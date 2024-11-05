Подмосковные врачи вытащили из уха ребёнка разбухший орех

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Орех, застрявший в ухе маленького мальчика и причинявший ему боль, вытащили врачи МОНИКИ им. Владимирского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Родители рассказали, что орех в ухо малыша засунул его старший брат, а достать его самостоятельно не смог. От влажности в ухе ребёнка орех разбух, из-за чего боль и отёк усилились.
Он пояснил, что седация — это медикаментозный сон, при котором сохраняются все функции организма. Седация позволила провести извлечение ореха из уха быстро и безболезненно.
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«Для того, чтобы извлечь из уха инородное тело, ребёнка пришлось госпитализировать. Под седацией мы достали орех без разрезов и хирургического вмешательства», — рассказал глава отделения оториноларингологии Виктор Егоров.
Он пояснил, что седация — это медикаментозный сон, при котором сохраняются все функции организма. Седация позволила провести извлечение ореха из уха быстро и безболезненно.
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Лев Каштанов