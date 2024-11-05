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Вакцинацию от гриппа прошли уже более 3 млн жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье, на сегодняшний день прививку сделали уже свыше трёх миллионов жителей области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.


«Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике. Кроме того, в самых посещаемых точках городских округов работают мобильные медкомплексы», — отметил и.о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.
Для того, чтобы получить прививку в мобильном медицинском комплексе, нужно иметь на руках паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Адреса мобильных комплексов и график их работы модно уточнить на сайте областного Минздрава. Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи.

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Подмосковные врачи вытащили из уха ребёнка разбухший орех
05 ноября 2024, 12:01

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Орех, застрявший в ухе маленького мальчика и причинявший ему боль, вытащили врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Родители рассказали, что орех в ухо малыша засунул его старший брат, а достать его самостоятельно не смог. От влажности в ухе ребёнка орех разбух, из-за чего боль и отёк усилились.

«Для того, чтобы извлечь из уха инородное тело, ребёнка пришлось госпитализировать. Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства», — рассказал глава отделения оториноларингологии Виктор Егоров.
Он пояснил, что седация — это медикаментозный сон, при котором сохраняются все функции организма. Седация позволила провести извлечение ореха из уха быстро и безболезненно.

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#минздрав мо
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#медицина
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В округе Кашира будут работать передвижные медкомплексы
05 ноября 2024, 09:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Передвижные медицинские комплексы будут работать 5, 6 и 8 ноября в трёх населённых пунктах городского округа Кашира, там все желающие смогут проверить своё здоровье и получить прививку от гриппа, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Во вторник, 5 ноября, мобильный медицинский комплекс приедет в деревню Наумовское. Время работы — с 10 утра до полудня, адрес — Центральная улица, около дома №2. В среду, 6 ноября, передвижной медкомплекс будет работать в деревне Растовцы на Центральной улице у дома №1 с 10:00 до 12:00. А в пятницу, 8 ноября, комплекс откроет двери в Кашире-2 рядом с торговым центром «Звезда» по адресу: Садовая улица, дом №32. Время работы — с 15:00 до 18:00», — говорится в сообщении.
В ходе профилактического осмотра пациентам измерят давление, сделают ЭКГ и анализ крови, включая определение уровня сахара и холестерина, предусмотрен также приём у терапевта. С собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС.

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Россиян призвали обратиться к врачу при обнаружении симптомов вируса Коксаки
Иммунолог Жемчугов: первые симптомы вируса Коксаки — температура, рвота и диарея
04 ноября 2024, 17:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал о первых симптомах вируса Коксаки и о том, что нужно делать при их обнаружении. Об этом информирует RT.
Как утверждает эксперт, вирус Коксаки является давно известным энтеровирусом, который также называют кишечным гриппом. К его первым симптомам относятся высокая температура, боли в мышцах, рвота и диарея.

«Если человек заболел, надо быстро делать тест. Потому что это может быть тяжёлая вещь. К тому же заметная сыпь, которую вызывает вирус Коксаки, может быть и при кори, и при ветрянке, и при других вирусных инфекциях», — приводит слова Жемчугова RT.
Отмечается, что заразиться этим вирусом можно через пищу, воду и воздушно-капельным путем.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с выявлением вируса Коксаки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Нутрициолог Гузман рассказала о вредных для человеческого организма супах
03 ноября 2024, 15:10

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман заявила, что мясные наваристые супы негативно влияют на работу организма. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
По словам эксперта, грибной суп тяжело переваривается. Гузман отметила, что его не стоит кушать людям, у которых есть заболевания желудка, а также детям.

Уточняется, что гороховый суп с копченостями также может вызвать дискомфорт и вздутие. Как сообщает нутрициолог, в солянке имеется большое количество соли и жира, а первые блюда на основе сливок могут привести к появлению избыточного веса.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявила, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Учёные раскрыли, когда начнётся магнитная буря
3 и 4 ноября Землю накроет магнитная буря
02 ноября 2024, 21:31

Фото: iStock/ naratrip boonroung

В конце прошлой недели Солнце стало активнее и завершилось мощной вспышкой класса X. Это может повлиять на магнитное поле Земли и вызвать новую магнитную бурю, предупреждают учёные.
Вероятность магнитной бури в вечер 3 ноября составит 25%, а в ночь с 3 на 4 ноября пройдёт геомагнитная буря, мощность которой будет составлять четыре балла. Геомагнитная обстановка должна стабилизироваться к полдню 4 ноября.

В ночь на 2 ноября сильная произошла солнечная вспышка Х2.0 — это не окажет никакого влияния на Землю, сообщают в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Поведение Солнца сложно предугадать и поэтому эксперты рекомендуют людям с метеозависимостью быть особенно внимательными к своему самочувствию.

