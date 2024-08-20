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В МФТИ разработали инновационное лекарство от рака лёгких

20 августа 2024, 21:51
Фото: iStock / Catalin Rusnac

Фото: iStock / Catalin Rusnac

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Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких. Лекарство действует на основе ингибиторов KRAS, рассказали в Физтехе.
Препарат поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным.
«Создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий – приоритетное направление развития российской фарминдустрии. Как известно, после введения санкций западные компании прекратили регистрацию новых препаратов и их вывод на рынок России», – пояснил «Газете.Ru» заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антон Алашеев.


Сообщается, что до конца года лекарственная субстанция пройдёт испытания в пробирке. Затем планируются доклинические и клинические исследования.

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Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, чего нельзя делать при беременности
20 августа 2024, 20:47

Фото: iStock / Nagaiets

Во время беременности нельзя выполнять физические упражнения, которые могут привести к травме живота, падениям или стрессу.
Об этом заявила врач акушер-гинеколог роддома Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. Речь идёт о занятиях контактными видами спорта, борьбой, тренировках с ракеткой и мячом, подводных погружениях.
«Нужно также избегать работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы по ночам, чрезмерного стресса и усталости. Мы настаиваем на том, чтобы полностью бросить курить. Рекомендуется избегать алкоголя, особенно в первые три месяца беременности», – отметила Бесараба, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Нельзя использовать пластиковые бутылки и посуду, особенно при термической обработке в ней пищи и жидкости. Дело в том, что в ней содержится токсикант бисфенола.
«Что касается диеты, то лучше не употреблять в пищу непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты, сырую рыбу, морепродукты, мясо, плохо термически обработанную пищу. Следует ограничить потребление рыбы, богатой метилртутью, снизить потребление пищи, богатой витамином А», – добавила врач.
При путешествии в самолёте рекомендуется надевать компрессионный трикотаж на всё время полёта. Также нужно ходить по салону, получать обильное питьё, исключить алкоголь и кофеин. Женщина должна сообщить врачу о планируемой поездке в тропические страны для проведения своевременной вакцинации.

Для беременной очень важен эмоциональный фон. Поэтому необходимо избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Помимо этого, нужно быть физически активной, больше ходить, при отсутствии противопоказаний делать зарядку для беременных по 20-30 минут в день.

Половые контакты допустимы во время беременности при нормальном самочувствии, отсутствии предлежания плаценты и угрозы выкидыша.

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#акушерство
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Вирусолог Чепурнов раскрыл первые признаки оспы обезьян
20 августа 2024, 20:18

Фото: iStock/Diy13

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов заявил, что первыми признаками оспы обезьян являются сыпь и пустулы.
Также у заболевших могут наблюдаться высокая температура, ломота в мышцах и костях.

«На определённом этапе заболевания оспа обезьян имеет характерные формы. Для обычных вирусов характерны высокая температура, ломота в мышцах, костях. В случае с оспой обезьян появляется сыпь, а потом пустулы. Это очень характерный признак, который всех будет настораживать. Настороженность и должна быть в период распространения заболевания», — добавил в беседе с NEWS.ru Чепурнов.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн заявлял, что в мире и в России, в частности, навряд ли распространится оспа обезьян.

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#здоровье
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«Профузный понос»: Диетолог рассказала, кому нужно отказаться от молочных продуктов
Врач Павлюк: непереносимость лактозы вызывает газообразование и пенистый стул
20 августа 2024, 18:46

Фото: iStock/Michelle Lee Photography

Все чаще в различных заведениях люди выбирают кофе на безлактозном или растительном молоке. Кажется, что это мода и отказ от общепринятых молочных продуктов, которые считаются полезными. Но в чем опасность лактозы и почему люди ее так боятся?
Врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» рассказала о том, что лактоза может не переноситься людьми, у которых уменьшается фермент, перерабатывающий молочный сахар.

«Лактоза — это молочный сахар, который натурально содержится в молоке: и грудном, и коровьем. У некоторых людей с возрастом уменьшается количество лактаза — фермента, который перерабатывает молочный сахар. У некоторых детей это есть с самого рождения, и молоко у них вызывает вздутие, метеоризм, пенистый стул, тогда им дают специальные ферменты-капельки. У многих взрослых с возрастом тоже уменьшается количество фермента лактаза, у некоторых он полностью исчезает, и тогда от молока их пучит, возникает газообразование и пенистый стул», — объяснила врач.
Однако, по словам диетолога, это не значит, что нужно исключать молочные продукты полностью, ведь они являются источников белка и кальция.
«50-100 миллилитра молока в день можно включить, потому что это хороший источник белка и кальция. Можно попробовать варианты безлактозного молока, кисло-молочных продуктов. Для тех, у кого легкая и средняя непереносимость, можно просто уменьшить количество. Есть люди, у которых после молочки возникает профузный понос, как раз им полностью надо исключить молочные продукты», — сообщила эксперт.

