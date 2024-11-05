Консультативную помощь в ДКЦ им. Л. М. Рошаля уже получили более 20 тыс. детей

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В консультативно-диагностическом центре ДКЦ имени Л. М. Рошаля в Красногорске уже проконсультировали более 20 тыс. маленьких пациентов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи начали вести приём детей 22 августа. Ежедневно амбулаторную медицинскую помощь в центре могут получить до 600 пациентов и ещё около 100 – с помощью телемедицинских консультаций.
Детский клинический центр — флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. В нём работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. - амбулаторно.
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«С момента открытия Детского центра на базе клинико-диагностического центра и центра телемедицины более 20 тыс. пациентов получили консультации наших специалистов. В центр ежедневно обращаются за помощью более 500 детей. Это не только жители Московской области, но и других регионов России. Сейчас в КДЦ принимают врачи 21 специальности. Самые востребованные специалисты - невролог, гастроэнтеролог и аллерголог», – сказала главврач Детского центра Татьяна Шаповаленко.
Детский клинический центр — флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. В нём работают специалисты со всей страны — лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации и диагностике. Ежегодно стационарную помощь там будут получать около 15 тыс. юных пациентов и более 150 тыс. - амбулаторно.
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Лора Луганская