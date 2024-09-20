Корпус Воскресенской больницы возобновил работу после капремонта

Жители Подмосковья в предстоящие выходные, 21 и 22 сентября, вновь смогут проверить здоровье в парках региона. Выездные бригады врачей будут работать в 27 городских округах, в том числе в Наро-Фоминске, Раменском, Люберцах, Коломне и Воскресенске, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.