В МФТИ разработали инновационное лекарство от рака лёгких

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Сотрудники Института биофизики будущего МФТИ разработали инновационный препарат для лечения рака лёгких. Лекарство действует на основе ингибиторов KRAS, рассказали в Физтехе.
Препарат поражает непосредственно злокачественные клетки, минимально воздействуя на здоровые ткани организма. Такой подход к онкотерапии называется целевым или таргетным.
Сообщается, что до конца года лекарственная субстанция пройдёт испытания в пробирке. Затем планируются доклинические и клинические исследования.
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«Создание инновационных препаратов для лечения онкопатологий – приоритетное направление развития российской фарминдустрии. Как известно, после введения санкций западные компании прекратили регистрацию новых препаратов и их вывод на рынок России», – пояснил «Газете.Ru» заведующий лабораторией доклинических исследований Института биофизики будущего МФТИ Антон Алашеев.
Сообщается, что до конца года лекарственная субстанция пройдёт испытания в пробирке. Затем планируются доклинические и клинические исследования.
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Лора Луганская