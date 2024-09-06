В Подмосковье закупили около 4 тыс. слуховых аппаратов для раздачи жителям

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Почти 4 тысячи слуховых аппаратов закупили в Московской области для бесплатного обеспечения жителей, нуждающихся в этом устройстве по медицинским показателям, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году мы закупили почти 4 тысячи слуховых аппаратов для обеспечения наших жителей, у которых диагностированы проблемы со слухом. С начала года такие аппараты уже получили полторы тысячи жителей Подмосковья», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что с начала лета процедура получения бесплатного слухового аппарата в Подмосковье была упрощена: теперь справка о наличии медицинских показаний автоматически запрашивается в поликлинике.
В министерстве отметили, что для оформления этой льготы сначала надо посетить врача в каком-либо медучреждении региона, чтобы он подтвердил потребность пациента в слухопротезировании.
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