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#здоровье
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Врач Казачкова озвучила неожиданную пользу киви
Врач Казачкова заявила о способности киви бороться с лишним весом
02 ноября 2024, 20:00

Фото: iStock/puhimec

Врач-эндокринолог Екатерина Казачкова заявила, что киви может способствовать борьбе с лишним весом.
«В киви содержится фермент актинидин. Этот фермент помогает лучше переваривать белки, что особенно важно для тех, кто следит за своим питанием и старается употреблять больше белковой пищи. Вдобавок к этому киви может помочь в борьбе с лишним весом. Он низкокалориен, но при этом дает чувство насыщения также благодаря высокому содержанию клетчатки», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Кроме этого, этот полезный фрукт помогает укреплять стенки сосудов и иммунитет, бороться с вирусами, нормализовывать работу кишечника, а также сохранять молодость и упругость кожи, добавила специалист.

Ранее заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.

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#здоровье
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Жительница Раменского в 43 года родила восьмого ребёнка
02 ноября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы помогли 43-летней женщине в восьмой раз стать мамой. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницу поступила многодетная беременная пациентка, у которой уже начались роды. В результате на свет появилась здоровая девочка весом 4900 г и ростом 58 см. Она стала восьмым ребёнком в семье, где уже воспитывают трёх девочек и четверых мальчиков. Ранее многодетных супругов наградили медалью ордена «Родительская слава».
«Ребёнок был крупным, что создавало риски при естественных родах. Однако благодаря профессионализму нашей акушерской бригады роды прошли благополучно и для мамы, и для новорождённой. Предыдущие пять детей в этой семье также появились на свет в Раменской больнице. Все роды были естественными», – рассказала заведующая родовым отделением больницы Светлана Слюндина.
Сейчас мама и малышка уже выписаны домой.

В министерстве напомнили, что в Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Там можно найти информацию о системе родовспоможения в регионе. Кроме того, в Подмосковье функционирует одноимённый Единый call-центр. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8 до 20 часов.

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Диетолог Березников раскрыл страшную опасность проглатывания жвачки
Диетолог Березников заявил об опасности проглатывания жвачки
02 ноября 2024, 15:55

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.
«Если проглотить жвачку один раз случайно, никакой опасности в этом нет — она выйдет естественным путём, но, если это делать регулярно, можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки. При закупорке просвета аппендикса и жевательная резинка может стать причиной воспаления», — пояснил в беседе с RT Березников.

А спортивный нутрициолог Оксана Николенко предупредила об опасности чрезмерного употребления свежевыжатых соков, которое может привести к сахарному диабету.

«В отличие от фрукта в соке содержатся только сахара в жидкой форме. Мы выпили сок, на него поднялся уровень глюкозы, который всасывается сразу, потом среагировала поджелудочная железа, подняла инсулин, но остаток фруктозы отправился на переработку в печень, а при ее избытке печень запасает жир. При регулярном употреблении большого количества соков повышаются риски сахарного диабета II типа, может развиться неалкогольная жировая болезнь печени», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Николенко.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявляла, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.

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Специалисты НИКИ детства рассказали о разнице между ангиной и мононуклеозом
02 ноября 2024, 15:26

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Многие детские болезни часто имеют схожие симптомы, что может ввести в заблуждение не только родителей, но и врачей. Правильный диагноз крайне важен для успешного лечения. Одно из таких «маскирующихся» заболеваний — мононуклеоз. Даже опытные родители могут спутать его с ангиной. Врачи НИКИ детства разъяснили основные различия между этими болезнями.
«Инфекционный мононуклеоз вызывается только вирусами. В 90% случаев вирусом Эпштейн-Барр, реже цитомегаловирусом. Ангина же вызывается бактериями, в том числе стрептококком», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева.
Одинева также отметила, что для мононуклеоза характерны следующие симптомы:

  • повышенная температура тела;
  • увеличение лимфатических узлов, особенно шейных и подчелюстных;
  • воспаление слизистой оболочки глотки;
  • слабость, усталость и сонливость;
  • при ультразвуковом исследовании могут быть обнаружены увеличенные печень и селезёнка.
Однако основное отличие от ангины заключается в том, что при мононуклеозе присутствует насморк и заложенность носа, в то время как ангина не сопровождается этими симптомами.

Мононуклеоз, также известный как «болезнь поцелуев», передаётся через контакты с жидкостями, особенно со слюной. Это может произойти при использовании общих стаканов, бутылок и при поцелуях. Поэтому специалисты в области инфекционных заболеваний советуют избегать поцелуев в лицо и губы, так как эти части тела особенно уязвимы перед инфекциями.

«Специфического противовирусного лечения возбудителей инфекционного мононуклеоза нет. Мононуклеоз проходит через 2-4 недели. В острый период проводится лишь симптоматическая терапия. Рекомендуется обильное питьё, покой, при лихорадке – прием жаропонижающих. Ангину же нужно лечить антибиотиками. Это еще одно важное различие между двумя заболеваниями», — добавила врач-инфекционист НИКИ детства Ольга Кандоба.
Стоит отметить, что на базе НИКИ детства проводится научно-исследовательская работа по изучению качества жизни детей и подростков Московской области, которые перенесли инфекционные заболевания.

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