Она добавила, что для понимания переносимости или непереносимости достаточно проследить за самим собой или сделать водородно-дыхательный тест.
«У нас есть фирмы, которые проводят генетические тестирования и видят непереносимость на уровне генетики именно. Но это не значит, что это достоверно так. Есть водородно-дыхательный тест. Либо нужно посмотреть на реакцию организма: если идет вздутие живота, значит, есть непереносимость», — заявила врач.

Непереносимость лактозы, по ее словам, может развиться с возрастом, но если полностью исключить молочные продукты, то получится дефицит кальция, который приведет к проблемам с суставами, зубами и давлением.

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Подмосковный травматолог Григорьева назвала правила выбора письменного стола для школьника
Подмосковный травматолог назвала правила выбора письменного стола для школьника
20 августа 2024, 17:06

Фото: iStock / Andrii Lysenko

Подбирать письменный стол для ребёнка к новому учебному году нужно так, чтобы сохранить его осанку и зрение.
Об этом заявила заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Наталья Григорьева.
«Письменный стол для ежедневного выполнения домашнего задания должен не только подходить под интерьер комнаты, но и быть правильным. Стол школьника должен быть не менее 1 м в длину. Ребёнок должен чувствовать себя комфортно и иметь достаточно пространства для работы», – сказала Григорьева.
Столешница при этом должна быть на одном уровне с солнечным сплетением. Это значит, что ноги ребёнка должны стоять на полу под прямым углом, а локти свободно касаться столешницы. Для ног под столом должно быть свободное пространство не менее 0,5 кв. м. Стопы школьника должны стоять ровно и только на полу.
«При долгом сидении ребенок начинает горбиться, что позже может вызвать нарушение осанки. Небольшой наклон письменной поверхности поможет правильно распределить нагрузку на позвоночник. В идеале в зависимости от того, чем занят ребёнок, нужно менять и положение столешницы. Необходимо выбрать угол 20° для чтения, примерно 10° – для письма, от 0° до 5° – для рисования, лепки и других ручных работ», – добавила специалист, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Григорьева добавила, что любой стол хорош в паре с хорошим стулом. Они должны соответствовать друг другу, а также росту ребёнка. Кроме того, стул должен иметь поддержку поясничного отдела.

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#московская область
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Россиянам назвали простой способ укрепить иммунитет к осени
Врач Еделев посоветовал пить травяные чаи
20 августа 2024, 16:08

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев заявил, что для укрепления иммунитет перед осенним сезоном можно с помощью травяных чаёв.
«Конец лета – время, когда можно пить травяные чаи: малиновый, смородиновый, черничный, голубичный. Можно пить медицинскую ромашку. В чай стоит добавить, например, имбирь, эхинацею», – сообщил в беседе с «Москвой 24» Еделев.

Он добавил, что также весьма полезны физические нагрузки, а также употребление овощей и фруктов.

До этого исследования Скандинавского Центра Здоровья и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru показало, что 48% россиян не берут больничный на работе. Причиной тому многие называют нежелание иметь какие-либо проблемы из-за этого. При этом 45% опрошенных отметили, что болеют реже раза в год, еще 43% сталкиваются с недомоганиями один-два раза в год, 39% лечатся 4-5 дней, 36% — до трёх дней. Как передают «Известия», реже всего на больничный уходят работники из категории среднего и высшего менеджмента, айтишники, специалисты маркетинга и PR, а также юристы.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявляла, что при заболевании во время положенного отпуска человек имеет право оформить больничный лист.

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«На ее совести»: Врач опровергла слова Дакоты об изменении во внешности после родов
Врач Ерофеева: во время беременности женский организм чувствует сильную нагрузку
20 августа 2024, 15:56

Фото: Istockphoto/NataliaDeriabina

Всем известно, что организм женщины во время вынашивания ребенка претерпевает серьезные изменения на разных уровнях. У каждой возникают свои последствия после родов, которые не всегда являются очевидными.
Например, певица Рита Дакота в одной и социальных сетей поделилась своими фотографиями до и после родов. Подписчицы увидели сильное изменение цвета волос: блондинистые густые локоны стали редкими каштановыми.
«У меня после рождения Мии волосы из блонда стали прям темно-русыми, почти каштановыми. И обратно вот уже 6 лет не светлеют. Скажите, это навсегда? У кого так было?» — спросила совета у своих подписчиков Дакота.

Многие женщины, увидев такую публикацию, поделились своим опытом, сказав, что блондинки, действительно, часто темнеют после родов.

