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Корпус Воскресенской больницы возобновил работу после капремонта

20 сентября 2024, 22:25
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Воскресенской больнице после капитального ремонта вновь заработал стационарный корпус №5, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава. Там расположены пульмонологическое, офтальмологическое, детское соматическое и ЛОР-отделения.


«В соматическом корпусе больницы работают четыре стационарных отделения на 90 коек. Фактически мы не отремонтировали здание, а перестроили его изнутри – выполнили перепланировку, создали доступную и комфортную среду. Ремонт выполнен по современным стандартам. В каждой палате предполагается размещение не более четырёх пациентов, установлены санузел и система вентиляции», – рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
В ходе ремонта в здании обновили фасад, кровлю, входные группы. Полностью заменены инженерные коммуникации, выполнена внутренняя отделка, установлены системы новые вентиляции, кондиционирования и лифтовое оборудование. Помимо этого, обновлены медицинское оборудование и мебель.

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#воскресенск
#больница
#капремонт
Биогеронтолог Москалев назвал методы победить старость
Биогеронтолог Москалев: Надо понять механизмы старения
20 сентября 2024, 19:42

Фото: iStock/PIKSEL

Директор научно-исследовательского института биологии старения Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского Алексей Москалев заявил, что для того, чтобы победить старение, необходимо понять его механизмы.
Также он отметил, что медицине необходимо понять источники распространённых тяжёлых заболеваний пожилых людей.

«Сейчас на Земле больше пожилых людей, чем за всю историю. Люди в возрасте страдают сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, метаболическими расстройствами, болезнью Альцгеймера. Мы можем дать им шанс, устранив причины этих болезней. Речь не о продлении жизни, а о том, чтобы понять причины заболеваний, которые инвалидизируют людей, базовые механизмы старения, и тогда мы сможем предотвратить хронические недуги», — пояснил в беседе с Газета.ру Москалев.

Он добавил, что уже сегодня многие стартап занимаются проблемами старения не для того, чтобы побороть его, а для поиска лечения сердечно-сосудистых и нейродегенеративных заболеваний.

Ранее ведущий специалист по геронтологии и гериатрии Юрий Конев заявил, что человеку после 75 лет не следует водить автомобиль.

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#здоровье
#медицина
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Врач Лукань заявила об основной угрозе храпа
20 сентября 2024, 19:29

Фото: iStock/AntonioGuillem

Оториноларинголог, к.м.н. Наталья Лукань заявила, что храп способен вызывать сердечно-сосудистые заболевания.
«Постоянный недосып, мигрень, усталость и разбитость в течение дня — далеко не самое плохое, что может вызвать апноэ. Главная угроза кроется в развитии различных сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Она напомнила, что причинами храпа могут быть искривление перегородки носа, гипертрофия носовых раковин, полипы в носу, наличие аденоидов в носоглотке, низкое расположение мягкого неба, гипертрофия небных миндалин и прочее.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.

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#врач
#здоровье
#сон
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В ДКЦ имени Рошаля рассказали про современные технологии и медицинскую помощь детям
20 сентября 2024, 18:50

Фото: Радио 1

Главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля Татьяна Шаповаленко рассказала о развитой инфраструктуре учреждения, которая направлена на предоставление качественной медицинской помощи детям.
В центре находится 48 коек в реанимационном отделении и 461 койка в стационаре, а также предусмотрены 100 кроватей для родителей, позволяющие им находиться рядом с детьми в любое время.

Центр имеет множество специализированных реанимационных отделений, включая инфекционную, соматическую, хирургическую и кардиохирургическую. Это обеспечивает комплексный подход к лечению маленьких пациентов с различными заболеваниями.

Кроме того, главный врач продемонстрировала новейшие технологии, используемые в мире для оказания медицинской помощи детям. Гостям была показана ангиографическая операционная, оборудованная для экстренной хирургии, что подчеркивает высокие стандарты и инновационный подход, применяемый в центре.

