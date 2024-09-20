В ДКЦ имени Рошаля рассказали про современные технологии и медицинскую помощь детям

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Главный врач Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля, Татьяна Шаповаленко, рассказала о развитой инфраструктуре учреждения, которая направлена на предоставление качественной медицинской помощи детям.
В центре находится 48 коек в реанимационном отделении и 461 койка в стационаре, а также предусмотрены 100 кроватей для родителей, позволяющие им находиться рядом с детьми в любое время.
Центр имеет множество специализированных реанимационных отделений, включая инфекционную, соматическую, хирургическую и кардиохирургическую. Это обеспечивает комплексный подход к лечению маленьких пациентов с различными заболеваниями.
Кроме того, главный врач продемонстрировала новейшие технологии, используемые в мире для оказания медицинской помощи детям. Гостям была показана ангиографическая операционная, оборудованная для экстренной хирургии, что подчеркивает высокие стандарты и инновационный подход, применяемый в центре.
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Центр имеет множество специализированных реанимационных отделений, включая инфекционную, соматическую, хирургическую и кардиохирургическую. Это обеспечивает комплексный подход к лечению маленьких пациентов с различными заболеваниями.
Кроме того, главный врач продемонстрировала новейшие технологии, используемые в мире для оказания медицинской помощи детям. Гостям была показана ангиографическая операционная, оборудованная для экстренной хирургии, что подчеркивает высокие стандарты и инновационный подход, применяемый в центре.
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Дайана Хусинова