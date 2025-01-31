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Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Подросток попал в Московскую областную детская клиническая травматолого-ортопедическая больницу (МОДКТОБ) с жалобой на продолжающуюся уже полгода боль в колене, которая появилась после футбольной тренировки. Причина оказалась в травме, которая произошла из-за редкой патологии мениска, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.


«Диагностика показала разрыв наружного дискоидного мениска. Дискоидный мениск — это врожденная патология развития, при котором хрящевая прослойка коленного сустава имеет нетипичное строение, что увеличивает риск травматизации. В ходе операции мы частично удалили измененные фиброзно-хрящевые пластинки и придали мениску правильную форму. А для сохранения анатомической целостности структур внутри сустава наложили специальные менисковые швы», — рассказал заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 МОДКТОБ Сергей Катин.
Сейчас прооперированный подросток чувствует себя хорошо, ему предстоит пройти реабилитацию.

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#минздрав мо
#подросток
#врач
#хирург
#травма
#московская область
#подмосковье
Детские хирурги МОЦОМДа удалили кисту поджелудочной железы малоинвазивным методом
31 января 2025, 16:45

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В отделении детской хирургии МОЦОМД недавно прошёл курс лечения подросток с крупной кистой поджелудочной железы. Юноша наблюдался из-за появления кистозного образования в поджелудочной железе, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медики регулярно проводили ультразвуковые исследования для контроля изменений размера образования. В течение восьми лет киста постепенно увеличивалась, и к моменту госпитализации её диаметр достиг шести сантиметров, что считается большим размером для таких опухолей. Заведующий отделением детской хирургии кандидат Владимир Трунов принял решение о плановой операции.

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — сказал Трунов.

Не все кисты требуют хирургического вмешательства, однако регулярное наблюдение необходимо. Кисты небольшого размера зачастую протекают бессимптомно, в то время как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют операции.

Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.

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#подмосковье
#врачи
#опухоль
#оборудование
#операции
#медики
#минздрав мо
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В Подмосковье за год провели 5,6 тыс. процедур ЭКО
31 января 2025, 16:13

Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn

Около 5,6 тыс. процедур по экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) провели в Московской области в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Семья», в будущем году число этих процедур планируется увеличить, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В минувшем году в Подмосковье было проведено 5,6 тысячи процедур ЭКО. В результате на свет появилось 1,7 тыс. детей. В 2025 году планируется увеличить количество процедур ЭКО до 7 тысяч», — сказал рассказал председатель Комитета подмосковного парламента по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он также рассказал, что в текущем году планируется создать систему контроля результатов экстракорпорального оплодотворения. Туда будут поступать отчёты обо всех процедурах ЭКО, включая проведённые в частных медорганизациях.

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#мособлдума
#эко
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#медицина
#нацпроекты
#здравоохранение
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В Щёлкове 1 февраля проведут донорскую субботу
31 января 2025, 15:19

Фото: istockphoto.com/Anastasiia Stiahailo

Донорскую акцию проведут в подразделении Центра крови в Щёлкове в субботу, 1 февраля, предварительная запись для сдачи крови не потребуется, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Акция будет проводится с 8 утра до 13:00. Кровь сможет сдать любой совершеннолетний гражданин, у которого нет медицинских противопоказаний к донации. Донорам выплатят компенсацию на питание в размере 1052 рублей, а также справку для освобождения от работы в день донации и для дополнительного дня отдела с сохранением зарплаты. Доноры, сдавшие кровь в свой выходной, получат два дня отдыха», — говорится в сообщении.
Щёлковское подразделение центра крови находится по адресу: улица Новая Фабрика, дом №8 С собой нужно будет взять паспорт и СНИЛС.

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#здравоохранение
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Сотрудники кардиопульта областной скорой за год провели 400 тыс. консультаций
31 января 2025, 14:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Подмосковье в прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Кардиопульт работает в структуре Московской областной станции скорой помощи. Это позволяет сотрудникам дистанционно расшифровывать ЭКГ, которые им передают бригады скорой во время выезда к пациентам. Специалисты оценивают состояние больного, и в зависимости от этой оценки бригада скорой могут принять решение о госпитализации пациента.
«При сердечно-сосудистых заболеваниях ключевую роль играют время и скорость оказания медицинской помощи. Такие патологии требуют срочной госпитализации. В прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций. У 12,5 тыс. пациентов был подтверждён острый коронарный синдром, и их госпитализировали в региональные сосудистые центры Подмосковья», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Как отметили в министерстве, работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад скорой помощи в Подмосковье новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Сейчас все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

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#подмосковье
#московская область
#скорая помощь
#врачи
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
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Подмосковная горячая линия паллиативной помощи приняла уже около 44 тыс. звонков
31 января 2025, 12:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти 44 тысячи звонков приняли специалисты горячей линии по оказанию паллиативной помощи в Московской области с момента её открытия летом 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Вопросы, поступающие на горячую линию, касаются получения паллиативного статуса для взрослых пациентов и детей, обеспечения лекарствами, выдачи оборудования для нужд пациентов, находящихся дома, а также помощи пациентам в стационарах и на дому», — говорится в сообщении.
Горячая линия является частью подмосковного координационного центра паллиативной помощи. Центр координирует работу патронажных бригад, медпомощь паллиативным больным в стационарах и поликлиниках, занимается маршрутизацией пациентов и пр.

Телефон горячей линии паллиативной помощи: 8-498-683-83-83. Звонки принимаются круглосуточно.

