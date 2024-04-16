Королёвские врачи спасли пациенту ногу, едва не потерянную из-за холестериновой бляшки

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Королёвской больницы спасли пациента от необходимости ампутировать ногу из-за холестериновой бляшки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Скорая помощь доставила в стационар 67-летнего мужчину с жалобами на боли и онемение в правой ноге. Врачи выявили закупорку просвета артерии атеросклеротической бляшкой диаметром 2,5 мм. Это привело к нарушению кровоснабжения. Причиной стало отложение жиров и холестерина на стенках большеберцовой артерии. Пациенту требовалась срочная операция. В противном случае ему грозила гангрена и как следствие – ампутации ноги
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Ему дали рекомендации по питанию, контролю артериального давления и уровня холестерина.
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«Кровоток в правой нижней конечности на уровне стопы у пациента отсутствовал, так как артерия была полностью закупорена. Для спасения конечности мы выполнили срочную операцию по восстановлению кровообращения. С помощью специального баллона, который надувается внутри артерии, расширили закупоренные участки артерии правой стопы. Сразу после операции мы отметили её потепление. А пациент через непродолжительное время отметил, что боль стала слабее», - рассказал руководитель регионального сосудистого центра Королёвской больницы Руслан Гайфулин
Сейчас мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение. Ему дали рекомендации по питанию, контролю артериального давления и уровня холестерина.
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Лора Луганская