Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход ремонта Хирургического корпуса

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
Капитальный ремонт проводится в Хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы на улице Маршала Бирюзова, ход работ проверил глава округа Андрей Иванов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Масштабное обновление Хирургического корпуса началось в 2023 году. Сейчас строительная готовность составляет около50%. Работы идут в графике и должны завершиться до конца этого года», — сказал Иванов.Сейчас на объекте уже обновили кровлю и укрепили железобетонные конструкции, обустроили перегородки, стяжки пола и оштукатурили помещения. Продолжаются фасадные работы и замена окон, начался монтаж инженерных коммуникаций.
Руководитель проекта компании-подрядчика «Инжиниринг Групп» Алексей Губарев рассказал, что в ходе работ возникли сложности с получением необходимого объёма электроэнергии для функционирования обновлённого медучреждения. При этом он заверил, что скоро этот вопрос будет решён.
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