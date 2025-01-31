Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Подросток попал в Московскую областную детская клиническая травматолого-ортопедическая больницу (МОДКТОБ) с жалобой на продолжающуюся уже полгода боль в колене, которая появилась после футбольной тренировки. Причина оказалась в травме, которая произошла из-за редкой патологии мениска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Диагностика показала разрыв наружного дискоидного мениска. Дискоидный мениск — это врожденная патология развития, при котором хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение, что увеличивает риск травматизации. В ходе операции мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму. А для сохранения анатомической целостности структур внутри сустава наложили специальные менисковые швы», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.Сейчас прооперированный подросток чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.
Читайте также:
Детские хирурги МОЦОМДа удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным методом
В Подмосковье за год провели 5,6 тыс. процедур ЭКО
В Щёлкове 1 февраля проведут донорскую субботу
Лев Каштанов