного врача Зарайской больницы Светлана Носикова.
«Регулярный и полноценный сон помогает сохранять стабильное настроение, снижает риск развития депрессии и тревожности. Он также помогает организму бороться с инфекциями и болезнями, поддерживая иммунную систему в здоровом состоянии», – пояснила Носикова, слова которой приводит пресс-службе подмосковного Минздрава.
По словам врача, чтобы улучшить качество сна, необходимо придерживаться регулярного режима.
«Создайте комфортные условия, такие как тёмная, прохладная комната. Избегайте использования гаджетов перед сном. Если вы испытываете проблемы со сном, не стесняйтесь обращаться к терапевту», – добавила медик.
По словам Носиковой, врач поможет определить причину недосыпания и разработать план лечения.

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#минздрав мо
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#московская область
#больница
#зарайск
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Доставкой на диспансеризацию воспользовались 30 тыс. подмосковных пенсионеров
08 ноября 2024, 20:33

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 30 тыс. пенсионеров с начала года бесплатно доставили на диспансеризацию в Московской области. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья.
В регионе в рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут воспользоваться бесплатной доставкой в поликлиники на диспансеризацию.
«С начала года в поликлиники региона доставлены примерно 30 тыс. пенсионеров. Услуга теперь предоставляется беззаявительно. Больше не нужно писать заявление или обращаться в социальный центр – данные передаются автоматически из поликлиники, и специалисты связываются с пенсионером», – рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что доставку осуществляют на 54 брендированных автобусов социальных центров. В поездке пенсионеров сопровождает бригада соцработников.

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#село
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Россиянам раскрыли, как спастись от болезней зимой
Врач Малиновская рекомендовала есть селёдку и солёные огурцы для здоровья зимой
08 ноября 2024, 20:30

Фото: iStock/merc67

Физиотерапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Светлана Малиновская заявила, что селёдка, солёные огурцы, а также квашеная капуста по-своему укрепляют иммунитет, поэтому могут помочь уберечься от болезней зимой.
Так, по её словам, в селёдке содержатся жирные кислоты омега-3, которые не просто помогают укрепить иммунитет, но и оздоравливают нервную и сердечно-сосудистую системы.

«Еще в селёдке содержатся витамины А, Е, D и арахидоновая кислота, без которой трудно повышать выносливость и силу мышц. Квашеная капуста прекрасно усваивается организмом. Количества бактерий в ней столько же, сколько в натуральных молочнокислых продуктах, благодаря чему подавляется вредная микрофлора кишечника. Достаточно одного ломтика соленого огурца, чтобы запустить выделение желудочного сока для лучшего переваривания пищи, способствуя укреплению иммунитета», — пояснила в беседе с NEWS.ru Малиновская.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.

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#иммунитет
#зима
#здоровье
#продукты
#питание
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В Детском центре им. Рошаля заработало отделение рентгенохирургии
08 ноября 2024, 20:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Детском клиническом центре им. Л. М. Рошаля стартовала работа отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Это первое подобное отделение для детей в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
В отделении оказывают как плановую, так и экстренную медицинскую помощь детям с такими патологиями, как врождённые пороки сердца, тромбы, стенозы, урологические болезни, сосудистые заболевания головного мозга.
«Отделение оснащено двумя рентгеноперационными, современными ангиографическими комплексами. Такое высокотехнологичное оборудование позволяет проводить сложные внутрисосудистые операций у детей с кардиохирургической и нейрохирургической патологиями», - пояснила главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
По её словам, возможности КТ навигации и 3D-визуализации дают возможность врачам точно управлять микроинструментами и значительно снижают риски хирургического вмешательства.

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
#красногорск
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Фармаколог Медведев озвучил пользу пальмового масла
Фармаколог Медведев: Пальмовое масло может помочь в борьбе с атеросклерозом
08 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/slpu9945

Завкафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М. В. Ломоносова Олег Медведев заявил, что пальмовое масло может принести пользу организма в виде помощи в борьбе с атеросклерозом.
«Пальмитиновая кислота, которая есть в этом масле, нужна для того, чтобы поддерживать функцию эндотелия для предупреждения развития атеросклероза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Медведев.

А доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Владимир Захаров рассказал, что при деменции с тельцами Леви первыми симптомами могут быть галлюцинации и бессонница.

«Болезнь относят к возрастным, ей подвержены люди в возрасте старше 60 лет. Нарушения памяти, умственной работоспособности и двигательных функций связывают с поражением нейронов головного мозга. Внутри них формируются отложения — тельца Леви. Клиническая картина во многом зависит от места их скопления», – добавил в беседе с Газета.ру Захаров.

Ранее главный внештатный специалист невролог Министерства здравоохранения Московской области Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» сообщил, что самый молодой инсульт может случиться и в 6, и в 9 лет.

