Подмосковные врачи исправили редкую врождённую патологию колена у подростка

«Современное оборудование нашего центра позволяет выполнять такие вмешательства лапароскопически — через три прокола. Это достаточно сложно, так как выводящие протоки поджелудочной железы находятся в миллиметровой близости от образования, и их повреждение может привести к серьезным последствиям. Однако именно этот метод является наиболее щадящим для пациента», — сказал Трунов.

Не все кисты требуют хирургического вмешательства, однако регулярное наблюдение необходимо. Кисты небольшого размера зачастую протекают бессимптомно, в то время как крупные могут нарушать секреторную функцию железы и требуют операции.



Доктор Владимир Трунов ведёт приём в консультативно-диагностическом центре МОЦОМДа. Запись на приём осуществляется через направление от педиатра или профильного специалиста. Контактный телефон регистратуры КДЦ: 8 (495) 554-83-87.