В Подмосковье спасли мужчину с пятисантиметровым тромбом в артерии

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Мужчину с огромным тромбом в подключичной артерии спасли врачи регионального сосудистого центра Воскресенской больницы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.
В больницу пациент поступил с жалобами на головокружение, онемев правой руке и шаткость при ходьбе. Обследование показало, что подключичная артерия пациента полностью закупорена тромбом. Отмечается, что эта артерия является самой крупной в организме и снабжает кровью всю верхнюю часть правой половины тела, включая мозг. Закупорка этой артерии грозила пациенту инсультом и смертью.
Сейчас здоровье пациента вне опасности, мужчину в ближайшее время выпишут домой.
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«Мужчине провели экстренную операцию по извлечению тромба, а затем выполнили стентирование сосуда. Длина удалённого тромба составила пять сантиметров, а диаметр — около восьми миллиметров», — говорится в сообщении.
Сейчас здоровье пациента вне опасности, мужчину в ближайшее время выпишут домой.
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Лев Каштанов