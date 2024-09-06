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В Подмосковье закупили около 4 тыс. слуховых аппаратов для раздачи жителям

06 сентября 2024, 16:35
Фото: iStock/peakSTOCK

Фото: iStock/peakSTOCK

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Почти 4 тысячи слуховых аппаратов закупили в Московской области для бесплатного обеспечения жителей, нуждающихся в этом устройстве по медицинским показателям, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году мы закупили почти 4 тысячи слуховых аппаратов для обеспечения наших жителей, у которых диагностированы проблемы со слухом. С начала года такие аппараты уже получили полторы тысячи жителей Подмосковья», — сказала первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.
Она добавила, что с начала лета процедура получения бесплатного слухового аппарата в Подмосковье была упрощена: теперь справка о наличии медицинских показаний автоматически запрашивается в поликлинике.



В министерстве отметили, что для оформления этой льготы сначала надо посетить врача в каком-либо медучреждении региона, чтобы он подтвердил потребность пациента в слухопротезировании.

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#здравоохранение
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#подмосковье
Врач Кашух объяснила опасность болезни Крона
06 сентября 2024, 15:42

Фото: iStock/Panuwat Dangsungnoen

Гастроэнтеролог, врач-эксперт Екатерина Кашух заявила, что болезнь Крона проявляется в появлении язвочек и свищей в системе ЖКТ и является опасной для здоровья.
Её симптомами являются боль, диарея, тошнота и рвота, отсутствие аппетита, потеря веса, а также повышение температуры, и даже кожные проявления.

«Если болезнь Крона не лечить, она грозит осложнениями, в числе которых перитонит, кишечные кровотечение и непроходимость. Всё это можно вылечить только хирургически. В зависимости от тяжести подбирают группы специальных противовоспалительных препаратов и иммуносупрессантов. При обострениях назначают антибактериальные препараты, витаминно-минеральные комплексы и специальное питание», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Кашух.

До этого врач-терапевт Анастасия Агаева рекомендовала не класть подключённый к розетке телефон под подушку, так как это опасно: он может перегреться и загореться.

«Нет убедительных доказательств, что излучение, которое образуется при зарядке, способно навредить здоровью. Но не стоит забывать про простые правила пожарной безопасности: заряжать на твёрдой горизонтальной поверхности, использовать оригинальное зарядное устройство, не класть подключённый к розетке телефон под подушку», — пояснила в беседе с RT Агаева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-невролог Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал про синдром карпального канала, который влияет на функционирование кисти руки.

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Раздражение и сухость: Дерматолог раскрыла секреты ухода за кожей в холодное время года
Дерматолог Авербух: в ветреную погоду не стоит забывать про защитный крем
06 сентября 2024, 15:33

Фото: iStock/AntonioGuillem

С наступлением холодного времени года кожа подвергается стрессу из-за низких температур и нехватки солнечного света. Это может привести к раздражению, сухости, шелушению и усугублению существующих кожных заболеваний.
О том, как защитить здоровье кожи в холодное время года, в беседе с «Радио 1» рассказала врач-дерматовенеролог, заместитель главного врача Московского областного кожвендиспансера Елена Авербух.

По словам специалиста, холодный воздух способствует обезвоживанию кожи, он делает её уязвимой.

«Поэтому могут обостриться атопический дерматит, экзема, крапивница, псориаз и другие кожные болезни. При появлении симптомов, воздержитесь от самолечения и обратитесь к врачу-дерматовенерологу. Специалист поможет определить причину проблемы, назначит лечение и предложит план восстанавливающего ухода за кожей», — уточнила она.
Врач поделилась рекомендациями по уходу за кожей в холодное время года. По ее словам, необходимо использовать увлажняющие средства с богатым составом, чтобы компенсировать потерю влаги, а также включать в рацион больше фруктов и овощей, богатых витаминами A, C и E, чтобы поддерживать кожу изнутри.

Помимо этого, важно помнить о защитном креме, особенно в ветреную и влажную погоду, а также носить головной убор и теплые перчатки.

«По возможности, посещайте дерматолога и косметолога, которые подберут средства с учетом особенностей и потребностей кожи», — добавила Авербух.
По ее словам, обнаружив необычные высыпания на коже, нужно обязательно обратиться к дерматологу. Только квалифицированный специалист сможет правильно диагностировать проблему и назначить эффективное лечение. Она напомнила, что сейчас проходит «Неделя профилактики кожных заболеваний».