Однако врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» сообщила, что связывать изменение цвета волос с родами не совсем обоснованно.
«Надо сказать, что у человека во время всей его жизни может меняться и цвет волос, и структура. Это зависит от очень большого количества причин и факторов: от питания, от местности, в который человек живет, от влажности и даже от того, что женщины делает короткую стрижку, а потом волосы начинают отрастать в другом цвете. То, что артистка связывает это с беременностью и родами, полностью остается на ее совести», — сказала эксперт.

Она отметила, что после родов в организме женщины ничего кардинального не меняется, это не значит, что организм полностью обновляется.
«Дело в том, что во время беременности в теле женщине превалируют гормоны желтого тела — прогестерон. Изменения могут сказываться на самочувствии, на настроении, на физическом ощущении себя, на том, как мышцы реагируют на движения. Конечно, от приема различных медикаментов могут происходить изменения волос, но до какой степени это связано с процессом беременности, трудно сказать», — поделилась врач.

По ее мнению, беременность для женщины — тяжелая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, ЖКТ и нервную систему. Именно в них происходят разные процессы и изменения.
«Все слабые места во время беременности дадут о себе знать, все проявится. Организм ребенка строит свой скелет, ему нужны минеральные вещества, он берет их из организма мамы. Поэтому прежде нужно пройти всех необходимых врачей, включая офтальмолога, стоматолога, гинеколога, терапевта и так далее», — объяснила Любовь Ерофеева.

Она подчеркнула, что беременность — это не прогулка перед сном, а серьезная нагрузка на организм, и бывает так, что не все ткани и органы ее выдерживают, поэтому нужное долгое восстановление.

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#тела
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В Подмосковье сертификаты на соципотеку получили ещё 34 медработника
20 августа 2024, 14:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Сертификаты на приобретения жилья по программе «Социальная ипотека» получили 34 медицинских работника, вручение состоялось в Доме правительства Московской области, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
«Участники программы получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение десяти лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.
В свою очередь, министр здравоохранения региона Алексей Сапанюк сообщил, что с момента запуска программы в 2016 году жильё по соципотеке получили боле 1,9 тыс. медицинских работников.

Программа «Социальная ипотека» распространяется также на учителей, тренеров, молодых учёных и уникальных специалистов. Всего в этом году сертификаты получат 295 человек.

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#медики
#здравоохранение
#социальная ипотека
#соцподдержка
#минжилполитики мо
#минздрав мо
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В Московском областном центре крови назвали три безусловно съедобных гриба
20 августа 2024, 14:27

Фото: iStock / Yulia Gusterina

В Московской области стартовал сезон сбора осенних грибов. Эксперты Роскачества включили их в список самых полезных сезонных продуктов.
В лесных грибах много белка. Они укрепляют иммунитет, защищают сердце и сосуды, снижают уровень сахара в крови, сообщила эпидемиолог Московского областного центра крови Елена Буданова.
«Протеином богаты белые грибы, рыжики, подосиновики, подберёзовики. В лисичках много витамина D, витаминов А, цинка и селена. В вешенках и в белых грибах также немало витаминов В2 и В3», – отметила Буданова, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Однако, чтобы не навредить здоровью, употреблять грибы надо правильно.
«Чтобы избежать отравления, надо помнить: безусловно съедобных гриба только три. Это белый, груздь настоящий и рыжик обыкновенный. Все остальные – максимум условно-съедобные. Их сначала нужно отварить минимум 45 минут, дважды меняя воду», – сказала специалист.
Она также предупредила, что ни в коем случае нельзя пробовать сырой гриб на вкус.

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#диета
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#московская область
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Егорьевские врачи спасли пациента с литром жидкости в сердце
20 августа 2024, 14:08

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы спасли жизнь пациента с воспалительным заболеванием сердца. Об этом сообщили в администрации стационара.
В приёмный покой обратился мужчина с жалобой на сердечные боли. Пациента обследовали в местном сосудистом центре и выяснили, что у него воспалилась сердечная оболочка. Конечным диагнозом стал перикардит.
«Состояние пациента оценивалось как тяжёлое – у него возникла тампонада сердца. Иными словами, в сердечной сумке скопилось порядка литра жидкости. Врачебный консилиум решил экстренно оперировать пациента», – рассказал руководитель сосудистого центра Фуркат Гафуров.
Сейчас мужчина уже выписан из стационара.

Врачи считают идиопатический экссудативный геморрагический перикардит редким заболеванием. Жидкость, которая скапливается в сердечной сумке, мешает работе сердца. Основные симптомы заболевания – боли в сердце, одышка, сердцебиение, температура и слабость.

Выявить заболевание помогают диспансеризация и регулярное обследование у медиков.

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#минздрав мо
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