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#нарушения
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#здоровье
#продукты
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Съезд терапевтов Подмосковья завершился обсуждением орфанных заболеваний
08 ноября 2024, 18:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М.Ф. Владимирского завершился VIII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Подмосковья. Его второй день прошёл в онлайн-формате.
Съезд собрал специалистов из всех городских округов Московской области, а также из дальнего и ближнего зарубежья. Это медики разных специальностей – от терапевтов и врачей скорой помощи до дерматологов и инфекционистов.

В режиме видеоконференцсвязи они обсудили актуальные темы здравоохранения, в том числе, правовые вопросы в медицине, психологические аспекты работы врача-терапевта.

Прошла серия заседаний и мастер-классов. На секции, посвящённой скорой медицинской помощи, обсудили такие специфические аспекты, как тромболитическая терапия при кардиогенном шоке, оказание помощи пациентам с фибрилляцией предсердий, а также пострадавшим от высокой энергетической травмы. Завкафедрой инфекционных болезней МОНИКИ Лидия Скляр выступила с докладом о вспышке ботулизма в Московской области».

Эксперты поделились информацией, касающейся диагностики ВИЧ, туберкулёза, сахарного диабета, семейной средиземноморской лихорадки, системных васкулитов, ревматических заболеваний.

Интерес вызвал доклад о маршрутизации и лекарственного обеспечения пациентов с орфанными заболеваниями. Это редко встречающиеся болезни, имеющие распространённость не более 10 случаев на 100 тыс. населения. Всего известно более 7 тыс. видов орфанных заболеваний. Среди них – гемофилия, муковисцедоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше.

Еще с одним интересным докладом выступила врач-клинический фармаколог, руководитель отдела экспериментальных и клинических исследований МОНИКИ Светлана Ерофеева.
«Мой доклад был посвящён антибиотикорезистентности. Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года, утверждённая правительством, призвана решить эту проблему на территории страны. И каждый регион, в том числе Московская область, работает в соответствии с ней. Терапевты – это те врачи, которые чаще других встречают пациентов, требующих назначения антибактериальных препаратов. Важно рационально подходить к назначению антибиотиков, так как от этого зависит не только здоровье отдельного человека, но и здоровье нации в целом», – отметила Ерофеева.
Участники съезда обсудили и тему реабилитации больных терапевтического профиля. Были рассмотрены инновационные подходы к санаторно-курортному лечению артериальной гипертензии и ожирения.

Мероприятие было организовано Ассоциацией врачей терапевтов и специалистов смежных специальностей, Минздравом региона и МОНИКИ. Оно состоялось в рамках губернаторской программы «Здоровье Подмосковья».

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#минздрав мо
#здоровье
#врачи
#терапевт
#съезд
#моники
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Красногорскую больницу оборудуют современным рентгенодиагностическим комплексом
08 ноября 2024, 16:54

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Современный рентгенодиагностический комплекс «ТелеКоРД-7МТ» на три рабочих места заработает в поликлинике №1 Красногорской больницы в начале будущего года, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Это один из самых современных рентгеновских аппаратов в России на данный момент. Пациентам будут проводить все виды рентгенографических и рентгеноскопических исследований», — отметила заведующая рентгенологическим отделением Красногорской больницы Юлия Телепнева.
Она добавила, что одним из преимуществ этого рентгеновского аппарата является возможность делать широкоформатные снимки, так что исследования можно будет проводить и пациентам с повышенной массой тела.

Сейчас в помещении, где поставят аппарат, проводится ремонт. Завершить работы и установить технику планируется до конца декабря, а приём пациентов начать в первом квартале 2025 года.

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#красногорск
#медицина
#медицинское оборудование
#здравоохранение
#рентген
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Серебрянопрудский хирург Гагарин победил в конкурсе «Народный доктор»
08 ноября 2024, 14:44

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серебряные Пруды

Хирург из Серебряных Прудов Виталий Гагарин победил в подмосковном конкурсе «Народный доктор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа по итогам народного голосования.
«Победу одержал заведующий хирургическим отделением, хирург, врач высшей квалификационной категории Виталий Иванович Гагарин. Коллектив Серебряно-Прудской больницы от всей души поздравляет его с заслуженной победой. Желаем дальнейших успехов в работе. Благодарим всех участников голосования за поддержку и доверие к нашим специалистам», – отметили в администрации.
Голосование за «Народного доктора» стартовало в Подмосковье в начале октября и завершилось 6 ноября. Выбрать лучших детского и взрослого врачей любой специальности можно было на портале «Добродел». В конкурсе участвовали более 26 тыс. медиков разных специальностей.

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#медицина
#здравоохранение
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#хирург
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