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Россиянам раскрыли простые способы защиты ребёнка от простуд в школьный период
Врач Морозова рекомендовала закаливания для защиты ребёнка от простуд
20 сентября 2024, 17:34

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Старший врач-педиатр, к.м.н. Екатерина Морозова заявила, что не болеть ребёнку во время школьного периода различными вирусными и инфекционными заболеваниями может помочь закаливание.
«Закаливание — один из ключевых факторов, о котором стоит задуматься заранее. Если летом ребёнок активно проводил время на свежем воздухе, ездил на море, занимался спортом и придерживался привычного режима дня, то его организм уже на 50% готов к школе. Дети, которые ведут активный образ жизни и часто бывают на свежем воздухе, на 30% реже болеют», — пояснила в беседе с «Известиями» Морозова.

Также врач посоветовала одевать ребёнка по погоде, также своевременно вакцинировать его.

А консультант по сну Елена Мурадова дала рекомендации по тому, как наладить самостоятельное засыпание маленького ребёнка.

«Самостоятельное засыпание не означает, что родители тратят меньше времени на ребёнка или не участвуют в процессе укладывания. Это значит, что всё расслабление происходят до того, как ребёнку нужно лечь в кровать и уснуть самому. Это время проходит в удовольствии от приятного общения друг с другом. Потом ребёнок легко засыпает, спокойно спит и просыпается в хорошем настроении», — объяснила в беседе с RuNews24.ru Мурадова.

Ранее врачи НИКИ детства предупредили о заболеваниях, которые можно привезти из тёплых стран.

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«В неограниченном количестве»: диетолог раскрыл полезные свойства квашеной капусты
Диетолог Кузьменко: квашеная капуста является совершенно безопасным продуктом
20 сентября 2024, 17:23

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Квашеная капуста может долго храниться, при этом в ней остаются полезные свойства и витамины. О пользе данного продукта в эфире «Радио 1» рассказал медицинский блогер «Доктор Фил», врач-терапевт, диетолог, кардиолог Филипп Кузьменко.
«Квашеная капуста является совершенно безопасным продуктом, который можно есть в бесконечно огромных количествах. Квашеная капуста может храниться всю зиму, и при этом она сохраняет полезные свойства и витамины группы С, что помогает бороться с авитаминозом в зимний период. Самая главная фишка квашеной капусты в том, что она долго хранится», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что у каждого человека должно быть разнообразие в рационе. По его словам, есть только квашеную капусту, это лучше, чем ничего, но лучше разнообразить свой стол и другими продуктами. Половина рациона должна состоять из овощей и фруктов. Также необходимо употреблять достаточное количества белка, для этого нужно есть мясо и птицу. К каждому приему пищи необходимо добавлять огурец, помидор, перец или же порцию квашеной капусты. Это продукт является удобным способом сохранить капусту на зиму и иметь возможность полакомиться ей в любой момент.

«Некоторые люди могут испытывать вздутие живота посте употребления квашеной капусты, у некоторых же это происходит от свежей. Квашеная капуста является ферментированным продуктом и переваривается организмом проще, но не всегда. Люди в больницу с отравлением квашеной капустой не поступают, если не был нарушен процесс приготовления и хранения. Этот продукт можно есть в неограниченном количестве, исходя из реакции своего организма», — пояснил Кузьменко.

Он также отметил, что худеть с помощью употребления в пищу одной только капусты не стоит. Во-первых, по словам врача, это не полезно, во-вторых такое питание отрицательно сказывается на нервной системе. Кроме того, в 95% случаях потом происходит откат. То есть человек может действительно хорошо сбросить вес, но потом он скорее всего наберет еще больше, чем было до диеты.

«Не стоит надеяться быстро сбросить вес, который набирался на протяжении нескольких месяцев или лет. Это длительный процесс, нужно набраться терпение и разнообразить свой рацион», — заключил эксперт.

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Центр критических состояний начал работать в ДКЦ им. Рошаля в Красногорске
20 сентября 2024, 16:22

Фото: Радио 1

В Красногорске, Московская область, состоялось открытие Центра критических состояний в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко провела экскурсию для родителей и их детей приуроченную к этому событию.
«На мой взгляд, у нас всё уникально. У нас действительно есть сочетание трёх очень важных китов, необходимые любому лечебному учреждению, которое претендует на уровень одного из лучших в стране, а мы претендуем. Это, прежде всего, великолепная команда специалистов: мы действительно собирали людей со всей страны, мы собирали лидеров в педиатрической отрасли, тех, кто действительно что-то сделал и внёс свой вклад в развитие педиатрии. Второе, это, конечно, уникальные оборудования, которыми насыщен наш центр и сам центр, технологии, методика, логистика, удобное расположение. Центр очень комфортный как для пациентов, так и для нас, врачей», — поделилась главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.
В то время, как маленькие гости центра проводили время в игровой зоне, взрослые имели возможность ознакомиться с инфраструктурой учреждения. Они посетили холлы, оформленные в стилистике студии «Союзмультфильм» и осмотрели приемное отделение.

