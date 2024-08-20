Подмосковный гинеколог Бесараба рассказала, чего нельзя делать при беременности

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Во время беременности нельзя выполнять физические упражнения, которые могут привести к травме живота, падениям или стрессу.
Об этом заявила врач акушер-гинеколог роддома Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Бесараба. Речь идёт о занятиях контактными видами спорта, борьбой, тренировках с ракеткой и мячом, подводных погружениях.
Нельзя использовать пластиковые бутылки и посуду, особенно при термической обработке в ней пищи и жидкости. Дело в том, что в ней содержится токсикант бисфенола.
Для беременной очень важен эмоциональный фон. Поэтому необходимо избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Помимо этого, нужно быть физически активной, больше ходить, при отсутствии противопоказаний делать зарядку для беременных по 20-30 минут в день.
Половые контакты допустимы во время беременности при нормальном самочувствии, отсутствии предлежания плаценты и угрозы выкидыша.
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«Нужно также избегать работы, связанной с длительным стоянием или с излишней физической нагрузкой, работы по ночам, чрезмерного стресса и усталости. Мы настаиваем на том, чтобы полностью бросить курить. Рекомендуется избегать алкоголя, особенно в первые три месяца беременности», – отметила Бесараба, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Нельзя использовать пластиковые бутылки и посуду, особенно при термической обработке в ней пищи и жидкости. Дело в том, что в ней содержится токсикант бисфенола.
«Что касается диеты, то лучше не употреблять в пищу непастеризованное молоко, созревшие мягкие сыры, паштеты, сырую рыбу, морепродукты, мясо, плохо термически обработанную пищу. Следует ограничить потребление рыбы, богатой метилртутью, снизить потребление пищи, богатой витамином А», – добавила врач.При путешествии в самолёте рекомендуется надевать компрессионный трикотаж на всё время полёта. Также нужно ходить по салону, получать обильное питьё, исключить алкоголь и кофеин. Женщина должна сообщить врачу о планируемой поездке в тропические страны для проведения своевременной вакцинации.
Для беременной очень важен эмоциональный фон. Поэтому необходимо избегать стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний. Помимо этого, нужно быть физически активной, больше ходить, при отсутствии противопоказаний делать зарядку для беременных по 20-30 минут в день.
Половые контакты допустимы во время беременности при нормальном самочувствии, отсутствии предлежания плаценты и угрозы выкидыша.
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Лора Луганская