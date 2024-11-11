В Подольске хирурги удалили из кишечника мужчины 8-сантиметровую опухоль

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В Подольскую больницу обратился 57-летний мужчина с жалобами на слабость, головокружение и чёрный стул. Он сообщил, что симптомы периодически проявлялись в течение последних лет и усилились несколько дней назад. После обследования у пациента было обнаружено новообразование в тонком кишечнике, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Состояние пациента оценивалось как тяжелое. Ему требовалось хирургическое лечение. Однако предварительно необходимо было провести интенсивную терапию, так как уровень гемоглобина у мужчины был в 4 раза ниже нормы. После стабилизации состояния пациента хирурги провели операцию, в ходе которой удалили 8-сантиметровую опухоль и участок тонкой кишки, где она располагалась. Затем восстановили целостность кишечника», — рассказал заведующий отделением хирургии Виталий Филиппов.Кроме того, он сообщил, что операция прошла успешно и без осложнений.
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Дайана Хусинова