Родители заглянули в две специализированные операционные, оснащенные современным оборудованием для оказания качественной медицинской помощи детям, и побывали в стационарном отделении и игровой комнате, где малыши могли кататься с горки и играть с игрушками.

«Сейчас, совместно со Сбербанком, мы делаем программу, в которой, при помощи специальных камер, можно выявить сколько раз к пациенту подошла медсестра, правильно ли она к нему подошла, правильно ли обработала руку и сделала инъекцию. Не для того, чтобы кого-то поругать, а для того, чтобы анализировать вот эти подходы и сделать единые стандарты и алгоритмы, чтобы им следовали все», — рассказала Шаповаленко.
Кроме того, в центре есть около 730 камер с возможностью идентификации лица. Это сделано для того, чтобы всегда иметь возможность отслеживания передвижений ребёнка.

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#московская область
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Врач Кашух заявила о риске аллергии на рис
20 сентября 2024, 15:46

Фото: iStock/Karisssa

Гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Екатерина Кашух заявила, что богатый витаминами рис может в редких случаях стать причиной аллергической реакции.
«Из-за высокого содержания простых углеводов очищенный рис следует с осторожностью употреблять людям с сахарным диабетом. Кроме того, из-за низкого содержания клетчатки рис может вызвать запоры. В редких случаях встречается аллергия на рис. Её симптомы — сыпь на коже, тошнота, одышка», — пояснила в беседе с RT Кашух.

А доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева заявила об опасности злоупотребления дубайского шоколада.

«Регулярное употребление этой сладости в больших объёмах при наличии предрасположенности к сахарному диабету влечёт за собой инсулинорезистентность, и сам сахарный диабет. Это и избыток веса, и проблемы метаболического характера. Сюда же относится формирование зависимости. Такой продукт захочется есть снова и снова, им не будешь насыщаться», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Королева.

Ранее Екатерина Кашух заявляла, что маленьким детям до 3-х лет не рекомендуется давать соленья и консервы.

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К акции «Проверь своё здоровье в парке» присоединятся 27 городских округов
20 сентября 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья в предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, вновь смогут проверить здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей будут работать в 27 городских округах, в том числе в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне и Воскресенске, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«В регионе продолжается проведение акции «Проверь своё здоровье в парке». В грядущие выходные жители смогут пройти профосмотр и сделать прививку от гриппа. Вакцинация – самый эффективный способ защиты от заболевания и его опасных осложнений», – сказал министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве напомнили, что для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут жителям в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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#диспансеризация
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные хирурги спасли младенца, родившегося с кишечником наружу
20 сентября 2024, 14:06

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасли жизнь ребёнка, родившегося с кишечником наружу. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В отделение хирургии новорождённых из Коломенского перинатального центра поступил новорождённый мальчик с редким пороком развития – гастрошизисом.

Это врождённая аномалия передней брюшной стенки, когда часть кишечника выпячивается наружу через отверстие в животе. Аномалия опасна осложнениями из-за контакта внутренних органов с нестерильной окружающей средой и может привести к некрозу. Такие дети требуют оперативного вмешательства в первые часы жизни.
«Случай был сложным. У ребёнка были и другие врождённые аномалии развития желудочно-кишечного тракта. Взвесив все риски, мы решили провести операцию в два этапа. На первом погрузили кишечник в брюшную полость и создали условия для его работы. На втором сформировали нормальное положение всех отделов кишечника», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.
После операции ребёнок прошёл курс реабилитации и был выписан домой под наблюдение врачей детской поликлиники по месту жительства.

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#подмосковье
#московская область
#дети
#новорождённые
#хирург
#врачи
#операция
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