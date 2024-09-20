Корпус Воскресенской больницы возобновил работу после капремонта

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Воскресенской больнице после капитального ремонта вновь заработал стационарный корпус №5, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там расположены пульмонологическое, офтальмологическое, детское соматическое и ЛОР-отделения.
«В соматическом корпусе больницы работают четыре стационарных отделения на 90 коек. Фактически мы не отремонтировали здание, а перестроили его изнутри – выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнен по современным стандартам. В каждой палате предполагается размещение не более четырёх пациентов, установлены санузел и система вентиляции», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.В ходе ремонта в здании обновили фасад, кровлю, входные группы. Полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка, установлены системы новые вентиляции, кондиционирования и лифтовое оборудование. Помимо этого, обновлены медицинское оборудование и мебель.
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Лора Луганская