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Реутовский кардиолог Рогова получит жильё по социальной ипотеке
06 сентября 2024, 15:10

Фото: пресс-службе администрации г. о. Реутов

Врач-кардиолог реутовский поликлиники №2 Елена Рогова получила сертификат на жильё по региональной программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Елена работает в медучреждении два года. Специалист переехала в Реутов из Самарской области.
«Я определилась с кардиологией на поздних курсах университета. Это был сложный выбор, но я поняла, что вопросы кардиологии всегда будут актуальны. Наукоград поддерживает медицинских сотрудников и предоставляет им большие возможности для развития», – сказала Рогова.
Как напомнили в администрации, программа действует в Московской области с 2016 года. За это время сертификаты на жильё в Реутове получили 23 специалиста. И врачи, и руководство местных медучреждений отмечают большую пользу программы, которая помогает укомплектовать штат специалистами, переезжающими в муниципалитет из других регионов.

В этом году, помимо Елены, социальной льготой воспользовались ещё три врача наукограда.

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#социальная ипотека
#жильё
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#московская область
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Мужчина лишился пениса из-за чрезмерного употребления алкоголя
06 сентября 2024, 13:49

Фото: istockphoto/Gumpanat

Врачи ампутировали 65-летнему мужчине пенис. Одной из причин этого стало злоупотребление алкоголем, которое в сочетании с другими недугами привело к гангрене тканей.
Человек попал в больницу с жалобами на плохое самочувствие, к тому же будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, передаёт телеграм-канал «Кровавая барыня». Ситуацию осложнял обнаруженный у пациента запущенный диабет второго типа. Врачи привели мужчину в чувство, прописали антибиотики, а также, как следует из отчётов, «травмирующе» установили катетер в уретру, после чего отправили бедолагу домой.

Через неделю он снова оказался на больничной койке с температурой 39, увеличенной простатой, множественными воспалениями и очагами гниения в паховой области, а также заметным хрустом лобковой кости. Обследование показало, что злоупотребление алкоголем в сочетании с травмирующей установкой катетера и диабетом привели к развитию гангрены Фурнье.

Медики делали всё возможное, но спасти половой орган мужчине не удалось — пенис пришлось ампутировать. Пациенту провели курс лечения, сделали переливание крови и ещё через неделю домой отпустили уже не вполне мужчиной.

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#человек
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#антибиотики
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«Онемение и боль»: Невролог рассказала о последствиях длительной работы за ПК и смартфоном
Невролог Богданов: работа с телефона провоцирует синдром «текстовой шеи»
06 сентября 2024, 12:05

Фото: iStock/shironosov

Частое использование клавиатуры, компьютерной мыши, смартфона или планшета может привести к развитию кистевого карпального синдрома. Он сопровождается неприятной болью в запястье и онемением пальцев. Кроме этого, активное использованием гаджетов может привести к развитию еще одного синдрома — «текстовой шеи». Эта проблема встречается у людей разных возрастов, включая детей.
Доктор медицинских наук, врач-невролог, заведующий кафедрой неврологии Института усовершенствования врачей Федерального государственного бюджетного учреждения Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ринат Богданов в беседе с «Радио 1» рассказал про синдром карпального канала, который влияет на функционирование кисти руки.

«Когда человек работает за компьютером, у него происходит сильная нагрузка на глаза, шейный отдел позвоночника, кисти и лучезапястные суставы. Если мы посмотрим на собственную руку, то там, где кисть прикрепляется к предплечью, где запястный сгиб и лучезапястный сустав, располагаются нервы. Они с одной стороны прилегают к поперечной связке запястья, с другой стороны — к костному образованию, сухожилиям и так далее. Если происходит длительное переразгибание в лучезапястном суставе, то травмируется срединный нерв, а он нервирует первые три пальца: большой, указательный и половину безымянного. То есть чувствуются неприятные ощущения (онемение, покалывание) в лучезапястном суставе, который отдает в пальцы. Это синдром карпального канала», — объяснил эксперт.

Он добавил, что, как правило, на начальном этапе болевые ощущения не очень интенсивные, от них можно избавиться с помощью разминки, но в противном случае может произойти травмирование срединного нерва, которое приведет к разрастанию соединительной ткани и утолщению соединительного аппарата. В таком случае нельзя будет обойти без хирургического вмешательства.

По словам врача, работа с телефоном помимо травмирования серединного нерва, может спровоцировать синдром «текстовой шеи».

«Голова в среднем весит около пяти кг, но как только она нагибается относительно шейного отдела и тела, изменяется некоторая сила тяжести, в результате нагрузка на шею возрастает почти в два раза. Голова под 30 градусами будет до 18 кг, при 45 градусах — до 22 кг. Это в разы увеличивает нагрузку как на мышечный аппарат, который держит шею, так и на шейный отдел позвоночника. Развивается "текстовая шея", "компьютерная" или "черепашья"», — сказала эксперт.

