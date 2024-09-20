Центр критических состояний начал работать в ДКЦ им. Рошаля в Красногорске

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В Красногорске, Московская область, состоялось открытие Центра критических состояний в Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля. Главный врач Детского центра Татьяна Шаповаленко провела экскурсию для родителей и их детей приуроченную к этому событию.
«На мой взгляд, у нас всё уникально. У нас действительно есть сочетание трёх очень важных китов, необходимые любому лечебному учреждению, которое претендует на уровень одного из лучших в стране, а мы претендуем. Это, прежде всего, великолепная команда специалистов: мы действительно собирали людей со всей страны, мы собирали лидеров в педиатрической отрасли, тех, кто действительно что-то сделал и внёс свой вклад в развитие педиатрии. Второе, это, конечно, уникальные оборудования, которыми насыщен наш центр и сам центр, технологии, методика, логистика, удобное расположение. Центр очень комфортный как для пациентов, так и для нас, врачей», — поделилась главный врач Детского клинического центра имени Л.М. Рошаля Татьяна Шаповаленко.В то время, как маленькие гости центра проводили время в игровой зоне, взрослые имели возможность ознакомиться с инфраструктурой учреждения. Они посетили холлы, оформленные в стилистике студии «Союзмультфильм» и осмотрели приемное отделение.
Родители заглянули в две специализированные операционные, оснащенные современным оборудованием для оказания качественной медицинской помощи детям, и побывали в стационарном отделении и игровой комнате, где малыши могли кататься с горки и играть с игрушками.
«Сейчас, совместно со Сбербанком, мы делаем программу, в которой, при помощи специальных камер, можно выявить сколько раз к пациенту подошла медсестра, правильно ли она к нему подошла, правильно ли обработала руку и сделала инъекцию. Не для того, чтобы кого-то поругать, а для того, чтобы анализировать вот эти подходы и сделать единые стандарты и алгоритмы, чтобы им следовали все», — рассказала Шаповаленко.Кроме того, в центре есть около 730 камер с возможностью идентификации лица. Это сделано для того, чтобы всегда иметь возможность отслеживания передвижений ребёнка.
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