Вакцинацию от гриппа прошли уже более 3 млн жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Кампания по вакцинации от гриппа продолжается в Подмосковье, на сегодняшний день прививку сделали уже свыше трёх миллионов жителей области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вакцинация остается самым эффективным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку можно в поликлинике. Кроме того, в самых посещаемых точках городских округов работают мобильные медкомплексы», — отметил и.о. министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов.Для того, чтобы получить прививку в мобильном медицинском комплексе, нужно иметь на руках паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Адреса мобильных комплексов и график их работы модно уточнить на сайте областного Минздрава. Вакцинация в поликлиниках проводится по предварительной записи.
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