В качестве профилактики болезней срединного нерва и синдрома «текстовой шеи» врач порекомендовал исключить или минимизировать угол между кистью и предплечьем, для чего воспользоваться, например, эргономичной клавиатурой или подставкой под запястья. Также немаловажным является правильная осанка, чтобы было ровное положение кисти относительно предплечья.

В случае длительной боли или дискомфорта Ринат Богданов советует сразу обращаться к врачу-неврологу, который пропишет курс лечения.

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Нарколог Холдин рассказал, как вернуть себе молодость
06 сентября 2024, 11:38

Фото: iStock/Tevarak

Выглядеть более молодо поможет отказ от одной из опаснейших вредных привычек — курения, об этом рассказал главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба министерства.
«Упругой и эластичной нашу кожу делают эластин и коллаген. Смолы и никотин, содержащиеся в сигаретах, разрушают волокна коллагена и эластина, из-за чего кожа становится сухой и теряет эластичность, то есть стареет», — сказал Холдин.
Он отметил, что даже одна выкуренная сигарета сужает сосуды на несколько часов, а это снижает объём крови и питательных веществ, поступающих в ткани.

«Если человек выкуривает несколько сигарет в день, его сосуды практически все время находятся в суженом состоянии. Это приводит к появлению мимических морщин, от которых особенно женщины мечтают избавиться», — подчеркнул нарколог.
Холдин добавил, что никотин также негативно влияет на иммунную систему, поэтому у курильщиков дольше заживают порезы и раны. Причём, здоровье человеку подрывают как обычные сигареты, так и вейпы.

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#врач
#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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В выходные в парках Подмосковья можно будет проверить здоровье и привиться от гриппа
06 сентября 2024, 10:54

Фото: iStock/RossHelen

Пройти профилактический медицинский осмотр и сделать прививку от гриппа смогут жители Московской области в ближайшие выходные в городских парках 21 округа, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Мы продолжаем акцию «Проверь своё здоровье в парке». В эти выходные жители смогут не только проверить свое здоровье, но и сделать прививку от гриппа», — сказал глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он напомнил, что профилактические осмотры крайне важны, так как лечение более эффективно при выявлении болезни на ранней стадии.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для того, чтобы пройти медицинскую проверку в парке, с собой нужно будет взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Результаты обследования поступят в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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#вакцинация
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#проверка
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#минздрав мо
#московская область
#подмосковье
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Мытищинский невролог Борисов перечислил предвестники и симптомы инсульта
05 сентября 2024, 23:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Инсульт всегда внезапен и скоротечен, его невозможно предвидеть. Поэтому важно знать симптомы острого нарушения мозгового кровообращения. Об этом заявил заведующий неврологическим отделением Мытищинской больницы Максим Борисов.
Он напомнил, что при инсульте каждая минута на счету, так как существует так называемое «окно терапевтических возможностей» – промежуток времени до 4,5 часов.
«При вызове скорой медицинской помощи нужно подробно описать симптомы. В ожидании медиков следует обеспечить пациенту доступ свежего воздуха, расстегнуть стесняющую горло одежду. Желательно уложить больного на бок на доступную горизонтальную поверхность. До приезда скорой нельзя давать ему лекарства, предлагать воду или пищу», – предупредил Борисов.
По словам врача, предвестником инсульта является внезапная и необъяснимая головная боль, которую ощущает человек. Появляется головокружение, теряется координация движений или равновесие. Может онеметь какая-то часть тела – язык, лицо, рука, нога или всё туловище. Такое явление присутствует на одной стороне тела и сопровождается слабостью.

Кроме того, неожиданное ухудшается зрение. Больному становится плохо видеть, как одним, так и двумя глазами. Помимо этого, нарушаются сознание и ориентация в окружающей обстановке. Может быть расстройство речи.

При этом, как отметил Борисов, все эти ощущения появляются резко. В этом случае следует сразу вызвать скорую помощь.

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#мытищи
#врач
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#подмосковье
#московская область
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Колл-центр «Стань мамой в Подмосковье» с начала года принял 170 тыс. звонков
05 сентября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Операторы колл-центра «Стань мамой в Подмосковье» с начала года приняли свыше 170 тыс. звонков. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Как рассказали в ведомстве, в Московской области будущие мамы могут задать интересующие их вопросы по телефону. Им расскажут о системе родовспоможения, возможностях региональных медучреждений, необходимых в роддоме документах, центрах грудного вскармливания.
«С начала 20224-го колл-центр принял более 170 тыс. звонков, что на 1,7 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. 14,3 тыс. звонков поступило из других регионов», – отметил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Бесплатно звонить можно по номеру 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Помимо этого, с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье».

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