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#паллиативная помощь
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#здравоохранение
#медицина
#московская область
#подмосковье
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Нарколог Холдин развеял три главных мифа о наркотиках
31 января 2025, 11:36

Фото: istockphoto.com/Sorapop

С наркотиками связано несколько распространённых ложных убеждений, подталкивающих людей попробовать эти вещества. Эти мифы касаются «лёгких» наркотиков, «безопасной дозы» и пр. Три основных таких мифа опроверг главный нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Первый миф связан с тем, что якобы существует разделение на «лёгкие» и «тяжёлые» наркотики. На самом деле такой классификации нет: для организма опасно любое наркотическое вещество», — заявил Виталий Холдин.
Второй миф гласит, что приём одной дозы не может вызвать зависимость. И это тоже опасная ложь.

«В нашей практике встречаются случаи, когда зависимость появилась уже после первого употребления. Формирование зависимости связано с индивидуальными особенностями организма, а также с конкретным психоактивным веществом, который по-разному влияет на каждого человека», — пояснил нарколог.
Третий миф связывает употребление наркотиков с развитием творческих способностей. Но в реальности наркотики не помогают создавать произведения искусства, а только разрушают человека.

«На самом деле все галлюцинации или измененное состояние сознания, когда человеку кажется, что он способен что-то придумывать, творить — это не более, чем последствия интоксикации организма и поражения мозга. И оно способно привести скорее к койке в наркологической больнице, чем в галерею искусств», — подчеркнул Виталий Холдин.
Он напомнил, что помощь в избавлении от наркотической зависимости оказывают в филиалах Московского областного клинического наркологического диспансера.

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#минздрав мо
#нарколог
#наркотики
#врач
#здравоохранение
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Подмосковные врачи спасли девочку, сломавшую позвоночник в батутном центре
30 января 2025, 21:46

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Хирурги подмосковного Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли девочку с переломом позвоночника. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ. 17-летнюю Вику доставила в клинику бригада скорой помощи. Как выяснилось, девушка решила развлечься в батутном центре и во время попытки выполнить двойное сальто неудачно приземлилась на шею.
«В центре юной пациентке сделали КТ, результаты которого показали перелом-вывих позвоночника в шейном отделе, травматическую грыжу межпозвоночного диска, повреждения связок и мышц, удерживающих позвоночник. Подобные травмы грозят потерей движения конечностей и даже летальным исходом», – говорится в сообщении.
Вике выполнили операцию по открытому вправлению вывиха и фиксации позвоночника. Нейрохирурги разрезали мягкие ткани, отделили мышцы от позвоночника, а затем с помощью вытягивания вернули позвоночник в правильное положение, зафиксировав титановыми балками и крючками. Фото: телеграм-канал ДКЦ
Операция длилась два часа и прошла успешно. Контрольная КТ показала положительную динамику. Боль прошла, и на 10-е сутки подростка выписали домой. Теперь девочка будет жить прежней жизнью, без ограничений.

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#здоровье
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Егорьевские врачи удалили пожилой пациентке гигантскую опухоль яичника
30 января 2025, 16:55

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Егорьевской больницы удалили 86-летней женщине пятикилограммовую опухоль яичнику. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в стационар с жалобами на рвоту и острую боль в животе. Обследование выявило у неё гигантскую опухоль яичника, которая занимала почти всю брюшную полость.
«Пациентка была в тяжёлом состоянии и нуждалась в срочной операции. Она длилась 45 минут и прошла успешно. Через разрез в брюшной стенке мы удалили новообразование диаметром 20 см и весом 5 кг. Это устранило сдавливание органов, из-за которого развились боль и рвота. Опухоль состояла из фиброзной ткани, её направили на гистологическое исследование», – рассказал заведующий гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Женщину уже выписали домой на амбулаторное лечение. Она проходит реабилитацию и уже вернулась к обычной жизни.

Как напомнили в региональном Минздраве, всем женщинам необходимо посещать гинеколога раз в год. Заболевания, выявленные на ранней стадии, гораздо эффективнее поддаются лечению.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#минздрав мо
#здоровье
#хирург
#врачи
#гинеколог
#опухоль
#егорьевск
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В Ленинском городском округе открыли поликлинику для детей и взрослых
30 января 2025, 16:46

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В ЖК «Пригород Лесное» торжественно открыли поликлинику на 1 тыс. посещений в смену для детей и взрослых. Жители района смогут в пешей доступности получить консультацию врачей общей практики и профильных специалистов, сдать анализы или пройти вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
Площадь четырёхэтажной поликлиники – 7,5 тыс. кв. м. В здании оборудованы отдельные входы в блоки взрослого и детского отделения.
«Взрослые пациенты могут получить врачебную помощь по таким направлениям, как гастроэнтерология, кардиология, офтальмология, пульмонология, неврология, оториноларингология, ревматология, травматология и ортопедия, урология, эндокринология, хирургия, эндоскопия и онкология. В здании поликлиники расположены не только кабинеты специалистов, но и блоки функциональной диагностики и физиотерапии. Дневной стационар взрослого отделения рассчитан на шесть коек», – рассказали в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В детском отделении также принимают врачи разных направлений от специалистов общей практики до профильных медицинских сотрудников.

Медучреждение создано с учётом комфортного передвижения маломобильных групп. В каждом блоке предусмотрены лифты, специальные санузлы, широкие коридоры и дверные проёмы. На благоустроенной и огороженной территории размещена парковка на 87 машино-мест.

Открытие нового медучреждения позволило трудоустроить более 200 человек.

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

ЖК «Пригород Лесное» находится в Ленинском городском округе Подмосковья. Проект подходит для семей с детьми. Помимо новой поликлиники, на территории квартала уже построено и работают пять детсадов и две школы. Сейчас идёт строительство ещё двух школ и детского сада.

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